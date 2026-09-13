FOTO Atraktivna Stassie često pokazuje bujne obline, ali zbog jedne stvari na tijelu je požalila

Stassie Karanikolaou otvoreno je progovorila o odlukama koje je donijela vrlo mlada i njihovom utjecaju na njezin izgled. Danas na cijelo iskustvo gleda drugačije te šalje poruku o pritisku trendova i prihvaćanju vlastitog tijela
Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
Anastasia “Stassie” Karanikolaou influencerica je, model i poduzetnica, a javnosti je najpoznatija i kao dugogodišnja najbolja prijateljica Kylie Jenner. Njih dvije upoznale su se još kao tinejdžerice i od tada su vrlo bliske.
| Foto: Instagram/staskaranikolaou
Anastasia “Stassie” Karanikolaou influencerica je, model i poduzetnica, a javnosti je najpoznatija i kao dugogodišnja najbolja prijateljica Kylie Jenner. Njih dvije upoznale su se još kao tinejdžerice i od tada su vrlo bliske. |
Foto: Instagram/staskaranikolaou
Anastasia “Stassie” Karanikolaou influencerica je, model i poduzetnica, a javnosti je najpoznatija i kao dugogodišnja najbolja prijateljica Kylie Jenner. Njih dvije upoznale su se još kao tinejdžerice i od tada su vrlo bliske.
| Foto: Instagram/staskaranikolaou
Stassie je priznala da je brazilsko podizanje stražnjice (BBL) napravila kada je imala samo 18 godina. Kaže da je tada bila pod velikim utjecajem trendova i pritiska da njezino tijelo izgleda na određeni način.
| Foto: Instagram/staskaranikolaou
Influencerica je kasnije požalila zbog odluke koju je donijela tako mlada. Otkrila je da je godinama pokušavala promijeniti rezultate zahvata i vratiti prirodniji izgled.
| Foto: Instagram/staskaranikolaou
Stassie je imala dodatne zahvate kako bi smanjila veličinu stražnjice nakon BBL-a. Istaknula je da je cijeli proces trajao neko vrijeme te da je s godinama drugačije počela gledati na svoju odluku.
| Foto: Instagram/staskaranikolaou
Danas smatra da ljudi ne bi trebali mijenjati svoje tijelo samo zbog prolaznih trendova. Poručila je da želi raditi ono zbog čega se sama osjeća dobro, a ne zbog tuđih očekivanja.
| Foto: Instagram/staskaranikolaou
Foto Instagram/staskaranikolaou
Foto Instagram/staskaranikolaou
Foto Instagram/staskaranikolaou
Foto Instagram/staskaranikolaou
Foto Instagram/staskaranikolaou
Foto Instagram/staskaranikolaou
Foto Instagram/staskaranikolaou
Foto Instagram/staskaranikolaou
Foto Instagram/staskaranikolaou
Foto Instagram/staskaranikolaou
Foto Instagram/staskaranikolaou
Foto Instagram/staskaranikolaou
Foto Instagram/staskaranikolaou
Foto Instagram/staskaranikolaou
Foto Instagram/staskaranikolaou
Foto Instagram/staskaranikolaou
Foto Instagram/staskaranikolaou
Foto Instagram/staskaranikolaou
Foto Instagram/staskaranikolaou
Foto Instagram/staskaranikolaou
Foto Instagram/staskaranikolaou
Foto Instagram/staskaranikolaou
Foto Instagram/staskaranikolaou
Foto Instagram/staskaranikolaou
Foto Instagram/staskaranikolaou
Foto Instagram/staskaranikolaou
Foto Instagram/staskaranikolaou
Foto Instagram/staskaranikolaou
Foto Instagram/staskaranikolaou
Foto Instagram/staskaranikolaou
Foto Instagram/staskaranikolaou
Foto Instagram/staskaranikolaou
Foto Instagram/staskaranikolaou
Foto Instagram/staskaranikolaou
Foto Instagram/staskaranikolaou
Foto Instagram/staskaranikolaou
Foto Instagram/staskaranikolaou
Foto Instagram/staskaranikolaou
Foto Instagram/staskaranikolaou
Foto Instagram/staskaranikolaou
Foto Instagram/staskaranikolaou
Foto Instagram/staskaranikolaou
Foto Instagram/staskaranikolaou
Foto Instagram/staskaranikolaou
Foto Instagram/staskaranikolaou
Foto Instagram/staskaranikolaou
Foto Instagram/staskaranikolaou
Foto Instagram/staskaranikolaou
Foto Instagram/staskaranikolaou
Foto Instagram/staskaranikolaou
Foto Instagram/staskaranikolaou
Foto Instagram/staskaranikolaou
Foto Instagram/staskaranikolaou