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KAD TOPLINSKI VAL ZAPRŽI

FOTO 20 hrvatskih oaza za bijeg od nesnosnih ljetnih vrućina

Dok se gradski asfalt topi pod valom ljetnih vrućina, a temperature neumoljivo ruše rekorde, mnogi traže spas u dubokoj hladovini i na mjestima gdje povjetarac donosi olakšanje. Hrvatska, srećom, nudi mnogo više od same morske obale. Njezina unutrašnjost skriva brojne oaze svježine, od gustih šuma i planinskih vrhunaca do hladnih rijeka i tajanstvenih špilja, idealnih za bijeg od sparine. Donosimo vam popis dvadeset takvih mjesta
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FOTO 20 hrvatskih oaza za bijeg od nesnosnih ljetnih vrućina
U nastavku pogledajte prekrasne hrvatrske oaze u kojima se možete skloniti od vrućine. | Foto: Canva/123RF
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U nastavku pogledajte prekrasne hrvatrske oaze u kojima se možete skloniti od vrućine. | Foto: Canva/123RF
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