Obavijesti

Galerija

Komentari 1
ŠTO VI MISLITE O TOME?

FOTO 20 stvari koje zrele žene nose, a muškarcima su odbojne

Zrele žene obično dobro znaju što im se sviđa, a upravo je to samopouzdanje jedan od razloga zašto osobni stil s godinama postaje još zanimljiviji. No to ne znači da će svi dijeliti njihov ukus ili ga odobravati
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
FOTO 20 stvari koje zrele žene nose, a muškarcima su odbojne
Ovo nije tekst o tome kako se odijevati da biste udovoljili drugima, već o tome da budete svjesni koji modni izbori često ne ostavljaju najbolji dojam, kako biste sami odlučili zaslužuju li i dalje mjesto u vašem ormaru. | Foto: 123RF
1/22
Ovo nije tekst o tome kako se odijevati da biste udovoljili drugima, već o tome da budete svjesni koji modni izbori često ne ostavljaju najbolji dojam, kako biste sami odlučili zaslužuju li i dalje mjesto u vašem ormaru. | Foto: 123RF
Komentari 1

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026