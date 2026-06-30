FOTO 20 stvari koje zrele žene nose, a muškarcima su odbojne

Zrele žene obično dobro znaju što im se sviđa, a upravo je to samopouzdanje jedan od razloga zašto osobni stil s godinama postaje još zanimljiviji. No to ne znači da će svi dijeliti njihov ukus ili ga odobravati
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Ovo nije tekst o tome kako se odijevati da biste udovoljili drugima, već o tome da budete svjesni koji modni izbori često ne ostavljaju najbolji dojam, kako biste sami odlučili zaslužuju li i dalje mjesto u vašem ormaru.
| Foto: 123RF
Ovo nije tekst o tome kako se odijevati da biste udovoljili drugima, već o tome da budete svjesni koji modni izbori često ne ostavljaju najbolji dojam, kako biste sami odlučili zaslužuju li i dalje mjesto u vašem ormaru. |
Foto: 123RF
Ovo nije tekst o tome kako se odijevati da biste udovoljili drugima, već o tome da budete svjesni koji modni izbori često ne ostavljaju najbolji dojam, kako biste sami odlučili zaslužuju li i dalje mjesto u vašem ormaru.
| Foto: 123RF
1. PREVELIKE TUNIKE.
Prevelike tunike mogu biti vrlo udobne, ali mnogi muškarci smatraju da previše skrivaju prirodnu siluetu žene. To ne znači da morate težiti savršenoj liniji ili slijediti svaki trend u fitnessu. Uostalom, većina muškaraca ni ne očekuje takozvanu "savršenu figuru".
Dugačka, široka tunika s cvjetnim uzorkom u kombinaciji s tajicama može biti praktičan izbor za svakodnevne obaveze, no nekima ostavlja dojam bezobličnosti umjesto elegancije. Naravno, stil je osobna stvar, pa je najvažnije nositi ono u čemu se osjećate ugodno i samouvjereno.
| Foto: 123RF
2. DEBELI PLETENI KARDIGANI. Glomazni kardigani mogu učiniti da odjevna kombinacija izgleda starije nego što bi trebala, bez obzira na to koliko su ugodni za nošenje tijekom hladnijih mjeseci.
Mnogi muškarci ne vole duge, debele pletene kardigane s velikim drvenim gumbima jer im djeluju više praktično nego moderno. S druge strane, kardigan od mekšeg i tanjeg pletiva često ostavlja profinjeniji i promišljeniji dojam te ne prekriva u potpunosti figuru.
Naravno, udobnost i osobni stil uvijek su važniji od tuđeg mišljenja, a konačan izbor ovisi o tome u čemu se osjećate najbolje.
| Foto: 123RF
3. CAPRI HLAČE.
Capri hlače i dalje su popularan izbor među zrelim ženama jer su udobne i praktične za nošenje. Međutim, ne smatraju ih svi najlaskavijim odjevnim komadom.
Prema mišljenju mnogih muškaraca, hlače koje završavaju na sredini lista vizualno prekidaju liniju noge na nezgodnom mjestu, osobito kada se nose uz ravne sandale ili sportske tenisice. Zbog toga noge mogu izgledati kraće nego što jesu.
Ako želite postići sličnu razinu udobnosti uz nešto elegantniji izgled, hlače koje završavaju tik iznad gležnja često djeluju skladnije i izdužuju siluetu. Naravno, najvažnije je odabrati ono u čemu se osjećate ugodno i samopouzdano.
| Foto: 123RF
4. PREVIŠE PRAKTIČNE CIPELE. Neka obuća izgleda toliko praktično da postane najuočljiviji dio cijele odjevne kombinacije, a to se mnogim muškarcima ne sviđa.
Debele ortopedske sandale, široke cipele za hodanje ili jednostavne tenisice s čičak-trakama mogu učiniti da čak i lijepo usklađena kombinacija izgleda manje moderno i elegantno. Iako je udobnost iznimno važna, obuća koja ostavlja dojam "bakinih cipela" ne ostavlja uvijek najbolji modni dojam.
Naravno, to ne znači da treba žrtvovati udobnost zbog izgleda. Danas postoji mnogo modela koji uspješno spajaju udobnost i suvremen dizajn, pa nije nužno birati između jednog i drugog.
| Foto: 123RF
5. ŠIROKI, ČETVRTASTO KROJENI SAKOI. Sakoi širokog, ravnog kroja ne ostavljaju uvijek dojam elegancije i profesionalnosti kakav se od njih očekuje.
Mnogi muškarci nisu ljubitelji sakoa s naglašenim jastučićima na ramenima, vrlo širokim rukavima i bez istaknutog struka jer smatraju da takvi modeli djeluju zastarjelo i skrivaju prirodnu liniju tijela. Upravo zato se ovakav stil često povezuje s modnim trendovima iz prošlih desetljeća.
Sako koji je blago strukiran ili bolje prilagođen građi tijela često izgleda modernije, a pritom zadržava sofisticiran i elegantan izgled. Naravno, izbor odjeće uvijek je stvar osobnog ukusa i udobnosti.
| Foto: 123RF
6. DUGE TRAPER SUKNJE. Duge traper suknje do gležnja pristojan su i praktičan izbor, ali često djeluju krutije od suknji izrađenih od mekših materijala.
Mnogi muškarci takve modele povezuju s vrlo konzervativnim stilom odijevanja, osobito kada se kombiniraju s jednostavnim ravnim cipelama i majicom zataknutom u suknju. Zbog toga cijela kombinacija može izgledati manje moderna i ženstvena.
Ako želite zadržati sličnu razinu udobnosti, a postići nešto suvremeniji izgled, suknja do koljena ili midi model od mekše, lepršavije tkanine često ostavlja elegantniji i profinjeniji dojam. Naravno, najvažnije je nositi ono u čemu se osjećate ugodno i samouvjereno.
| Foto: 123RF
7. USKLAĐENI KOMPLETI NAKITA. Kompleti nakita u kojima su ogrlica, narukvica, naušnice i prsten potpuno usklađeni ponekad mogu djelovati previše formalno za svakodnevne prilike.
Kada su svi komadi izrađeni u istom stilu i s istim kamenjem, cijela kombinacija može ostaviti dojam da je previše isplanirana. Prema mišljenju mnogih muškaraca, privlačniji je jednostavniji pristup u kojem jedan upečatljiv komad nakita dolazi do izražaja, primjerice elegantne biserne naušnice ili upečatljiva zlatna narukvica.
Naravno, nakit je stvar osobnog ukusa, a najvažnije je odabrati kombinaciju koja odgovara vašem stilu i u kojoj se osjećate najbolje.
| Foto: 123RF
8. UPADLJIVI ŽIVOTINJSKI UZORCI. Životinjski uzorci mogu izgledati vrlo elegantno i moderno kada se nose s mjerom, ali s njima je lako pretjerati.
Prema mišljenju mnogih muškaraca, pretjerana količina takvih uzoraka brzo podijeli mišljenja. Primjerice, bluza s leopard uzorkom može izgledati vrlo efektno sama po sebi, ali u kombinaciji sa cipelama sa zebra uzorkom i torbom od imitacije zmijske kože cijela odjevna kombinacija može djelovati prenatrpano umjesto samouvjereno.
Jedan komad sa životinjskim uzorkom često je dovoljan da unese zanimljiv detalj u kombinaciju, dok ostatak odjeće može ostati jednostavan i nenametljiv.
| Foto: 123RF
9. KRUPNE UPEČATLJIVE OGRLICE. Iako mnogi muškarci vole upečatljiv komad nakita, često više cijene kada je odabran s mjerom i ukusom.
Velike ogrlice koje prekrivaju veći dio prsa, debele ogrlice od smole ili višeslojni modni lanci mogu privlačiti toliko pozornosti da zasjene lice umjesto da ga istaknu. Zbog toga cjelokupan izgled može djelovati prenapadno.
Jedan elegantan i profinjen komad nakita često ostavlja skladniji i sofisticiraniji dojam, osobito kod zrelih žena. Naravno, osobni stil uvijek ima prednost, a najvažnije je nositi nakit u kojem se osjećate samouvjereno.
| Foto: 123RF
10. TRAPERICE S PREVIŠE UKRASA. Traperice ukrašene velikim kamenčićima, šljokicama ili blještavim stražnjim džepovima bile su veliki modni hit početkom 2000-ih, no mnogi smatraju da su danas izgubile svoju privlačnost.
Prema mišljenju mnogih muškaraca, takvi ukrasi odvlače pažnju i čine traperice manje elegantnima te narušavaju njihov klasičan, ležeran izgled.
Ako želite bezvremenski i profinjen stil, tamne traperice ravnog kroja ili model blago proširen pri dnu nogavica (bootcut) često su bolji izbor. Takvi modeli lako se kombiniraju s različitim odjevnim komadima i ostavljaju uredan, moderan dojam.
| Foto: 123RF
11. SITNI CVJETNI UZORCI.
Sitni cvjetni uzorci mogu izgledati nježno i romantično, ali određene varijante često djeluju više staromodno nego svježe. Mnogi muškarci nisu posebno oduševljeni odjećom prekrivenom sitnim cvjetićima, osobito kada je riječ o bluzama, suknjama ili haljinama. Takav uzorak lako može podsjećati na kućne haljine kakve su se nosile nekada.
| Foto: 123RF
12. VELIKI UPEČATLJIVI REMENI.
Upadljiv remen može lijepo naglasiti struk, ali preveliki modeli često postižu suprotan učinak. Umjesto da upotpune kombinaciju, postaju prvi detalj koji privlači pogled. Široki elastični remeni s velikim ukrasnim kopčama mogu ostaviti zastario dojam, osobito kada se nose preko tunika ili dugih džempera.
| Foto: 123RF
13. MAJICE S OTKRIVENIM RAMENIMA.
Majice s otvorima na ramenima nekoć su bile veliki modni hit, no danas mnogima djeluju pomalo zastarjelo. Mnogi muškarci smatraju da je ovakav kroj neobičan jer otkriva ramena, dok je ostatak odjevnog komada potpuno zatvoren. Umjesto toga, jednostavna bluza bez rukava ili kvalitetno krojeni pleteni komad često ostavljaju elegantniji i prirodniji dojam.
| Foto: 123RF
14. PRETJERANO USKLAĐENE ODJEVNE KOMBINACIJE.
Kada je svaki detalj odjevne kombinacije savršeno usklađen, cijeli izgled može djelovati neprirodno. Primjerice, crvena bluza, crvene cipele, crvena torbica, crveni ruž i crvene naušnice možda se slažu, ali mogu ostaviti dojam pretjerane usklađenosti. Ključ dobrog stila leži u ravnoteži, a ne u pretjerivanju.
| Foto: 123RF
15. UPEČATLJIVE NAOČALE ZA ČITANJE S UKRASNIM LANCEM.
Naočale za čitanje jarkih boja s ukrasnim lancem mogu cijeloj odjevnoj kombinaciji dati pomalo zastario izgled. Posebno kada su lančići ukrašeni cirkonima ili su okviri u neonskim nijansama, lako ostavljaju dojam prenatrpanosti. Taj je efekt još izraženiji ako se kombiniraju s velikim naušnicama ili odjećom s upečatljivim uzorcima.
| Foto: 123RF
16. KAKI HLAČE S NABORIMA.
Kaki hlače s naborima udobne su i praktične, no mogu ostaviti pomalo zastario dojam. Mnogi muškarci nisu ljubitelji modela visokog struka s naborima sprijeda jer vizualno dodaju volumen u području trbuha i bokova. Ako želite zadržati klasičan izgled, hlače ravnog kroja bez nabora često su moderniji izbor.
| Foto: 123RF
17. CAPRI HLAČE UZ RAVNE SANDALE.
Capri hlače koje završavaju odmah ispod koljena mnogi smatraju jednim od manje laskavih odjevnih komada. Posebno modeli u bež ili traper varijanti mogu vizualno skratiti noge i ostaviti dojam zastarjele modne kombinacije. Iako su vrlo udobne, često nisu prvi izbor kada je riječ o modernom izgledu.
| Foto: 123RF
18. PREVIŠE SLOJEVA ODJEĆE.
Slojevito odijevanje može izgledati elegantno, ali previše odjevnih komada u jednoj kombinaciji često ostavlja dojam prenatrpanosti. Primjerice, majica, bluza, prsluk, kardigan, šal i duga ogrlica zajedno mogu vizualno opteretiti cijeli izgled. Mnogo skladnije djeluju kombinacije koje imaju jedan jasno istaknut detalj.
| Foto: 123RF
19. DUGI KAPUTI S KRZNENIM OBRUBIMA.
Dugi kaputi s krznenim obrubima mogu djelovati previše upečatljivo za svakodnevne prilike. Posebno modeli s velikim ovratnicima i manšetama od umjetnog krzna često ostavljaju dojam pretjerane teatralnosti. Jednostavan vuneni kaput ili minimalistička prošivena jakna obično izgledaju modernije i bezvremenski.
| Foto: 123RF
20. PREDIMENZIONIRANI PRSLUCI S UZORKOM.
Predimenzionirani prsluci s upečatljivim uzorcima mnogima djeluju staromodno. Iako mogu biti praktični, često ostavljaju dojam koji podsjeća na prošla modna razdoblja. Ako nije riječ o poslovnoj ili tematskoj prigodi, bolje će izgledati jednostavan, strukirani prsluk koji se lako kombinira preko bluze ili laganog džempera.
| Foto: 123RF