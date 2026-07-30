FOTO 20 hrvatskih oaza za bijeg od nesnosnih ljetnih vrućina

Dok se gradski asfalt topi pod valom ljetnih vrućina, a temperature neumoljivo ruše rekorde, mnogi traže spas u dubokoj hladovini i na mjestima gdje povjetarac donosi olakšanje. Hrvatska, srećom, nudi mnogo više od same morske obale. Njezina unutrašnjost skriva brojne oaze svježine, od gustih šuma i planinskih vrhunaca do hladnih rijeka i tajanstvenih špilja, idealnih za bijeg od sparine. Donosimo vam popis dvadeset takvih mjesta
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U nastavku pogledajte prekrasne hrvatrske oaze u kojima se možete skloniti od vrućine.
| Foto: Canva/123RF
U nastavku pogledajte prekrasne hrvatrske oaze u kojima se možete skloniti od vrućine. |
Foto: Canva/123RF
U nastavku pogledajte prekrasne hrvatrske oaze u kojima se možete skloniti od vrućine.
| Foto: Canva/123RF
1. KANJON KAMAČNIK Jedna od najpopularnijih destinacija za osvježenje je slikoviti kanjon Kamačnik kod Vrbovskog. Staza duga oko tri kilometra prati tok rječice preko drvenih mostića, a cijelim putem okružena je bujnim zelenilom koje stvara gustu hladovinu. Tirkizna boja vode koja se reflektira na površini stvara gotovo hipnotizirajući efekt, a temperatura je ovdje uvijek nekoliko stupnjeva niža nego u okolici.
| Foto: 123RF
2. IZVOR RIJEKE KUPE Slično iskustvo nudi i izvor rijeke Kupe, smješten unutar Nacionalnog parka Risnjak. Ovaj prirodni fenomen, krško jezerce iz kojeg izvire jedna od naših najljepših rijeka, dostupan je trima kondicijski nezahtjevnim stazama koje gotovo cijelim putem prolaze kroz šumu.
| Foto: 123RF
3. ZELENI VIR U posebnom geomorfološkom rezervatu kod Skrada čeka vas nagrada u obliku Zelenog vira, snažnog izvora podno goleme stijene koji nudi pravo osvježenje od ljetnih temperatura.
| Foto: 123RF
4. VRAŽJI PROLAZ U istom rezervatu nalazi se i kanjon Vražji prolaz, na nekim mjestima širok jedva dva metra s okomitim stijenama visokim i do stotinu metara. Prolazak kroz njega nudi jedinstven doživljaj i siguran bijeg od sunca.
| Foto: zelenivir
5. JEZERO BAJER, FUŽINE Fužine su jedna od najpopularnijih goranskih destinacija, ponajviše zahvaljujući jezeru Bajer. Oko cijelog jezera proteže se uređena šetnica idealna za hodanje i bicikliranje, a moguće je unajmiti kajak, SUP ili se jednostavno okupati u ugodno rashlađenoj vodi.
| Foto: 123RF
6. JEZERO LEPENICE, FUŽINE Samo nekoliko stotina metara od Bajera nalazi se i jezero Lepenice, veće i popularno među kupačima i ribičima.
| Foto: 123RF
7. LOKVARSKO JEZERO Ipak, vjerojatno najljepše među goranskim jezerima je Lokvarsko jezero. Iako umjetno, toliko se dobro uklopilo u krajolik da se doima kao da je tu oduvijek. Okruženo je gustom šumom i stazom dugom 17 kilometara, što ga čini omiljenim odredištem rekreativaca. Voda u jezeru ljeti je često toplija od mora, a zbog svježeg zraka boravak uz njega pravo je osvježenje.
| Foto: 123RF
8. POUČNA STAZA LESKA, NP RISNJAK Za one koji žele doživjeti netaknutu prirodu bez previše napora, poučna staza Leska u Nacionalnom parku Risnjak savršen je izbor. Kružna staza duga nešto više od četiri kilometra prolazi kroz gustu šumu i nudi pravi doživljaj goranske divljine.
| Foto: Visit Zagreb County
9. PARK-ŠUMA GOLUBINJAK U blizini Lokava nalazi se i zaštićena park-šuma Golubinjak, poznata po impresivnim stijenama i špiljama. Među stablima bukve, jele i smreke ističe se takozvana „Kraljica šume”, divovska jela stara više od 200 godina i visoka 42 metra.
| Foto: 123RF
10. PARK-ŠUMA JAPLENŠKI VRH, DELNICE Kao polazišna točka za istraživanje može poslužiti i grad Delnice, najviši grad u Hrvatskoj, iz kojeg se lako dolazi do park-šume Japlenški vrh, idealne za šetnju u hladu.
| Foto: 123RF
11. IZLETIŠTE PETEHOVAC, DELNICE Iz Delnica se možete uputiti i na izletište Petehovac, s kojeg se pruža prekrasan panoramski pogled uz ugodan i svjež planinski zrak.
| Foto: Booking
12. NACIONALNI PARK PLITVIČKA JEZERA Svjetski poznati Nacionalni park Plitvička jezera ljeti pruža spektakularno utočište. Šetnja drvenim stazama uz 16 tirkiznih jezera i brojne slapove, okružena sjenom duboke zelene šume, nudi jedinstveno osvježenje.
| Foto: 123RF
13. PRAŠUMA ČORKOVA UVALA Malo je poznato da unutar Nacionalnog parka Plitvička jezera postoji i očuvana prašuma Čorkova uvala, dodatni dokaz netaknute prirode i savršeno mjesto za bijeg u potpunu hladovinu.
| Foto: Plitvička jezera
14. PLANINA VELEBIT Najduža hrvatska planina, Velebit, prirodna je barijera koja odvaja kontinentalnu klimu od mediteranske. Njegovi vrhovi i guste šume nude znatno niže temperature, a hladan planinski zrak pruža trenutni predah.
| Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
15. CEROVAČKE PEĆINE Pravo iznenađenje Velebit krije u svojoj unutrašnjosti. Cerovačke pećine, smještene nedaleko od Gračaca, najveći su špiljski kompleks u Hrvatskoj. Temperatura u njima tijekom cijele godine iznosi između osam i 11 Celzijevih stupnjeva, što ih čini savršenim prirodnim klima uređajem. Za posjet je čak i usred ljeta potrebna jakna.
| Foto: Dino Stanin/PIXSELL
16. BARAĆEVE ŠPILJE Slično ledeno iskustvo nude i Baraćeve špilje u blizini Plitvičkih jezera, gdje je podzemna temperatura uvijek ugodno niska.
| Foto: www.baraceve-spilje.hr/Željko Cvagić/Slavko Bionda/Ivo Punis
17. PEĆINSKI PARK GRABOVAČA U ovom pećinskom parku kod Perušića možete posjetiti špilju Samograd, gdje je temperatura također stalno niska, oko 10 stupnjeva, i pruža savršeno sklonište od ljetne žege.
| Foto: Robert Anić/PIXSELL
18. RASTOKE Rastoke kod Slunja, često nazivane „malim Plitvicama”, slikovito su naselje nastalo na ušću rijeke Slunjčice u Koranu. Brojni slapovi i brzaci stvaraju svježu mikroklimu, a šum vode pruža osjećaj mira.
| Foto: Marina Babić
19. PARK PRIRODE UČKA Na sjevernom Jadranu, Park prirode Učka nudi brojne staze kroz guste šume hrasta i kestena, koje su idealno sklonište od sunca za sve koji borave na Kvarneru.
| Foto: Slaven Branislav Babic/PIXSELL
20. VRH VOJAK. UČKA Uspon na najviši vrh Učke, Vojak, nagrađuje spektakularnim pogledom na Kvarnerski zaljev, ali i osjetno svježijim zrakom nego na obali podno planine.
| Foto: Goran Kovacic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA