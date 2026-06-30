FOTO 20 stvari koje zrele žene nose, a muškarcima su odbojne

3. CAPRI HLAČE. Capri hlače i dalje su popularan izbor među zrelim ženama jer su udobne i praktične za nošenje. Međutim, ne smatraju ih svi najlaskavijim odjevnim komadom. Prema mišljenju mnogih muškaraca, hlače koje završavaju na sredini lista vizualno prekidaju liniju noge na nezgodnom mjestu, osobito kada se nose uz ravne sandale ili sportske tenisice. Zbog toga noge mogu izgledati kraće nego što jesu. Ako želite postići sličnu razinu udobnosti uz nešto elegantniji izgled, hlače koje završavaju tik iznad gležnja često djeluju skladnije i izdužuju siluetu. Naravno, najvažnije je odabrati ono u čemu se osjećate ugodno i samopouzdano. | Foto: 123RF