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DOGS' CAFÉ U BOTANIČARU

FOTO Ako vas ovi prizori danas ne raznježe, ništa neće: Psi i vlasnici uživali u Dogs' Caffeu

Psi svih veličina i karaktera preuzeli su zagrebački Botaničar na trećem izdanju Dogs’ Caféa. Uz druženje i poslasticu za četveronožne goste, vlasnike su čekale karikature, izložba fotografija, veterinarski savjeti i brojni drugi sadržaji
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FOTO Ako vas ovi prizori danas ne raznježe, ništa neće: Psi i vlasnici uživali u Dogs' Caffeu
Treće izdanje Dogs’ Caféa Zagreb okupilo je brojne pse i njihove vlasnike te još jednom pokazalo koliko je zajednica nastala oko ovog koncepta narasla. Nakon dva zagrebačka izdanja i prvog druženja u Splitu, događaj se vratio u Zagreb, ovoga puta u Botaničar. | Foto: Ante Dvoravić
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Treće izdanje Dogs’ Caféa Zagreb okupilo je brojne pse i njihove vlasnike te još jednom pokazalo koliko je zajednica nastala oko ovog koncepta narasla. Nakon dva zagrebačka izdanja i prvog druženja u Splitu, događaj se vratio u Zagreb, ovoga puta u Botaničar. | Foto: Ante Dvoravić
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