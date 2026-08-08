FOTO 50 najljepših hrvatskih plaža: Koja je vama najbolja?

Hrvatska obala skriva stotine prekrasnih mjesta za kupanje, od poznatih pješčanih plaža i popularnih gradskih kupališta do skrovitih uvala okruženih visokim stijenama. Neke privlače obitelji zbog toplog i plitkog mora, dok su druge idealne za sve koji traže mir, netaknutu prirodu i bijeg od ljetnih gužvi
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U nastavku pogledajte 50 najljepših hrvatskih plaža.
| Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL - ilustracija
U nastavku pogledajte 50 najljepših hrvatskih plaža. |
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL - ilustracija
U nastavku pogledajte 50 najljepših hrvatskih plaža.
| Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL - ilustracija
1. ZLATNI RAT, BOL NA BRAČU.
Zlatni rat jedna je od najpoznatijih i najprepoznatljivijih hrvatskih plaža. Dugački šljunčani rt pruža se prema otvorenom moru, a njegov se vrh mijenja pod utjecajem vjetra, valova i morskih struja.
| Foto: Adriatic Service Travel
Plaža je okružena bistrom morskom vodom i borovima koji tijekom vrućih ljetnih dana pružaju prirodan hlad. Zbog povoljnih vjetrova omiljena je i među ljubiteljima jedrenja na dasci.
| Foto: bing.com
2. RAJSKA PLAŽA, RAB.
Rajska plaža u Loparu proteže se na gotovo dva kilometra i jedna je od najpoznatijih pješčanih plaža na Jadranu. Dugačak plićak čini je posebno privlačnom obiteljima s malom djecom.
| Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
Uz plažu se nalaze brojni ugostiteljski, zabavni i sportski sadržaji. Nagrađena je Plavom zastavom zbog kvalitete mora, očuvanja okoliša i sigurnosti kupača.
| Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
3. KLANČAC, BRSEČ.
Plaža Klančac smjestila se podno slikovitog Brseča, okružena visokim stijenama i zelenilom. Skriven položaj štiti je od pogleda i velikih turističkih gužvi.
| Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
Do male šljunčane uvale vodi strmiji put, ali posjetitelje na kraju očekuju mir i čisto more. Posebno je privlačna onima koji žele provesti dan daleko od prepunih kupališta.
| Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
4. SVETI IVAN, LUBENICE NA CRESU.
Plaža Sveti Ivan nalazi se duboko ispod povijesnog mjesta Lubenice na otoku Cresu. Pogled s litice prema bijelom žalu i tirkiznom moru jedan je od najpoznatijih otočnih prizora.
| Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
Do plaže vodi zahtjevna pješačka staza, a moguće joj je pristupiti i brodom. Zbog izoliranosti je posebno privlačna ljubiteljima mira i netaknute prirode.
| Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
5. KRALJIČINA PLAŽA, NIN.
Kraljičina plaža prostire se na približno tri kilometra u Ninskoj laguni. Poznata je po mekanom pijesku, toplom plićaku i pogledu na Velebit.
| Foto: Dino Stanin/PIXSELL - ILUSTRACIJA
Zbog postupnog ulaska u more često je biraju obitelji s djecom. U blizini se nalazi i poznato ninsko ljekovito blato koje brojni posjetitelji nanose na kožu.
6. STARA BAŠKA, KRK.
Područje Stare Baške na južnom dijelu Krka poznato je po skrovitim plažama smještenima između kamenih padina. Pojedinim uvalama najlakše je pristupiti brodom.
| Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
Obala je prekrivena šljunkom i pijeskom, a more je iznimno bistro. Kontrast ogoljenih krčkih stijena i plavetnila stvara upečatljiv, gotovo nestvaran krajolik.
| Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
7. CISTERNA, ROVINJ.
Cisterna je prirodna plaža južno od Rovinja, okružena maslinama i mediteranskom vegetacijom. Travnate površine u blizini obale pružaju dovoljno prostora za odmor.
| Foto: Boris Scitar/Vecernji list
Tijekom oseke u plitkom se moru pojavljuje pjeskovito dno na kojem se može stajati nekoliko metara od obale. Stjenoviti dijelovi uvale privlačni su i ljubiteljima istraživanja podmorja.
| Foto: Boris Scitar/Vecernji list
8. UVALA DUBOVICA, HVAR.
Uvala Dubovica nalazi se na južnoj obali Hvara, osam kilometara istočno od grada Hvara. Poznata je po prostranoj šljunčanoj plaži, kamenim kućama i čistom moru.
| Foto: Ivo Čagalj/PIXSELL
Zaštićen položaj uvale čini je ugodnim mjestom za cjelodnevni odmor. Do nje se može stići brodom ili pješice stazom koja se spušta s glavne ceste.
| Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
9. BANJE, DUBROVNIK.
Banje su najpoznatija dubrovačka gradska plaža, smještena istočno od povijesnih zidina. S obale se pruža impresivan pogled na staru gradsku jezgru i otok Lokrum.
| Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Plaža je podijeljena na javni i uređeni dio s ležaljkama i ugostiteljskim sadržajima. Popularna je među posjetiteljima koji kupanje žele spojiti s razgledavanjem Dubrovnika.
| Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
10. VELIKA PLAŽA, OMIŠ.
Velika plaža nalazi se u neposrednoj blizini središta Omiša i proteže se gotovo kilometar. Toplo i plitko more čini je jednom od popularnijih obiteljskih plaža u Dalmaciji.
| Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Uz obalu se nalaze restorani, kafići, trgovine i sadržaji za rekreaciju. Poseban ugođaj pruža pogled na strme omiške stijene koje se uzdižu iznad grada.
| Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
11. BIJECA, MEDULIN.
Bijeca je kilometar duga pješčana plaža smještena u samom Medulinu. Blagi ulazak u more pogodan je za djecu, neplivače i sve koji vole dugo hodati kroz plićak.
| Foto: Dusko Marusic/PIXSELL
Na plaži su dostupni brojni sportski, ugostiteljski i zabavni sadržaji. Zbog dobre opremljenosti prikladna je za cjelodnevni obiteljski odmor.
| Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
12. SPIAZA, SUSAK.
Spiaza je velika pješčana plaža na otoku Susku, poznatom po neobičnom krajoliku i debelim slojevima pijeska. Nalazi se u blizini glavnog otočnog naselja.
| Foto: otok-susak.org
More je izrazito plitko pa se i daleko od obale može stajati na pjeskovitom dnu. Miran otok bez uobičajene automobilske gužve pruža poseban ljetni doživljaj.
| Foto: otok-susak.org
13. ZABODARSKI, LOŠINJ.
Zabodarski je jedna od najljepših divljih plaža na području Lošinja. Nalazi se u blizini otočnog aerodroma, oko osam kilometara od Malog Lošinja.
Obala je spoj bijelog šljunka i ravnih stijena, dok borovi u pozadini pružaju prirodan hlad. Plaža je idealna za posjetitelje koji traže mir i bistro more.
| Foto: VAL Lošinj
14. LOVREČINA, BRAČ.
Uvala Lovrečina nalazi se na sjevernoj obali Brača, između Postira i Pučišća. Poznata je po velikoj pješčanoj plaži i mirnom moru okruženom zelenilom.
| Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
U neposrednoj blizini nalaze se ostaci ranokršćanske bazilike svetog Lovre iz 5. i 6. stoljeća. Do uvale se može doći automobilom ili brodom.
| Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
15. GREBIŠĆE, HVAR.
Pješčana uvala Grebišće nalazi se približno kilometar i pol od središta Jelse. Plitko i mirno more čini je jednim od omiljenih kupališta posjetitelja tog dijela Hvara.
| Foto: Visit Hvar
Uvala je zaštićena od snažnijih vjetrova, a u okolici se nalaze borovi i ugostiteljski sadržaji. Posebno je privlačna obiteljima i ljubiteljima pješčanih plaža.
| Foto: Visit Hvar
16. ŽULJANA, PELJEŠAC.
Žuljana je malo pelješko mjesto okruženo brojnim šljunčanim plažama i skrivenim uvalama. More je poznato po iznimnoj čistoći zahvaljujući snažnim morskim strujama.
| Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Područje posebno privlači ronioce i ljubitelje istraživanja podmorja. Uz uređena kupališta moguće je pronaći i mirna mjesta skrivena među stijenama i zelenilom.
| Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
17. NEČUJAM, ŠOLTA.
Nečujam se smjestio u najvećoj uvali na otoku Šolti, unutar koje se nalazi još nekoliko manjih uvala. Razvedena obala pruža dovoljno prostora za pronalazak mirnog kutka.
| Foto: Turistička zajednica općine Šolta
Do pojedinih plaža može se stići brodom, kajakom, biciklom ili pješice. Zaklonjen položaj uvale čini je popularnom i među nautičarima.
| Foto: Turistička zajednica općine Šolta
18. VELIKI ŽAL, BRSEČINE.
Veliki žal nalazi se u maloj uvali ispod Jadranske magistrale, između Slanog i Trstenog. Plaža je prekrivena krupnijim oblucima, a more je otvoreno i čisto.
| Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Posebno je popularna među ljubiteljima vodenih sportova i rekreacije. Okolno zelenilo i stijene stvaraju privlačan ambijent za ljetni odmor.
| Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
19. MALI BOK, CRES.
Mali Bok nalazi se ispod mjesta Orlec na otoku Cresu. Mala šljunčana plaža okružena je visokim stijenama koje tijekom dijela dana pružaju prirodan hlad.
| Foto: Jurica Galoic/PIXSELL
More u uvali iznimno je prozirno i prelijeva se u različitim nijansama plave. Do plaže vodi strmija staza pa je za spuštanje potrebna prikladna obuća.
| Foto: Jurica Galoic/PIXSELL
20. SAKARUN, DUGI OTOK.
Sakarun je jedna od najpoznatijih plaža Dugog otoka. Svijetli šljunak i pjeskovito dno daju moru prepoznatljivu tirkiznu boju.
| Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Plaža se proteže približno kilometar i okružena je borovima. Plitko i mirno more privlači obitelji, izletnike i brojne nautičare.
| Foto: Sime Zelic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
21. RUČICA, PAG.
Plaža Ručica nalazi se nedaleko od Metajne na otoku Pagu. Okružena je surovim kamenim krajolikom zbog kojeg čitavo područje podsjeća na površinu drugog planeta.
| Foto: Visit Pag
Obala je kombinacija pijeska i šljunka, a do plaže se može stići automobilom ili brodom. Neobičan krajolik čini je posebno privlačnom fotografima.
| Foto: Visit Pag
22. MEKIĆEVICA, HVAR.
Mekićevica je slikovita uvala nekoliko kilometara udaljena od grada Hvara. Do nje se može stići brodom ili ugodnom šetnjom stazom uz more.
| Foto: Visit Hvar
U uvali se nalaze dva šljunčana žala okružena mediteranskim biljem. Čisto more, ljetni maestral i tihi šum valova stvaraju opuštajući otočni ugođaj.
| Foto: Visit Hvar
23. PUPNATSKA LUKA, KORČULA.
Pupnatska Luka duboka je uvala na južnoj strani Korčule, okružena bujnom mediteranskom vegetacijom. U njezinu se dnu nalazi prostrana šljunčana plaža.
| Foto: Zvonimir Barisin
Do uvale vodi uska asfaltirana cesta. Bistro more i zaštićen položaj redovito je svrstavaju među najljepše plaže otoka Korčule.
| Foto: Zvonimir Barisin
24. VEPRINOVA, HVAR.
Veprinova je jedna od mirnih uvala smještenih podno sela Gdinj, na južnoj strani Hvara. Udaljenost od većih naselja čini je pogodnom za bijeg od buke i gužvi.
| Foto: Visit Hvar
Posjetitelji mogu uživati na šljunčanom žalu ili u hladovini borova. Maestral, pjesma cvrčaka i mirisi otočnog bilja stvaraju autentičan hvarski ugođaj.
| Foto: Visit Hvar
25. STINIVA, VIS.
Stiniva je jedna od najpoznatijih hrvatskih uvala zahvaljujući neobičnom ulazu između visokih stijena. Uski morski prolaz otvara se prema skrivenom šljunčanom žalu.
| Foto: Dalibor Urukalović/PIXELL
Do plaže se može stići brodom ili zahtjevnom pješačkom stazom. Dramatične stijene i bistro more učinili su je jednim od simbola otoka Visa.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
26. NUGAL, MAKARSKA.
Nugal je skrivena plaža smještena između Makarske i Tučepa, podno visokih stijena i guste šume. Do nje se stiže pješice stazom kroz park-šumu Osejava.
| Foto: Matko Begovic/PIXSELL
Zbog izoliranosti i privatnosti plaža je tradicionalno popularna među naturistima. Čisto more i očuvana priroda privlače i sve koji žele mirniji odmor.
| Foto: Matko Begovic/PIXSELL
27. PORAT, BIŠEVO.
Porat je jedna od najpoznatijih pješčanih plaža na otoku Biševu. Smjestila se ispod visokih stijena na zapadnoj strani otoka.
| Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Pješčano dno i plitko more daju vodi svijetlu tirkiznu boju. Do uvale se najčešće dolazi brodom, što dodatno pojačava osjećaj udaljenosti od civilizacije.
| Foto: Zvonimir Barisin
28. BIJELA PLAŽA, SOLARIS KOD ŠIBENIKA.
Bijela plaža nalazi se u turističkom naselju Solaris, današnjem Amadria Parku, nedaleko od Šibenika. Prepoznatljiva je po svijetloj obali i uređenim površinama za sunčanje.
| Foto: adriatic.hr
Plaža nudi brojne sadržaje, od ležaljki i restorana do različitih sportskih aktivnosti. Pogodna je za obitelji i goste koji žele imati sve potrebno u neposrednoj blizini.
| Foto: adriatic.hr
29. KOROMAČNA, BELEJ.
Koromačna je skrivena uvala smještena u blizini mjesta Belej. Do nje vodi uska asfaltirana cesta, a tijekom ljeta posljednji dio puta prelazi se pješice.
| Foto: ljeto na Cresu
Malo šljunčano žalo nalazi se podno strmih stijena i otvara prema bistrom moru. Uvala je posebno privlačna ljubiteljima tišine i očuvane prirode.
| Foto: ljeto na Cresu
30. PRAPRATNO, PELJEŠAC.
Prapratno je pješčana uvala na Pelješcu, nedaleko od Stona. Duga plaža nalazi se u zaljevu okruženom borovima i mediteranskim zelenilom.
| Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
More je plitko, toplo i često vrlo mirno. Zbog toga je plaža posebno popularna među obiteljima s malom djecom.
| Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
31. VRGADA, VRGADA.
Vrgada je mali otok smješten između Pakoštana i Kornata, poznat po mirnim uvalama i životu bez automobilske gužve. Plaže su okružene borovima i tradicionalnim otočnim krajolikom.
| Foto: Dino Stanin/PIXSELL
Otok privlači posjetitelje koji žele osjetiti jednostavniji i sporiji mediteranski način života. Pješčane uvale i čisto more idealni su za opušten ljetni izlet.
| Foto: Dino Stanin/PIXSELL
32. TELAŠĆICA, DUGI OTOK.
Telašćica se nalazi na južnom dijelu Dugog otoka i jedna je od najvećih prirodnih luka na Jadranu. U njezinoj razvedenoj obali skriva se 25 manjih plaža.
| Foto: HTZ/Ivo Pervan
Područje je dio parka prirode, a poznato je po liticama, mirnim uvalama i slanom jezeru Mir. Posjetitelji ondje mogu spojiti kupanje s istraživanjem očuvane otočne prirode.
| Foto: HTZ/Sergio Gobbo
33. VAJA, KORČULA.
Plaža Vaja nalazi se u blizini mjesta Račišće na otoku Korčuli. Do nje vodi strmija staza pa silazak zahtijeva nešto više kondicije.
| Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Na kraju puta posjetitelje očekuju bijeli obluci i izrazito bistro more. Zbog zahtjevnijeg pristupa plaža je često mirnija od popularnijih korčulanskih kupališta.
| Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
34. ČISTA, PAG.
Čista plaža nalazi se uz Paški zaljev, nedaleko od Novalje. Duga obala prekrivena je sitnim šljunkom i pijeskom.
| Foto: Sime Zelic/PIXSELL - ILUSTRACIJA
More je plitko i prozirno, a s plaže se pruža pogled na prepoznatljiv kameni krajolik Paga. Udaljenost od gradske vreve omogućuje mirniji odmor.
| Foto: Sime Zelic/PIXSELL
35. PUNTA RATA, BRELA.
Punta Rata u Brelima jedna je od najpoznatijih plaža Makarske rivijere. Nalazi se na zaštićenom rtu prekrivenom gustom borovom šumom.
| Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Plaža je poznata po bijelom šljunku, bistrom moru i prirodnom hladu. U blizini se nalazi i čuveni Kamen Brela, jedan od najfotografiranijih motiva hrvatske obale.
| Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
36. PLAŽE MAKARSKE RIVIJERE.
Makarska rivijera proteže se podno Biokova i skriva velik broj šljunčanih plaža i manjih uvala. Mnoge su okružene borovima i dramatičnim planinskim padinama.
| Foto: Ivanka Šuta
Uz popularna gradska kupališta mogu se pronaći i slabije posjećene plaže. Posebno su privlačne posjetiteljima koji traže više mira i privatnosti.
| Foto: PROFIMEDIA
37. UVALA LAPAD, DUBROVNIK.
Uvala Lapad jedno je od najpopularnijih dubrovačkih područja za kupanje i šetnju. Duž obale nalazi se nekoliko uređenih i vrlo posjećenih plaža.
| Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL - ILUSTRACIJA
Plaže su povezane dugom šetnicom uz koju se nalaze kafići, restorani i drugi sadržaji. Praktičan položaj čini ih lako dostupnima gostima koji borave u gradu.
| Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL - ILUSTRACIJA
38. KUPARI, DUBROVNIK.
Kupari su pješčano-šljunčana plaža smještena nekoliko kilometara istočno od Dubrovnika. Uz obalu se nalazi napušteni kompleks nekadašnjih turističkih hotela.
| Foto: Ivan Grgić
Kontrast bistrog mora, zelene obale i ruševnih građevina daje ovom mjestu neobičan izgled. Plaža privlači kupače, izletnike i fotografe zainteresirane za njezinu povijest.
| Foto: Grgo Jelavic/Pixsell
39. PALMIŽANA, HVAR.
Palmižana se nalazi na otoku Svetom Klementu, jednom od Paklenih otoka u hvarskom arhipelagu. Poznata je po prirodnim uvalama, pješčanim plažama i bujnoj vegetaciji.
| Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Do Palmižane se najčešće stiže brodom iz grada Hvara. Zaštićene uvale i čisto more čine je jednim od najpopularnijih hvarskih izletišta.
| Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
40. SAPLUNARA, MLJET.
Saplunara se nalazi na jugoistočnom dijelu Mljeta i jedna je od poznatijih otočnih pješčanih plaža. Okružena je borovom šumom i očuvanim prirodnim krajolikom.
| Foto: adriatic.hr
Pijesak se nastavlja daleko u more pa je ulazak blag i postupan. Mirna atmosfera posebno privlači obitelji i posjetitelje koji žele pobjeći od većih gužvi.
| Foto: adriatic.hr
41. CRVENA LUKA, PAKOŠTANE.
Crvena Luka smjestila se između Biograda na Moru i Pakoštana. Plaža se nalazi u dubokoj pješčanoj uvali okruženoj gustom borovom šumom.
| Foto: TZ Biograd na moru
Do uvale se može doći pješice, automobilom ili brodom. Zaštićen položaj osigurava mirnije more i ugodno okruženje za cjelodnevni odmor.
| Foto: TZ Biograd na moru
42. SREBRNA, VIS.
Srebrna je jedna od najpoznatijih plaža na otoku Visu. Ime je dobila po velikim svijetlim oblucima koji pod mjesečinom poprimaju srebrni sjaj.
| Foto: Marin Tironi/PIXSELL
Iza plaže raste gusta borova šuma koja pruža dovoljno prirodnog hlada. Prostrano žalo i čist ulazak u more čine je popularnom među obiteljima.
| Foto: Josip Regovic/PIXSELL
43. PLAŽE PAKLENIH OTOKA, HVAR.
Pakleni otoci nalaze se nasuprot grada Hvara i poznati su po razvedenoj obali, skrivenim uvalama i bistrom moru. Do većine plaža dolazi se brodom.
| Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Posjetitelje očekuju pješčana, šljunčana i stjenovita kupališta te bogato podmorje. Miris borova i mediteranskog bilja dodatno naglašava njihov poseban ugođaj.
| Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
44. SABUŠA, UGLJAN.
Sabuša se nalazi na zapadnoj obali otoka Ugljana, u blizini Kukljice. Dio obale je betoniran i uređen za sunčanje i jednostavan pristup moru.
| Foto: TZ Kukljica
Morsko je dno pješčano i vrlo plitko pa je plaža posebno pogodna za djecu i neplivače. Okolno zelenilo pruža nešto prirodnog hlada.
| Foto: Zadar Archipelago
45. PASJAČA, KONAVLE.
Pasjača se nalazi ispod mjesta Popovići u Konavlima, južno od Dubrovnika. Do nje vodi dugačko stubište usječeno u visoku stijenu.
| Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL (ilustrativna fotografija)
Plaža je smještena između mora i dramatične litice, što stvara jedan od najupečatljivijih prizora južnog Jadrana. Zbog djelovanja valova količina pijeska i šljunka na obali postupno se mijenja.
| Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
46. DIVNA, PELJEŠAC.
Divna se nalazi na sjevernoj strani Pelješca, do koje vodi vijugava cesta kroz unutrašnjost poluotoka. Već se pri dolasku otvara pogled na tirkizno more.
| Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Plaža je prekrivena svijetlim šljunkom, a u njezinoj se blizini nalazi mali otočić. Prirodni krajolik i mirna uvala u potpunosti opravdavaju njezino ime.
| Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
47. PROIZD, KORČULA.
Proizd je mali otočić smješten nedaleko od Vele Luke na Korčuli. Do njega se tijekom ljeta može stići turističkim brodom.
| Foto: TZ Vela Luka
Otok je poznat po glatkim bijelim kamenim pločama i moru intenzivne tirkizne boje. Kontrast bijele obale, plavetnila i borova ostavlja snažan dojam na posjetitelje.
| Foto: TZ Vela Luka
48. ŠUNJ, LOPUD.
Šunj je velika pješčana plaža na jugoistočnoj strani otoka Lopuda. Do nje se može stići barkom ili pješice stazom kroz borovu šumu.
| Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
More je dugo plitko pa je plaža pogodna za obitelji, djecu i različite igre u vodi. U uvali se nalaze i ugostiteljski sadržaji.
| Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
49. KRUČICA, LASTOVO.
Kručica je mirna uvala na otoku Lastovu s dvjema manjim šljunčanim plažama. Do nje se može stići šumskim putem ili vlastitim plovilom.
| Foto: TZ Lastovo
Plićak je prikladan za obitelji s djecom, a uz obalu se može pronaći prirodan hlad. Zbog kamenitog dna preporučuje se obuća za ulazak u more.
| Foto: Visit Lastovo
50. ZATON, ZATON.
Plaža u Zatonu proteže se približno kilometar i pol. Obala je većinom pješčana, dok su pojedini dijelovi šljunčani ili uređeni kamenim pločama.
| Foto: Dino Stanin/PIXSELL
Plitko more i dobra opremljenost čine je jednom od popularnijih obiteljskih plaža. Brojni sadržaji omogućuju posjetiteljima da uz more provedu cijeli dan.
| Foto: Dino Stanin/PIXSELL