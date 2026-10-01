FOTO 25 top frizura do ramena koje nikada ne izlaze iz mode

Kosa do ramena već je godinama jedan od najpopularnijih izbora jer predstavlja idealnu sredinu između kratkog boba i duge kose. Dovoljno je duga za različite načine stiliziranja, a opet jednostavna za održavanje i pristaje različitim tipovima kose i oblicima lica
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U nastavku pogledajte 25 slojevitih frizura do ramena koje mogu poslužiti kao inspiracija za sljedeći odlazak frizeru.
| Foto: 123RF
U nastavku pogledajte 25 slojevitih frizura do ramena koje mogu poslužiti kao inspiracija za sljedeći odlazak frizeru. |
Foto: 123RF
U nastavku pogledajte 25 slojevitih frizura do ramena koje mogu poslužiti kao inspiracija za sljedeći odlazak frizeru.
| Foto: 123RF
FRIZURA DO RAMENA SA ŠIŠKAMA. Šiške mogu potpuno osvježiti klasičnu kosu do ramena. Razigrani slojevi dodatno joj daju teksturu i moderniji izgled.
| Foto: 123RF
DUGI SLOJEVI OKO LICA. Dugi, nježno oblikovani slojevi uokviruju lice i daju kosi pokret bez dojma jako stepenaste frizure. Dobra su opcija i ako ne želite često popravljati frizuru.
| Foto: 123RF
PUNE ŠIŠKE. Ravna kosa ne mora izgledati jednolično. Pune šiške i dobro raspoređeni slojevi daju joj dimenziju i teksturu.
| Foto: Instagram/kerolaychaves
SLOJEVITI DUGI BOB. Ležeran lob do ramena izgleda posebno efektno kada su naglašeni pramenovi koji uokviruju lice. Slojevi mu daju lagan i lepršav izgled.
| Foto: 123RF
KOSI LOB. Ovaj A-line bob nešto je kraći straga, a dulji sprijeda. Posebno dobro pristaje gušćoj kosi jer slojevi smanjuju težinu i daju joj više volumena.
| Foto: 123RF
SLOJEVITA KOVRČAVA FRIZURA. Slojevi odlično naglašavaju prirodne kovrče i daju im više pokreta. Kraći pramenovi oko lica mogu dodatno istaknuti crte lica.
| Foto: 123RF
KRATKI SLOJEVI NA KOVRČAVOJ KOSI. Kraći slojevi mogu kovrčavoj kosi dati dodatni volumen. Istodobno uklanjaju višak težine zbog kojeg kovrče ponekad izgledaju spljošteno.
| Foto: 123RF
KLASIČNI SLOJEVITI LOB. Blagi slojevi i diskretni pramenovi čine ovu frizuru jednostavnom, ali efektnom. Riječ je o bezvremenskoj verziji dugog boba.
| Foto: 123RF
SLOJEVITA FRIZURA SREDNJE DUŽINE. Ako se ne želite odlučiti za sasvim kratku kosu, dobra je opcija dužina malo ispod ključne kosti. Srednje dugi i dugi slojevi daju joj više pokreta.
| Foto: 123RF
SLOJEVITA POLUDUGA FRIZURA. Poluduga kosa sa slojevima pristaje različitim dobnim skupinama i teksturama kose. Slojevi joj daju oblik i sprečavaju da izgleda teško.
| Foto: 123RF
OMBRE KOJI UOKVIRUJE LICE. Boja postupno prelazi iz tamnijeg korijena prema svjetlijim vrhovima. Nekoliko nježnih slojeva oko lica dodatno naglašava ovaj efekt.
| Foto: 123RF
DUGI SLOJEVI NA KOVRČAVOJ KOSI. Dulji slojevi daju kovrčama prozračnost i prirodniji pad. Dobar su izbor za one koji žele zadržati dužinu bez previše volumena na jednom mjestu.
| Foto: 123RF
BARDOT ŠIŠKE. Guste curtain šiške koje sežu prema jagodicama daju frizuri upečatljiv retro izgled. Istodobno djeluju klasično i moderno.
| Foto: 123RF
DUGI KOVRČAVI SHAG. Shag frizura temelji se na brojnim slojevima koji posebno dobro izgledaju na prirodno kovrčavoj kosi. Duže, nježne šiške upotpunjuju razbarušeni izgled.
| Foto: 123RF
VOLUMINOZNA FRIZURA DO KLJUČNE KOSTI. Slojevi i balayage pramenovi ovoj frizuri daju dodatnu dimenziju. Uz velike, mekane kovrče može se postići raskošan volumen inspiriran modelima devedesetih.
| Foto: 123RF
RAZBARUŠENA SLOJEVITA FRIZURA. Brojni slojevi počinju već oko jagodica i nastavljaju se prema bradi i ramenima. Rezultat je teksturirana i opuštena frizura.
| Foto: 123RF
ASIMETRIČNI KOSI LOB. Duboki razdjeljak i kosa koja je s jedne strane malo dulja daju frizuri retro prizvuk. Dužina do ključne kosti čini je elegantnom, ali dovoljno modernom.
| Foto: 123RF
PROZRAČNI KRATKI LOB. Ova frizura može završavati malo iznad ili ispod ramena. Posebno odgovara tankoj kosi jer manji broj duljih slojeva daje volumen bez dodatnog stanjivanja.
| Foto: 123RF
BLAGO SLOJEVITI LOB. Za one koji ne žele jako stepenastu kosu, dugi i diskretni slojevi dobra su opcija. Svjetliji pramenovi uz lice mogu dodatno naglasiti oblik frizure.
| Foto: 123RF
TOPLI PRAMENOVI. Karamel i bakreni pramenovi lijepo ističu slojeviti lob na prirodno smeđoj kosi. Različite nijanse dodatno naglašavaju pokret slojeva.
| Foto: 123RF
KRATKE ŠIŠKE. Vrlo kratke šiške mogu dati potpuno novi karakter frizuri do ramena. Posebno se ističu u kombinaciji sa slojevitim rezom.
| Foto: 123RF
MODERNI MULLET. Moderna verzija mulletta blaža je i nosivija od nekadašnjih varijanti. Slojevi daju prepoznatljiv oblik, a frizura zadržava suvremen izgled.
| Foto: 123RF
SLOJEVITA KOVRČAVA FRIZURA SREDNJE DUŽINE. Kosa do ramena i dobro raspoređeni slojevi mogu dodatno naglasiti volumen prirodnih kovrča. Frizura pritom zadržava pokret i oblik.
| Foto: Pinterest
RAZBARUŠENI DUGI BOB. Čak i nekoliko slojeva može tankoj kosi dati vidljivo više pokreta i punoće. Ležerno oblikovanje dodatno pojačava taj efekt.
| Foto: PROFIMEDIA
KRATKE ŠIŠKE SA SLOJEVIMA. Baby šiške daju klasičnoj slojevitoj frizuri do ramena nešto neobičniji izgled. Dobar su izbor za one koji žele upečatljiviju promjenu bez skraćivanja ostatka kose.
| Foto: 123RF