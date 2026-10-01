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FOTO 25 top frizura do ramena koje nikada ne izlaze iz mode

Kosa do ramena već je godinama jedan od najpopularnijih izbora jer predstavlja idealnu sredinu između kratkog boba i duge kose. Dovoljno je duga za različite načine stiliziranja, a opet jednostavna za održavanje i pristaje različitim tipovima kose i oblicima lica
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FOTO 25 top frizura do ramena koje nikada ne izlaze iz mode
U nastavku pogledajte 25 slojevitih frizura do ramena koje mogu poslužiti kao inspiracija za sljedeći odlazak frizeru. | Foto: 123RF
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U nastavku pogledajte 25 slojevitih frizura do ramena koje mogu poslužiti kao inspiracija za sljedeći odlazak frizeru. | Foto: 123RF
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