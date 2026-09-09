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RAVNO IZ TANJURA

FOTO 20 namirnica u kojima je otkriveno najviše mikroplastike

Mikroplastika je pronađena u velikom broju namirnica i pića koje svakodnevno konzumiramo, od vode i čaja do voća, povrća, mliječnih proizvoda i morskih plodova. U prehrambeni lanac može dospjeti iz onečišćene vode i tla, tijekom proizvodnje i prerade, ali i zbog pakiranja i skladištenja hrane
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FOTO 20 namirnica u kojima je otkriveno najviše mikroplastike
U nastavku otkrijte koja hrana krije mikroplastiku. | Foto: DREAMSTIME
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U nastavku otkrijte koja hrana krije mikroplastiku. | Foto: DREAMSTIME
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