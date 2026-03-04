FOTO Alhambra je proglašena za najbolji spa hotel u Hrvatskoj - pogledajte što sve nude

U uvali Čikat, okružen borovom šumom i morem, smjestio se Boutique Hotel Alhambra s vilom Augusta - luksuzna oaza koja spaja povijesnu secesijsku arhitekturu i suvremeni dizajn
U najzaštićenijem dijelu uvale Čikat, okružen stoljetnom borovom šumom i morem, smjestio se Boutique Hotel Alhambra s prripadajućom vilom Augusta, član prestižne grupacije Small Luxury Hotels of the World i mreže Virtuoso.
Povijesna secesijska arhitektura hotela skladno je spojena sa suvremenim dizajnom, stvarajući prostor koji odiše intimnošću i diskretnim luksuzom. Svaka soba i suite dizajnirani su s naglaskom na udobnost i privatnost, a hotel nudi i vlastitu plažu te bogatu ponudu wellnessa u Cube Spa Alhambra.
Restoran Alfred Keller, nositelj Michelinove zvjezdice, temelji se na lokalnim sezonskim namirnicama i impresivnoj vinskoj karti, čime zaokružuje vrhunski gastronomski doživljaj. Od ove sezone hotel uvodi i Butler Service, ekskluzivnu uslugu za goste najprestižnijih suiteova.
Butleri osobno dočekuju goste i brinu se o svakom detalju boravka, od raspakiravanja garderobe i pripreme jutarnje kave do organizacije privatnih večera, vinskih degustacija, izleta i transfera.
Butler Service podiže standard personaliziranog luksuza, osiguravajući diskreciju, individualni pristup i potpuni komfor tijekom cijelog boravka. U Boutique Hotelu Alhambra svaki trenutak odiše elegancijom, diskrecijom i profinjenim luksuzom.
