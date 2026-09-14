FOTO Ako vas ovi prizori danas ne raznježe, ništa neće: Psi i vlasnici uživali u Dogs' Caffeu

Psi svih veličina i karaktera preuzeli su zagrebački Botaničar na trećem izdanju Dogs’ Caféa. Uz druženje i poslasticu za četveronožne goste, vlasnike su čekale karikature, izložba fotografija, veterinarski savjeti i brojni drugi sadržaji
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Treće izdanje Dogs’ Caféa Zagreb okupilo je brojne pse i njihove vlasnike te još jednom pokazalo koliko je zajednica nastala oko ovog koncepta narasla. Nakon dva zagrebačka izdanja i prvog druženja u Splitu, događaj se vratio u Zagreb, ovoga puta u Botaničar.
| Foto: Ante Dvoravić
Treće izdanje Dogs’ Caféa Zagreb okupilo je brojne pse i njihove vlasnike te još jednom pokazalo koliko je zajednica nastala oko ovog koncepta narasla. Nakon dva zagrebačka izdanja i prvog druženja u Splitu, događaj se vratio u Zagreb, ovoga puta u Botaničar.
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Foto: Ante Dvoravić
Treće izdanje Dogs’ Caféa Zagreb okupilo je brojne pse i njihove vlasnike te još jednom pokazalo koliko je zajednica nastala oko ovog koncepta narasla. Nakon dva zagrebačka izdanja i prvog druženja u Splitu, događaj se vratio u Zagreb, ovoga puta u Botaničar.
| Foto: Ante Dvoravić
Ideja Dogs’ Caféa jednostavna je – stvoriti mjesto na kojem su psi itekako dobrodošli, dok njihovi vlasnici mogu provesti dan s ljubimcima, upoznati druge vlasnike i razmijeniti iskustva.
| Foto: Ante Dvoravić
Uz druženje, događaj od početka ima i humanitarnu dimenziju, a organizatore posebno veseli što su upravo zahvaljujući dosadašnjim izdanjima neki psi koji su tražili obitelj pronašli svoje nove domove.
| Foto: Ante Dvoravić
Za četveronožne posjetitelje pripremljen je i omiljeni puppuccino, a kući su mogli otići i s prigodnim poklonima. Svoj kutak imao je i Pet Centar, gdje su vlasnici mogli upoznati nove proizvode i pronaći ideje za svakodnevni život s ljubimcima.
| Foto: Ante Dvoravić
Poseban dio ovogodišnjeg izdanja bila je i izložba fotografija pasa autora Lukše Marottija, realizirana uz pokroviteljstvo Vetti Groupa. Fotografije su zabilježile spontane trenutke, ali i različite karaktere psećih modela.
| Foto: Ante Dvoravić
Velik interes ponovno je izazvao i Nik Titanik, koji je izrađivao personalizirane karikature vlasnika i njihovih ljubimaca. Njegov je kutak već na proljetnom izdanju bio toliko popularan da dio posjetitelja nije stigao doći na red, pa su sada dobili novu priliku ponijeti kući posebnu uspomenu.
| Foto: Ante Dvoravić
Nije se zaboravilo ni na zdravlje ljubimaca. Posjetitelji su u suradnji s Vetti Groupom mogli razgovarati s veterinarima dr. Sašom Dujanovićem i dr. Anom Ritoša, zatražiti savjete o zdravlju svojih pasa te iskoristiti mogućnost besplatnog pregleda.
| Foto: Ante Dvoravić
Autorica koncepta Petra Turkulin Odak nije skrivala zadovoljstvo odazivom.
– Sretna sam zbog fantastičnog odaziva i sjajne atmosfere na trećem po redu zagrebačkom Dogs’ Caféu. Veliki broj posjetitelja i njihovih četveronožnih ljubimaca potvrdili su važnost i potrebu ovakvih susreta za našu zajednicu – poručila je.
Zahvalila je i Botaničaru na prostoru te istaknula da joj je najveća nagrada vidjeti toliko sretnih pasa na jednom mjestu.
– Nadamo se da će i ovog puta njuškice koje traže dom imati sreće i pronaći svoje ljude. Hvala vam što ste dio naše priče – dodala je.
| Foto: Ante Dvoravić
Od prvog zagrebačkog izdanja do ovog trećeg okupljanja Dogs’ Café nastavlja rasti, a uz stare posjetitelje svaki put privuče i nove vlasnike pasa. U Botaničaru tako ovoga puta nisu glavne zvijezde bili ljudi, nego upravo njihovi četveronožni prijatelji.
| Foto: Ante Dvoravić
A nakon ovakvog odaziva teško je ne pomisliti da bi Zagreb dobro prihvatio i stalni kafić u kojem su psi svakodnevno dobrodošli, a ne samo nekoliko dana u godini.
| Foto: Ante Dvoravić
Foto Ante Dvoravić
Foto Ante Dvoravić
Foto Ante Dvoravić
Foto Ante Dvoravić
Foto Ante Dvoravić
Foto Ante Dvoravić
Foto Ante Dvoravić
Foto Ante Dvoravić
Foto Ante Dvoravić
Foto Ante Dvoravić