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FOTO 50 najljepših hrvatskih plaža: Koja je vama najbolja?

Hrvatska obala skriva stotine prekrasnih mjesta za kupanje, od poznatih pješčanih plaža i popularnih gradskih kupališta do skrovitih uvala okruženih visokim stijenama. Neke privlače obitelji zbog toplog i plitkog mora, dok su druge idealne za sve koji traže mir, netaknutu prirodu i bijeg od ljetnih gužvi
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Zlatni rat je jedna od najpoznatijih hrvatskih plaža, a često završi na top listama najljepših na svijetu
U nastavku pogledajte 50 najljepših hrvatskih plaža. | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL - ilustracija
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U nastavku pogledajte 50 najljepših hrvatskih plaža. | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL - ilustracija
Komentari 10

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