Obavijesti

Galerija

Komentari 0
NEZABORAVAN DOGAĐAJ

FOTO Adventska čarolija u vrtiću Latica: Spiderman i Leonardo Radoš razveselili mališane

U Dječjem vrtiću Latica u Zadru održan je adventski događaj pod nazivom 'Naša priča', koji je okupio djecu, roditelje i djelatnike vrtića u blagdanskom ozračju. Posjetili su ih Spiderman i Leonardo Radoš
Zadar: U Dječjem vrtiću Latica održan je adventić pod nazivom “Naša priča”
Najmlađe su tijekom adventa zabavljali Leonardo Radoš te lik Spidermana, koji je poseban doživljaj priredio dolaskom s visine – spustivši se do djece vatrogasnim ljestvama. Taj je trenutak izazvao oduševljenje među prisutnima i dodatno upotpunio blagdansku atmosferu događaja. | Foto: Sime Zelic/PIXSELL
1/55
Najmlađe su tijekom adventa zabavljali Leonardo Radoš te lik Spidermana, koji je poseban doživljaj priredio dolaskom s visine – spustivši se do djece vatrogasnim ljestvama. Taj je trenutak izazvao oduševljenje među prisutnima i dodatno upotpunio blagdansku atmosferu događaja. | Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025