FOTO 20 najljepših gradova na svijetu za sve vrste putnika

Odmor u užurbanom velegradu ima svojih čari, no izlet u mirnija predgrađa i tihe gradiće može biti jednako vrijedan putovanja. Možda je razlog u ljubaznim stanovnicima i njihovim omiljenim lokalnim mjestima, šarmantnim boutique hotelima ili netaknutoj prirodnoj ljepoti, ali najljepših gradića na svijetu nikada nam nije dosta
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U nastavku pogledajte 20 najljepših gradića na svijetu, poznatih po neobičnim trgovinama, gostoljubivoj atmosferi, prekrasnim prizorima i brojnim drugim čarima.
| Foto: Rudolf Balasko
U nastavku pogledajte 20 najljepših gradića na svijetu, poznatih po neobičnim trgovinama, gostoljubivoj atmosferi, prekrasnim prizorima i brojnim drugim čarima.
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Foto: Rudolf Balasko
U nastavku pogledajte 20 najljepših gradića na svijetu, poznatih po neobičnim trgovinama, gostoljubivoj atmosferi, prekrasnim prizorima i brojnim drugim čarima.
| Foto: Rudolf Balasko
PRAIANO, ITALIJA. Okupan suncem i poznat po plažama poput Gavitelle i Marine di Praia, Praiano osvaja i prekrasnim starim crkvama, među kojima se posebno ističe crkva San Gennaro, raskošnim keramičkim detaljima i bogatom lokalnom kulturom. Ovaj gradić na Amalfijskoj obali nudi sve što biste poželjeli od talijanskog obalnog mjesta, ali bez velikih gužvi i pretenciozne atmosfere. Od Positana je udaljen svega 20 minuta vožnje.
GDJE ODSJESTI? Za razliku od brojnih raskošnih, tradicionalnih hotela na Amalfijskoj obali, Casa Angelina smještena na litici odiše elegantnim i modernim dizajnom, a poznata je i po odličnom mojitu s dodatkom limoncella.
| Foto: 123RF
BIEI, JAPAN. Japanska prefektura Hokkaido prava je riznica prirodnih ljepota, od očaravajućih plavih jezera i termalnih izvora do planina prekrivenih snijegom. Gradić Biei mogao bi vas potaknuti da ovo poznato skijaško odredište posjetite i ljeti, kada njegova prostrana polja prekriju lavanda, makovi, neveni i drugo cvijeće u živopisnim bojama.
GDJE ODSJESTI? Adagio Hokkaido gostima nudi sezonska jela pripremljena od lokalnih namirnica, mirnu knjižnicu i minimalistički uređene vile koje dopuštaju prekrasnom okolnom krajoliku da bude u središtu pozornosti.
| Foto: 123RF
BAÑOS, EKVADOR. Teško je pronaći gradić smješten u ljepšem okruženju od Bañosa. Ovo malo mjesto nalazi se u podnožju aktivnog vulkana, a okružuju ga slapovi, guste šume i područje Amazonskog bazena. Baños je možda najpoznatiji po ljuljački na užetu koju nazivaju „ljuljačkom na kraju svijeta“, a zahvaljujući brojnim fotografijama i snimkama na internetu postala je jedna od njegovih najvećih atrakcija.
GDJE ODSJESTI? Luna Volcán, Adventure SPA romantično je utočište idealno za parove, ali i za solo putnike koji uživaju u kadama unutar sobe, opuštajućem ambijentu i večerama uz svijeće.
| Foto: 123RF
BURFORD, ENGLESKA. Zakoračite na vrata Cotswoldsa i dočekat će vas srednjovjekovna arhitektura, kamene kućice i drevne šume. Ovaj gradić na jugu Engleske poznat je po strmoj glavnoj ulici okruženoj zgradama u tudorskom stilu, a na poseban način spaja duh prošlosti i suvremeni život. Posjetite povijesnu crkvu sv. Ivana Krstitelja, prošećite rutom Villages of Windrush Valley dugom oko šest i pol kilometara ili provedite poslijepodne istražujući šarmantne trgovine, među kojima se nalazi i najstarija ljekarna u Engleskoj.
GDJE ODSJESTI? Bull Burford gostionica je iz 16. stoljeća koja se može pohvaliti s četiri restorana, zidovima ukrašenima Matisseovim djelima i portretima iz zlatnog doba te izvornim detaljima, od drvenih stropnih greda do toplih, domaćih kamina.
| Foto: 123RF
BLED, SLOVENIJA. Jezero Bled s razlogom je jedno od najpopularnijih mjesta u Sloveniji. Smaragdna voda, otočić s crkvom, pogled na Julijske Alpe i dvorac iz 12. stoljeća smješten na brežuljku stvaraju prizore kao stvorene za razglednice. Jednako je šarmantan i gradić Bled, poznat po restoranima osvijetljenima svijećama i tradicionalnim drvenim čamcima koji posjetitelje voze po jezeru.
GDJE ODSJESTI? Vila Bled smještena je tik uz obalu jezera, u jednoj od nekadašnjih rezidencija jugoslavenskog predsjednika Tita. Uz jela nadahnuta francuskom kuhinjom, najveći adut smještaja svakako je neometan pogled na jezero.
| Foto: PROFIMEDIA
COLONIA DEL SACRAMENTO, URUGVAJ. Do ovog gradića, koji kao da je ostao zarobljen u nekom prošlom vremenu, iz Buenos Airesa se stiže trajektom za otprilike dva sata. Smješten je na istočnoj obali estuarija Río de la Plata i snažno je obilježen kolonijalnom prošlošću. Osnovali su ga Portugalci u 17. stoljeću, a danas je poznat po kamenim ulicama, starinskim automobilima i povijesnoj jezgri pod zaštitom UNESCO-a, ispunjenoj kamenim zidinama i kućama s krovovima prekrivenima crijepom.
GDJE ODSJESTI? Na svega desetak minuta vožnje od Colonije nalaze se El Nido Treehouses, kućice na drvetu koje izgledaju poput prizora iz snova. Goste ondje čekaju viseće mreže, lampice koje stvaraju bajkovit ugođaj i domaći džem koji pripremaju vlasnici.
| Foto: 123RF
GÖREME, TURSKA. Vjerojatno ste već vidjeli stotine fotografija Göremea, slikovitog gradića u Kapadokiji poznatog po neobičnim kamenim formacijama koje nazivaju vilinskim dimnjacima te crkvama uklesanima u stijene i ukrašenima freskama. Ipak, njegovu zadivljujuću ljepotu teško je u potpunosti doživjeti bez posjeta uživo, po mogućnosti iz košare balona na vrući zrak tijekom leta u zoru.
GDJE ODSJESTI? Posjet Kapadokiji teško je zamisliti bez barem jedne noći u hotelu uređenom unutar špilje. Sultan Cave Suites posebno se ističe jednom od najljepših krovnih terasa u gradu, s pogledom na karakterističan krajolik i balone koji ujutro prekrivaju nebo.
| Foto: 123RF
NAPLES, FLORIDA. Sa svojim mekanim, gotovo puderastim pijeskom, brojnim golf-terenima i prepoznatljivim šarmom stare Floride, Naples se može mjeriti čak i s poznatim plažama Miamija. Smješten je uz takozvanu Rajsku obalu Floride, nadomak otoka Marco i Nacionalnog parka Everglades, a okolica skriva brojne mirne plaže i prirodne rezervate.
GDJE ODSJESTI? Naples Beach Club, a Four Seasons Resort spaja povijesni karakter i suvremeni luksuz, a posebno se ističe s pet upečatljivih mjesta za jelo i piće. Riječ je o kultnom odredištu koje vrijedi posjetiti.
| Foto: 123RF
ILULISSAT, GRENLAND. Do Grenlanda nije jednostavno stići, no ova udaljena destinacija to nadoknađuje spektakularnim krajolicima i slikovitim naseljima. Gradić Ilulissat na zapadnoj obali privlači posjetitelje šarenim kućama, vožnjama psećim zapregama i blizinom ledenog fjorda Ilulissat, koji se nalazi na UNESCO-ovu popisu svjetske baštine. Zimski posjet dobar je izbor za one koji žele izbjeći visoke cijene smještaja i najezde komaraca.
GDJE ODSJESTI? Gosti hotela Arctic preko recepcije mogu rezervirati izlete brodom i helikopterom, vožnje psećim zapregama, razgledavanje grada pješice i brojne druge aktivnosti.
| Foto: 123RF
ITCHAN KALA, UZBEKISTAN. Itchan Kala povijesna je jezgra grada Hive, okružena visokim zidinama od opeke i ispunjena prekrasnim drevnim džamijama. Ovaj savršeno očuvan grad nekada je bio važna postaja na Putu svile, a danas djeluje poput muzeja na otvorenom. Ipak, nije samo turistička atrakcija – oko 300 obitelji i dalje živi unutar ovog slikovitog naselja koje podsjeća na dragocjenu kutijicu.
GDJE ODSJESTI? Grand Vizir Hotel udoban je smještaj udaljen oko pet minuta hoda od Itchan Kale. Ističe se lijepo uređenim predvorjem i balkonima s pogledom na grad.
| Foto: 123RF
MANDAWA, INDIJA. Mandawa je jedno od najljepših mjesta u Rajasthanu, što nije mala stvar s obzirom na bogatstvo povijesnih i arhitektonskih dragulja u toj indijskoj saveznoj državi. Gradić se nalazi oko 170 kilometara sjeverno od Jaipura, a posjetitelje privlači drevnim utvrdama, raskošnim haveli palačama i bogato oslikanim zidovima.
GDJE ODSJESTI? U hotelu Mandawa Kothi za manje od 75 dolara po noćenju možete dobiti raskošno uređenu sobu, obroke prilagođene osobnim željama i besprijekornu uslugu.
| Foto: 123RF
LAUTERBRUNNEN, ŠVICARSKA. Dovoljan je samo jedan pogled na Lauterbrunnen, njegove visoke stijene, cvjetne livade i planinske vrhove, pa da ne iznenadi podatak kako je upravo ovaj alpski gradić poslužio J. R. R. Tolkienu kao nadahnuće za izmišljenu dolinu Rivendell iz „Gospodara prstenova“. Gradić i okolna dolina kriju više od 70 slapova, među kojima su i neki od najviših u Europi.
GDJE ODSJESTI? Oko sat vremena vožnje dalje, u Bernu, nalazi se Hotel Bellevue Palace, elegantan i klasično uređen hotel poznat po dugoj tradiciji i profinjenom ugođaju.
| Foto: 123RF
LUNENBURG, KANADA. Ovo šareno ribarsko mjesto u Novoj Škotskoj poznato je po izvrsnim restoranima s morskim specijalitetima i staroj gradskoj jezgri koja se nalazi na UNESCO-ovu popisu svjetske baštine. Posebno je cijenjena jer je od osnutka 1753. godine sačuvala izvorni raspored ulica i cjelokupan povijesni izgled. Teško je zamisliti ljepše mjesto za upoznavanje pomorske povijesti i uživanje u sendvičima s jastogom.
GDJE ODSJESTI? Kao što mu i ime sugerira, The Kitch’inn naglasak stavlja na dobru hranu. Goste ondje čekaju večere s jastogom, kušanja vina i zaigrani detalji u interijeru, poput jastuka s duhovitim natpisima.
| Foto: 123RF
PENGLIPURAN, INDONEZIJA. Penglipuran ponekad zna biti prepun turista, što ne čudi s obzirom na to da se nalazi na Baliju, no ovo tradicionalno selo i dalje je jedno od najboljih mjesta za upoznavanje autentičnog balijskog načina života. Svete bambusove šume i hramovi privlačni su tijekom cijele godine, ali posebno je dojmljivo posjetiti selo za vrijeme proslave Galungana, koja se održava dvaput godišnje. Tada je glavna ulica ukrašena raskošnim penjor stupovima od bambusa.
GDJE ODSJESTI? Capella Ubud Bali nalazi se na manje od sat vremena vožnje od Penglipurana, a gostima nudi luksuzne šatore i iznimno miran smještaj uz rijeku.
| Foto: 123RF
PORT FAIRY, AUSTRALIJA. U jugozapadnom dijelu australske savezne države Victorije, oko 290 kilometara od Melbournea, smjestio se Port Fairy. Ovo slikovito ribarsko mjesto popularna je postaja uz poznatu cestu Great Ocean Road, ali vrijedi se zadržati dulje i upoznati njegove kućice iz 19. stoljeća, trgovine antikvitetima i prekrasne plaže.
GDJE ODSJESTI? Drift House šarmantan je hotel s pet zvjezdica koji ima samo šest apartmana, zbog čega pruža intiman i miran boravak. U sklopu hotela nalazi se i restoran koji poslužuje jela pripremljena od izrazito lokalnih namirnica.
| Foto: 123RF
SIWA, EGIPAT. Puni naziv ovog mjesta, oaza Siwa, savršeno ga opisuje. Usred nepregledne pustinje izranja poput fatamorgane, no njegovi prirodni izvori, nasadi datulja i maslina te ruševine hramova iz 4. stoljeća prije Krista itekako su stvarni.
GDJE ODSJESTI? Adrère Amellal gostima pruža doživljaj povratka u prošlost. Umjesto električne rasvjete ondje se koriste svijeće od pčelinjeg voska, dok klimatizaciju zamjenjuje bazen koji se puni vodom iz prirodnog izvora.
| Foto: 123RF
ROTHENBURG OB DER TAUBER, NJEMAČKA. Poznat po savršeno očuvanoj srednjovjekovnoj jezgri, kućama s drvenim gredama i šarenim pročeljima, Rothenburg ob der Tauber izgleda kao da je izašao iz njemačke bajke. Posebno ga vrijedi posjetiti u prosincu, kada grad prekrije lagani sloj snijega, a na poznatom božićnom sajmu Reiterlesmarkt mogu se pronaći brojni ukrasi, darovi i lokalne delicije.
GDJE ODSJESTI? Romantik Hotel Markusturm može se pohvaliti izvrsnom lokacijom, dok restoran obložen drvom i sobe ispunjene antikvitetima savršeno dočaravaju toplu i romantičnu atmosferu ovoga grada.
| Foto: 123RF
TEPOZTLÁN, MEKSIKO. Tepoztlán je dovoljno blizu Ciudad de Méxica za jednodnevni izlet, no lako bi vam se moglo dogoditi da poželite ostati nekoliko dana. Ovaj planinski gradić prepun je lijepo osmišljenih mjesta, među kojima se ističu vrt skulptura Dilao i koktel-bar Margarita Concept, uređen u stilu staklenika. Iz grada se jednostavno stiže i do ruševina Tepozteco, smještenih visoko na litici.
GDJE ODSJESTI. Hotel Boutique Casa Fernanda nalazi se na kratkoj pješačkoj udaljenosti od središta Tepoztlána, a gostima pruža miran odmor u prekrasnim vrtovima i uz privatni bazen.
| Foto: 123RF
SAI KUNG, HONG KONG. Sai Kung malo je ribarsko mjesto smješteno sjeveroistočno od središta Hong Konga i jedno od najpopularnijih odredišta za jednodnevni izlet iz grada. Poluotok je poznat po plažama s bijelim pijeskom, stjenovitim geoparkovima i izvrsnim restoranima s morskim plodovima. U samom mjestu mogu se pronaći čak i restorani koji poslužuju roštilj u teksaškom stilu.
GDJE ODSJESTI? Hong Kong se može pohvaliti nekima od najluksuznijih hotela na svijetu, a među njima se posebno ističe Rosewood Hong Kong, koji su čitatelji časopisa proglasili najboljim hotelom u gradu.
| Foto: 123RF