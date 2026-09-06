FOTO 20 najljepših gradova na svijetu za sve vrste putnika

COLONIA DEL SACRAMENTO, URUGVAJ. Do ovog gradića, koji kao da je ostao zarobljen u nekom prošlom vremenu, iz Buenos Airesa se stiže trajektom za otprilike dva sata. Smješten je na istočnoj obali estuarija Río de la Plata i snažno je obilježen kolonijalnom prošlošću. Osnovali su ga Portugalci u 17. stoljeću, a danas je poznat po kamenim ulicama, starinskim automobilima i povijesnoj jezgri pod zaštitom UNESCO-a, ispunjenoj kamenim zidinama i kućama s krovovima prekrivenima crijepom. GDJE ODSJESTI? Na svega desetak minuta vožnje od Colonije nalaze se El Nido Treehouses, kućice na drvetu koje izgledaju poput prizora iz snova. Goste ondje čekaju viseće mreže, lampice koje stvaraju bajkovit ugođaj i domaći džem koji pripremaju vlasnici. | Foto: 123RF