FOTO Ako vas ovi prizori danas ne raznježe, ništa neće: Psi i vlasnici uživali u Dogs' Caffeu

Autorica koncepta Petra Turkulin Odak nije skrivala zadovoljstvo odazivom. – Sretna sam zbog fantastičnog odaziva i sjajne atmosfere na trećem po redu zagrebačkom Dogs’ Caféu. Veliki broj posjetitelja i njihovih četveronožnih ljubimaca potvrdili su važnost i potrebu ovakvih susreta za našu zajednicu – poručila je. Zahvalila je i Botaničaru na prostoru te istaknula da joj je najveća nagrada vidjeti toliko sretnih pasa na jednom mjestu. – Nadamo se da će i ovog puta njuškice koje traže dom imati sreće i pronaći svoje ljude. Hvala vam što ste dio naše priče – dodala je. | Foto: Ante Dvoravić