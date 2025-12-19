FOTO Adventska čarolija u vrtiću Latica: Spiderman i Leonardo Radoš razveselili mališane

U Dječjem vrtiću Latica u Zadru održan je adventski događaj pod nazivom 'Naša priča', koji je okupio djecu, roditelje i djelatnike vrtića u blagdanskom ozračju. Posjetili su ih Spiderman i Leonardo Radoš
Najmlađe su tijekom adventa zabavljali Leonardo Radoš te lik Spidermana, koji je poseban doživljaj priredio dolaskom s visine – spustivši se do djece vatrogasnim ljestvama. Taj je trenutak izazvao oduševljenje među prisutnima i dodatno upotpunio blagdansku atmosferu događaja.
Advent „Naša priča“ protekao je u veselju i druženju, a djeca su imala priliku uživati u programu prilagođenom njihovom uzrastu, uz iznenađenja koja su im ostala u lijepom sjećanju.
Događaju su prisustvovali i mnogi roditelji koji su također stvarali uspomene sa svojim najmilijima.
