FOTO 20 frizura za tanku kosu koje dodaju volumen i pokret

Tanka kosa ne mora izgledati beživotno. Pravi rez može dodati volumen, pokret i dojam punine, bez obzira želite li kratku, srednju ili dugu kosu. Donosimo 20 frizura i savjeta za stiliziranje koje profesionalni frizeri preporučuju da bi tanka kosa zablistala
1. Razbarušeni shag.
Shag s laganim slojevima daje kosi ležeran i moderan izgled. Za tanku kosu preporučuje se kontrolirani shag s dugim, blendanim slojevima.
| Foto: 123RF - ILUSTRACIJA
Foto: 123RF - ILUSTRACIJA
2. Mekani pixie.
Mekani, teksturirani pixie s volumenom na vrhu i nešto dužim slojevima održava gustoću i stvara lagani, prirodni izgled. Stilizirajte laganom pjenom i sušenjem rukama za teksturu.
| Foto: 123rf/ILUSTRACIJA
3. Dugi slojevi.
Dugi slojevi dodaju pokret i volumen tankoj kosi. Za dodatnu dimenziju preporučuju se “curtain” šiške koje se stapaju s ostatkom kose. Sušite okruglom četkom i nanesite sprej za teksturu.
| Foto: 123RF - ILUSTRACIJA
4. Ravni bob.
Ovakav bob je odličan izbor za tanku kosu jer stvara dojam gušće i živahnije kose. Može se sušiti grubim feniranjem i nanositi sprej za teksturu za prirodan efekt, ili peglom za ravnanje za elegantan, glatki finiš.
| Foto: 123RF
5. "Baby" šiške.
Kratke šiške koje se stapaju s pixie rezom stvaraju volumen pri korijenu. Ostavite duljinu na vrhu za dodatni efekt i sušite prstima, završite laganim gelom.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
6. Valoviti lob.
Lob do malo ispod ramena naglašava prirodne valove i povećava volumen. Ako valovi padnu, uvijte male pramenove velikim uvijačem.
| Foto: Oksana_Nazarchuk
7. Šiške tipa “curtain”.
Šiške koje dopiru do jagodičnih kostiju i stapaju se s ostatkom kose stvaraju dojam gušće linije čela. Sušite okruglom četkom ili rolerima za volumen.
| Foto: 123RF
8. Slojeviti Bob.
Lagano slojeviti bob do ili ispod brade stvara pokret i puninu, bez previše tankih krajeva. Sušite okruglom četkom i završite sprejom za teksturu.
| Foto: 123RF
9. Obrnuti lob. A-line lob s blagim kutom od stražnjeg dijela prema prednjem zadržava volumen pri krajevima i stvara oblik. Sušite okruglom četkom za dodatnu puninu na tjemenu.
| Foto: Pinterest
10. Ravni clavicut. Clavicut s ravnim krajevima i dubokim bočnim razdjeljkom održava elegantan izgled. Krajevi se mogu lagano uviti unutra peglom za kosu radi pokreta.
| Foto: 123rf/ILUSTRACIJA
11. Slojevite kovrče. Lagano slojevite kovrče do ramena dodaju volumen i pokret, dok lagano mlijeko za stiliziranje ili leave-in losion održava kosu hidratiziranom bez težine.
| Foto: 123RF - ILUSTRACIJA
12. Duge šiške.
Duge, prozirne šiške lijepo uokviruju lice i stvaraju dojam punine. Sušite okruglom četkom prema unutra i koristite lagani lak za kosu, izbjegavajući teške proizvode.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
13. Fenirani bob. "Chin-length" blunt bob stvara dojam punoće i strukture. Sušite okruglom četkom.
| Foto: PROFIMEDIA
14. Ležerni shag. Mid-length shag s dugim šiškama i blagim slojevima stvara ležeran, ali strukturiran izgled. Koristite lagani sprej za volumen i sušite okruglom četkom, završite uvijanjem malih pramenova.
| Foto: Pinterest/Canva
15. Prozračne šiške. Prozračne šiške s razdjeljkom po sredini stvaraju dojam veće gustoće i ističu jagodične kosti.
| Foto: PROFIMEDIA
16. Kovrčavi bixie. Bixie naglašava prirodnu teksturu kose i ističe oblik lica. Stilizirajte s malo pomade i difuzorom za definirane kovrče.
| Foto: PROFIMEDIA
17. "Blunt" bob. Blunt lob iznad ramena s ravnim krajevima i lagano cik-cak razdjeljkom dodaje teksturu i volumen tankoj kosi.
| Foto: PROFIMEDIA
18. Mekane curtain šiške. Mekane curtain šiške koje padaju oko lica stvaraju iluziju gušće linije čela i uokviruju jagodične kosti.
| Foto: PROFIMEDIA
19. Puniji valovi. Valovi postignuti kombinacijom spreja sa soli, volumizirajuće pjene i difuzora stvaraju puniju, teksturiranu kosu. Dodatni pramenovi mogu naglasiti dimenziju.
| Foto: 123rf/ILUSTRACIJA
20. Opuštene kovrče. Mekani bob s laganim kovrčama i prirodnim teksturama stvara opušten, ležeran izgled. Koristite difuzor i sprej za volumen pri korijenu.
| Foto: 123RF - ILUSTRACIJA