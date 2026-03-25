FOTO 15 fantastičnih savjeta za uređenje gradskog balkona

S dolaskom toplijih dana balkon postaje jedno od najdražih mjesta u stanu – prostor za jutarnju kavu, čitanje knjige ili večernje opuštanje. Iako mali balkoni često djeluju ograničeno, uz nekoliko pametnih rješenja mogu se pretvoriti u pravu malu oazu za odmor
Ključ uspješnog uređenja je dobro planiranje: potrebno je razmisliti o veličini balkona, njegovu položaju, ali i o tome kako ga planirate koristiti – za druženje, uzgoj biljaka ili jednostavno opuštanje. Donosimo ideje i savjete koji će vam pomoći da maksimalno iskoristite svaki centimetar svog balkona.
| Foto: 123RF
Foto: 123RF
| Foto: 123RF
1. DOBRO ISPLANIRAJTE PROSTOR.
Prije nego počnete s uređenjem, razmislite kako želite koristiti balkon – kao kutak za kavu, mali vrt ili mjesto za druženje. Planiranje je ključ kako bi prostor bio funkcionalan i ugodan.
| Foto: 123RF
2. BIRAJTE LAGAN I MANJI NAMJEŠTAJ.
Na malim balkonima najbolje funkcionira namještaj manjih dimenzija koji ne zagušuje prostor i omogućuje slobodno kretanje.
| Foto: 123RF
3. KORISTITE SKLOPIVI NAMJEŠTAJ.
Sklopive stolice i stolovi idealni su za male prostore jer se mogu lako spremiti kada nisu u upotrebi.
| Foto: 123RF
4. ODABERITE OKRUGLI STOL.
Okrugli stolovi zauzimaju manje prostora i omogućuju lakše kretanje oko njih, što ih čini odličnim rješenjem za male balkone.
| Foto: 123RF
5. STOL PRIČVRSTITE ZA OGRADU.
Ako nemate mjesta za klasični stol, možete postaviti mali stol koji se pričvršćuje za ogradu balkona ili fasadu.
| Foto: 123RF
6. POSTAVITE KLUPU UZ ZID.
Klupa uz zid ili ogradu može biti praktičnija od stolica jer omogućuje više mjesta za sjedenje.
| Foto: 123RF
7. ISKORISTITE SANDUK ZA SJEDENJE.
Sanduk uz bočni zid može služiti kao spremište, ali i kao klupa ako ga obložite jastucima.
| Foto: Thiti Sukapan
8. DODAJTE JASTUKE I TEKSTIL.
Dekorativni jastučići i mekane podloge stvaraju ugodnu atmosferu i čine balkon toplijim i udobnijim.
| Foto: 123RF
9. PAZITE NA KOLIČINU DEKORACIJA.
Detalji poput lampiona, fenjera ili teglica s cvijećem dobrodošli su, ali pretjerivanje može učiniti prostor pretrpanim.
| Foto: 123RF
10. IZBJEGAVAJTE TAMNE BOJE.
Svjetlije nijanse vizualno povećavaju prostor i čine balkon prozračnijim.
| Foto: 123RF
11. POSTAVITE BILJKE UZ OGRADU.
Žardinjere okrenute prema vanjskoj strani ograde odličan su način da dobijete više zelenila bez zauzimanja prostora.
| Foto: 123RF
12. NAPRAVITE VERTIKALNI VRT.
Ako nemate mjesta na podu, biljke možete postaviti na zid u obliku vertikalnog vrta.
| Foto: 123RF
13. KORISTITE VISEĆE TEGLE.
Viseće tegle pričvršćene za strop ili zid štede prostor i stvaraju zanimljiv vizualni efekt.
| Foto: 123RF
14. NAMJEŠTAJ POSTAVITE UZ ZID.
Namještaj nikada ne stavljajte u sredinu balkona jer će prostor izgledati manji. Bolje ga je postaviti uz zid ili ogradu.
| Foto: 123RF
15. STVORITE MALU OAZU ZA OPUŠTANJE.
Uz nekoliko biljaka, mali stol, udobne jastuke i diskretnu rasvjetu čak i najmanji balkon može postati savršeno mjesto za odmor.
| Foto: 123RF