FOTO 20 prekrasnih mjesta diljem svijeta koja su rezultat neobičnih prirodnih fenomena

Priroda stvara nevjerojatne krajolike, a neki izgledaju kao da pripadaju drugom planetu. Neobični kemijski procesi i milijuni godina oblikovanja zaslužni su za mjesta koja oduzimaju dah i pokazuju koliko priroda može biti nepredvidiva
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U nastavku pogledajte popis prekrasnih mjesta koja su rezultat prirodnih fenomena.
| Foto: Canva/123RF
U nastavku pogledajte popis prekrasnih mjesta koja su rezultat prirodnih fenomena. |
Foto: Canva/123RF
U nastavku pogledajte popis prekrasnih mjesta koja su rezultat prirodnih fenomena.
| Foto: Canva/123RF
PAMUKKALE, TURSKA Pamukkale na turskom znači „pamučni dvorac”, a ime je dobio po blistavobijelim terasama nastalima taloženjem minerala iz termalne vode koja se tisućama godina slijeva niz padinu. U plitkim bazenima skuplja se voda nebeskoplave boje, a ovo neobično prirodno čudo od 1988. godine nalazi se na UNESCO-ovu popisu svjetske baštine.
| Foto: 123RF
GIANT'S CAUSEWAY, SJEVERNA IRSKA Uz obalu Sjeverne Irske nalazi se oko 40.000 tamnih kamenih stupova šesterokutnog oblika koji izgledaju poput dijelova goleme slagalice. Nastali su prije 50 do 60 milijuna godina hlađenjem lave, a prema legendi, div Finn MacCool izgradio ih je kako bi stigao do Škotske.
| Foto: 123RF
LENÇÓIS MARANHENSES, BRAZIL Nacionalni park Lençóis Maranhenses izgleda poput pustinje prekrivene nepreglednim bijelim dinama, no tijekom kišne sezone doline između njih pune se kristalno čistom slatkom vodom. Tako nastaju tisuće plavih i tirkiznih laguna koje ovom krajoliku daju gotovo nestvaran izgled, a većina ih nestaje kada ih sunce ponovno isuši.
| Foto: 123RF
SOCOTRA, JEMEN Izolirani otok Socotra u Indijskom oceanu izgleda poput krajolika s nekog drugog planeta, a otprilike trećina njegovih biljnih vrsta ne postoji nigdje drugdje na svijetu. Najpoznatije su zmajevo drvo, prepoznatljivo po krošnji nalik izvrnutom kišobranu i tamnocrvenoj smoli, te neobično drvo s deblom koje podsjeća na nogu slona.
| Foto: 123RF
ZHANGJIAJIE, KINA Visoki kameni stupovi nacionalnog parka Zhangjiajie nadahnuli su izgled lebdećih planina u filmu Avatar iz 2009. godine. Nastajali su milijunima godina djelovanjem vode, leda i erozije, a kada se magla spusti među njih, čini se kao da golemi vrhovi lebde u zraku.
| Foto: 123RF
ŠPILJE WAITOMO, NOVI ZELAND Posjetitelji se u malim čamcima mogu provesti kroz špilje Waitomo u gotovo potpunom mraku, dok tisuće plavozelenih svjetala obasjavaju strop poput zvjezdanog neba. Taj prizor stvaraju svjetleći organizmi vrste Arachnocampa luminosa, koja živi samo na Novom Zelandu, a vapnenačke špilje počele su nastajati prije više od 30 milijuna godina.
| Foto: 123RF
DANXIA, KINA Na pojedinim područjima Kine planine izgledaju kao da ih je netko obojao crvenim, žutim i narančastim prugama. Ovaj neobičan krajolik nastao je od crvenkastog pješčenjaka starog oko 80 milijuna godina, koji su tektonski pokreti izdignuli, a vjetar i kiša oblikovali u dramatične stijene; područje je 2010. godine uvršteno na UNESCO-ov popis svjetske baštine.
| Foto: 123RF
SALAR DE UYUNI, BOLIVIJA Nakon kišne sezone najveća slana pustinja na svijetu pretvara se u golemo prirodno ogledalo koje savršeno odražava nebo. Salar de Uyuni nastao je isušivanjem prapovijesnog jezera, a kada ga prekrije tanak sloj vode, granica između neba i tla gotovo nestaje, stvarajući prizore koji izgledaju kao da ljudi hodaju po oblacima.
| Foto: 123RF
THE WAVE, ARIZONA, SAD The Wave je neobična stijenska formacija u Arizoni koju čine valovite pruge crvenog, narančastog i žutog pješčenjaka. Stijene su nastale od drevnih pješčanih dina starih oko 200 milijuna godina, a vjetar i voda s vremenom su ih oblikovali u uzorke nalik potezima slikarskog kista; zbog osjetljivosti krajolika broj posjetitelja ograničen je sustavom dozvola i lutrije.
| Foto: 123RF
KAPADOKIJA, TURSKA Kapadokija je poznata po neobičnim kamenim stupovima, stošcima i formacijama nalik gljivama, koje se nazivaju vilinskim dimnjacima. Nastali su erozijom mekih vulkanskih stijena, a ljudi su u njima tijekom stoljeća isklesali čitave podzemne gradove, kuće i crkve; danas je područje posebno poznato po stotinama šarenih balona na vrući zrak koji u zoru uzlijeću iznad krajolika.
| Foto: 123RF
JEZERO HILLIER, AUSTRALIJA Uz obalu zapadne Australije nalazi se jezero intenzivne ružičaste boje koje izgleda kao da je ispunjeno mlijekom od jagoda. Otkriveno je 1802. godine, a znanstvenici smatraju da je njegova neobična boja povezana s visokom koncentracijom soli i mikroorganizmima poput alge Dunaliella salina; poznato je po tome što dugo zadržava svoju upečatljivu boju.
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ČOKOLADNA BRDA, FILIPINI Na filipinskom otoku Boholu uzdiže se više od 1200 gotovo pravilnih brežuljaka stožastog oblika. Veći dio godine prekriveni su zelenom travom, ali tijekom sušne sezone ona poprima smeđu boju pa brda podsjećaju na goleme čokoladne bombone, po čemu su i dobila ime; nastala su od vapnenca djelovanjem kiše i erozije tijekom milijuna godina.
| Foto: 123RF
TSINGY DE BEMARAHA, MADAGASKAR Nacionalni park Tsingy de Bemaraha poznat je po golemim, oštrim vapnenačkim vrhovima koji tvore gustu kamenu šumu. Nastali su djelovanjem podzemnih voda koje su postupno nagrizale vapnenačku visoravan, stvarajući labirint stijena i dubokih kanjona, a ovo teško prohodno područje ujedno je utočište lemura i drugih životinja.
| Foto: 123RF
FLY GEYSER, NEVADA, SAD Fly Geyser nastao je slučajno 1964. godine, kada je geotermalna tvrtka tijekom istražnog bušenja u pustinji Nevade naišla na vruću vodu. Neispravno zatvorena bušotina omogućila je vodi da izbija na površinu, a minerali su tijekom desetljeća izgradili neobične stožaste formacije u crvenim, zelenim i narančastim nijansama.
| Foto: 123RF
WHITE SANDS, NOVI MEKSIKO, SAD Nacionalni park White Sands obuhvaća najveće područje gipsanih dina na svijetu, koje se ističu gotovo blistavom bijelom bojom. Gips iz okolnih planina dospio je u zatvorenu kotlinu, gdje je voda isparavala, ostavljajući kristale koje je vjetar s vremenom pretvorio u goleme dine; zbog njih krajolik izgleda poput snježne pustinje čak i tijekom najtoplijih dana.
| Foto: 123RF
DUGINE PLANINE, PERU Planina Vinicunca, poznata i kao Dugina planina, u peruanskim Andama prekrivena je prugama tirkizne, ljubičaste, crvene i zlatne boje. Neobične nijanse rezultat su različitih mineralnih naslaga koje su se stvarale milijunima godina, a zatim su tektonskim pomicanjem izdignute na površinu; zbog velike nadmorske visine uspon do vrha može biti fizički zahtjevan.
| Foto: 123RF
CAÑO CRISTALES, KOLUMBIJA Veći dio godine rijeka Caño Cristales izgleda poput običnog riječnog toka, no između srpnja i studenoga može se pretvoriti u šareni prirodni spektakl poznat kao „rijeka pet boja”. Za to je zaslužna vodena biljka Macarenia clavigera, koja u određenim uvjetima poprima crvene i ružičaste nijanse, dok voda, stijene i okolna vegetacija pridonose zelenim, žutim i plavim tonovima.
| Foto: 123RF
DALLOL, ETIOPIJA Dallol se nalazi u etiopskoj depresiji Danakil, jednom od najvrućih i najnegostoljubivijih područja na svijetu, poznatom po šarenim hidrotermalnim poljima. Vrući izvori, sol i različiti minerali stvaraju neobične žute, narančaste i zelene površine koje podsjećaju na krajolik nekog udaljenog planeta, dok mjehurići i naslage dodatno naglašavaju njegov nadrealni izgled.
| Foto: 123RF
DOLINA VATRE, NEVADA, SAD Nedaleko od Las Vegasa nalazi se najstariji državni park Nevade, poznat po upečatljivim crvenim pješčenjačkim formacijama. Stijene su nastale od pješčanih dina prije otprilike 150 milijuna godina, a željezo u njihovu sastavu daje im intenzivnu boju koja posebno dolazi do izražaja pri izlasku i zalasku sunca, kada se čini kao da cijela dolina gori.
| Foto: 123RF
MOERAKI BOULDERS, NOVI ZELAND Na plaži Moeraki na novozelandskoj obali razasute su goleme, gotovo savršeno okrugle stijene, od kojih neke izgledaju poput napuknutih jaja. Nastajale su prije više od 60 milijuna godina na drevnom morskom dnu, postupnim nakupljanjem minerala oko središnje jezgre, a nakon što je more erozijom uklonilo okolne stijene, ove neobične kamene kugle ostale su na pijesku kao fascinantan prirodni fenomen.
| Foto: 123RF