FOTO 20 modnih izbora koji će vaš izgled učiniti svježijim

Odjeća i modni detalji mogu imati velik utjecaj na to koliko svježe i moderno izgledamo. Pritom nije potrebno slijepo pratiti svaki novi trend niti potpuno mijenjati osobni stil. Ponekad su dovoljne male promjene poput boljeg kroja, odgovarajućih boja ili suvremenijih modnih dodataka
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Donosimo 20 stilskih izbora koji mogu pomoći da izgled djeluje modernije i svježije.
| Foto: pinterest
Donosimo 20 stilskih izbora koji mogu pomoći da izgled djeluje modernije i svježije. |
Foto: pinterest
Donosimo 20 stilskih izbora koji mogu pomoći da izgled djeluje modernije i svježije.
| Foto: pinterest
1. STRUKIRANI SAKO.
Dobro krojen sako može odmah dati uredniji i moderniji izgled bez dojma pretjerane formalnosti. Najbolje djeluju modeli koji lijepo sjedaju u ramenima i lagano prate liniju tijela, umjesto da vise preširoko. Možete ga kombinirati s trapericama, hlačama ili jednostavnom haljinom za dotjeran, ali opušten izgled.
| Foto: 123RF
2. TRAPERICE RAVNIH NOGAVICA.
Traperice ravnog kroja stvaraju čistu i skladnu siluetu te odgovaraju različitim tipovima građe i dobnim skupinama. Tamniji ili srednje plavi traper obično djeluje elegantnije, dok blago skraćena dužina može outfitu dati moderniji štih. Dobro pristaju uz mokasinke, tenisice i gležnjače.
| Foto: Pinterest
3. BIJELA KOŠULJA.
Klasična bijela košulja može osvježiti lice i lako se uklapa u gotovo svaki stil. Birajte prozračne materijale i kroj koji prati tijelo bez pretjeranog stezanja ili dodatnog volumena. Možete je ugurati u hlače, nositi otvorenu preko majice ili podvrnuti rukave za opušteniji izgled.
| Foto: ASOS
4. MONOKROMATSKA KOMBINACIJA.
Odijevanje u različitim nijansama iste boje daje outfitu skladan i sofisticiran izgled. Takva kombinacija može vizualno izdužiti figuru i stvoriti uredniju siluetu. Neutralne nijanse najlakše je kombinirati, ali jednako dobro mogu izgledati i bogatije, izraženije boje.
| Foto: 123RF
5. MODERNE TENISICE.
Jednostavne i elegantne tenisice unose dozu opuštenosti u svakodnevni stil, a istodobno pružaju udobnost. Najbolje je birati modele čistih linija i s malo detalja kako bi se lako uklopili u različite kombinacije. Mogu se nositi uz traperice, haljine i hlače.
| Foto: About You
6. MODERNA FRIZURA.
Dobro odabrana frizura može osvježiti cijeli izgled bez potrebe za velikom promjenom. Mekani slojevi, pramenovi oko lica ili nešto kraći rez često daju kosi više pokreta i lakoće. Redovito šišanje vrhova također pomaže da kosa izgleda zdravije i njegovanije.
| Foto: 123RF
7. HLAČE KOJE DOBRO PRISTAJU.
Dobro krojene hlače odlična su baza za poslovne, ali i ležernije kombinacije. Modeli srednjeg ili visokog struka, s ravnim ili blago širokim nogavicama, mogu lijepo naglasiti struk i pritom ostati udobni. Ključ je u kroju koji prati proporcije tijela.
| Foto: Canva
8. KOŽNA JAKNA.
Jednostavna kožna ili jakna od umjetne kože može outfitu dati dozu modernosti bez pretjerivanja. Birajte modele čistih linija, s manje metalnih detalja i dužinom koja odgovara vašoj građi. Odlično izgleda preko haljina, pletiva ili običnih majica.
| Foto: PROMO
9. UREĐENE OBRVE.
Lijepo oblikovane obrve uokviruju lice i mogu dodatno naglasiti oči. Ako su obrve rijetke, praznine je najbolje popuniti nježnim, prirodnim potezima. Pretamne ili oštro iscrtane obrve mogu djelovati strože i manje prirodno.
| Foto: 123RF
10. MIDI HALJINA.
Midi haljine istodobno mogu djelovati elegantno, udobno i moderno. Modeli koji lagano naglašavaju struk ili prate liniju tijela često laskaju figuri više od vrlo širokih krojeva. Važnije je odabrati izrez, rukave i uzorak koji vam pristaju nego slijepo pratiti trendove.
| Foto: Canva
11. UPEČATLJIV, ALI SUPTILAN NAKIT.
Zanimljiva ogrlica, naušnice ili narukvica mogu i sasvim jednostavnom outfitu dati dozu karaktera. Ako odaberete jedan upečatljiv komad, ostatak nakita bolje je držati diskretnim. Moderni oblici i čiste linije često djeluju svježije od kompleta s mnogo usklađenih komada.
| Foto: Dave Bedrosian/DPA/PIXSELL
12. NJEŽNA, PRIRODNA ŠMINKA.
Teški slojevi šminke mogu se uvlačiti u sitne linije i koži dati manje svjež izgled. Lagana podloga, kremasto rumenilo, maskara i odgovarajuća nijansa ruža obično daju mekši rezultat. Cilj je naglasiti crte lica, a ne potpuno ih prekriti.
| Foto: PROFIMEDIA
13. HLAČE DO GLEŽNJA.
Hlače koje završavaju oko gležnja daju urednu siluetu i dopuštaju da obuća više dođe do izražaja. Ova dužina dobro funkcionira uz ravne cipele, mokasinke, niže potpetice i jednostavne tenisice. Važno je da duljina izgleda namjerno, a ne kao da su hlače jednostavno prekratke.
| Foto: Stradivarius
14. BOJE KOJE OSVJEŽAVAJU LICE.
Dobro odabrana boja u blizini lica može ten učiniti svježijim i življim. Bogate nijanse poput smaragdne, plave ili toplocrvene mogu unijeti više energije u izgled, ali jednako dobro mogu funkcionirati i nježnije boje. Neutralne tonove ne morate izbjegavati, no zgodno ih je povremeno razbiti bojom.
| Foto: 123RF
15. TORBA ČVRSTE FORME.
Torba jasnog i strukturiranog oblika može i vrlo ležeran outfit učiniti dotjeranijim. Modeli srednje veličine obično su praktični, a pritom ne djeluju preglomazno. Jednostavne linije i malo ukrasa čine ih lako kombiniranima kroz više sezona.
| Foto: Canva/Promo
16. SLOJEVITO PLETIVO.
Lagani slojevi daju outfitu dubinu bez nepotrebnog volumena. Tanji kardigan, pletena jakna ili mekan pulover mogu se nositi preko košulje, majice ili haljine. Ključ je u laganim materijalima i urednim linijama koje ne opterećuju figuru.
| Foto: Pull & Bear
17. V-IZREZ.
V-izrez usmjerava pogled prema licu i vizualno otvara područje vrata i dekoltea. Ne mora biti dubok da bi imao ovaj efekt – i suptilan V-izrez može djelovati vrlo laskavo. Dobro funkcionira na majicama, bluzama, puloverima i haljinama.
| Foto: 123RF
18. MODERNE NAOČALE.
Dobro odabrane naočale mogu imati gotovo jednak učinak na izgled kao nova frizura. Okviri koji odgovaraju obliku lica i tenu mogu dodatno naglasiti crte i učiniti lice izražajnijim. Povremeno osvježavanje modela naočala jednostavan je način za moderniji izgled.
| Foto: Dreamstime
19. NAGLAŠEN STRUK.
Remen može široj haljini, jakni ili dužem gornjem dijelu odmah dati definiraniju siluetu. Najbolje je odabrati širinu koja odgovara proporcijama tijela i postaviti ga ondje gdje se struk prirodno sužava. Taj mali detalj često potpuno promijeni dojam outfita.
| Foto: PROMO
20. CIPELE ŠILJASTOG VRHA.
Balerinke, gležnjače ili cipele s nižom petom i šiljastim vrhom stvaraju elegantnu liniju i mogu vizualno izdužiti noge. Blago zaobljen šiljasti vrh obično je udobniji i praktičniji od izrazito uskih modela. Takva obuća lako podiže i vrlo jednostavnu kombinaciju.
| Foto: ecipele.hr