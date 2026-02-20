FOTO Postala je poznata kao prijateljica Kylie Jenner, a sada ju zbog ljepote prate milijuni

Anastasia Karanikolaou, poznata svima kao Stassie, ime je koje danas milijuni ljudi prepoznaju s Instagrama, i to ne samo zato što je jedna od najbližih prijateljica superzvijezde Kylie Jenner
Njezina karijera kao modela i influencera izrasla je iz dugogodišnjeg prijateljstva s Kylie i njezinom pojavom na društvenim mrežama, gdje ju slijedi više od 10 milijuna ljudi širom svijeta.
| Foto: Instagram
Foto: Instagram
| Foto: Instagram
Jenner je u jednom intervjuu opisala Stassie kao „najstariju prijateljicu“ koja joj je poput sestre, jer su zajedno odrasle i prošle kroz mnoge životne trenutke.
| Foto: Instagram
Poznata po svojim atraktivnim i često provokativnim fotografijama, Stassie je uspjela pretvoriti Instagram u platformu koja joj donosi milijune lajkova, brojne suradnje i vlastiti utjecaj u svijetu mode i ljepote.
| Foto: Instagram
Osim što redovito objavljuje modne i lifestyle sadržaje, često radi i kao model za različite brendove te sudjeluje u kampanjama, uključujući i one za poznate modne kuće te kolekcije s Kylie.
| Foto: Instagram
Njezina popularnost ne temelji se samo na prijateljstvu s Jenner, Stassie je i sama postala marka.
| Foto: Instagram
Dobila je brojne angažmane s modnim i beauty brendovima, izgradila vlastitu karijeru na YouTubeu i TikToku, a često otvoreno govori o svojim estetskim zahvatima i osobnom putu u industriji ljepote.
| Foto: Instagram
Stassie i Kylie su prijateljice još od tinejdžerskih dana, upoznale su se kao 13-godišnjakinje u Kalabasasu u Kaliforniji, i od tada su nerazdvojne.
| Foto: Instagram
Iako su mnogi prvi put čuli za nju kroz slavnu prijateljicu, Stassie je jasno dokazala da može stajati na vlastitim nogama kao influencerica i javna ličnost.
| Foto: Instagram
Njezina prisutnost na društvenim mrežama i u modnoj industriji nastavlja rasti, a njezina privlačna estetika i osobna priča i dalje motiviraju mnoge njezine pratitelje diljem svijeta.
| Foto: Instagram
