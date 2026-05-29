FOTO Astrid ruši sve stereotipe! Ima 60 godina i 60 tetovaža

Astrid Zeegen-Holt je 60-godišnja influencerica poznata po odvažnom stilu, tetovažama i porukama samopouzdanja. Nakon karijere u ugostiteljstvu postala je Instagram zvijezda koja inspirira žene da budu autentične
Astrid Zeegen-Holt veći dio života provela je radeći u ugostiteljstvu, bez ikakve ideje da će postati Instagram zvijezda. Sve se promijenilo kada ju je prijatelj potaknuo da otvori i aktivnije koristi Instagram. Od tada je počela objavljivati svaki dan i postupno je od običnog hobija razvila potpuno novi životni put. Danas je na Instagramu prati više od 800 tisuća ljudi.
Njezin uspon na društvenim mrežama bio je potpuno neočekivan i nije bio planiran. U početku je koristila Instagram vrlo povremeno, ali se brzo posvetila stvaranju sadržaja i učenju kroz praksu. Morala je sama savladati nove formate poput Reelsa, iako joj je to u početku bilo stresno i nepoznato. S vremenom je postala vrlo vješta i učinkovita u stvaranju i uređivanju objava.
Astrid je još od djetinjstva pokazivala potrebu za izražavanjem i kršenjem pravila kroz modu. U školi je često mijenjala i prilagođavala uniformu, bojila odjeću i sama izrađivala modne komade. Odrastala je u okruženju koje je poticalo kreativnost, što je dodatno oblikovalo njezin stil. Danas i dalje slijedi istu filozofiju – nosi ono u čemu se osjeća dobro, bez obzira na modne trendove.
Tetovaže je počela raditi relativno kasno, iako ih danas ima više od 60 po cijelom tijelu. Prije toga nije imala interes za tetovaže, ali se njezin stav promijenio nakon putovanja u Ibizu. Tamo je vidjela žene koje su je inspirirale i odlučila sama isprobati tetoviranje. Danas ih doživljava kao osobnu zbirku uspomena i spontanih odluka.
Poznata je i po fotografijama u donjem rublju, što mnogi smatraju hrabrim za njezine godine. Za nju to nije provokacija nego način da pokaže samopouzdanje i slobodu. Smatra da se žene ne bi trebale skrivati niti osjećati ograničeno godinama. Njezina poruka je da se ljepota i sigurnost u sebe ne gube s godinama.
Njezin suprug ima važnu ulogu u njezinu životu i često sudjeluje u njezinom sadržaju na Instagramu. Nakon što je godinama sama odgajala kćeri, pronašla je partnera koji je u potpunosti podržava. Iako mu je ponekad neobična njezina javna prisutnost, ponosan je na njezina postignuća. Njihov odnos temelji se na humoru, podršci i međusobnom razumijevanju.
Astrid ističe da njezin posao nije jednostavan niti “lagan život” kakav se često pretpostavlja za influencere. Iza svake objave stoji puno rada, komunikacije i izgradnje zajednice. Aktivno surađuje s malim brendovima i često sama traži prilike, umjesto da radi s velikim komercijalnim kompanijama. Njezina poruka je da ne planira usporiti te da želi živjeti punim plućima i nastaviti stvarati dok god može.
