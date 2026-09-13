Obavijesti

Galerija

Komentari 2
SLAVNA ZBOG IZGLEDA

FOTO Atraktivna Stassie često pokazuje bujne obline, ali zbog jedne stvari na tijelu je požalila

Stassie Karanikolaou otvoreno je progovorila o odlukama koje je donijela vrlo mlada i njihovom utjecaju na njezin izgled. Danas na cijelo iskustvo gleda drugačije te šalje poruku o pritisku trendova i prihvaćanju vlastitog tijela
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
FOTO Atraktivna Stassie često pokazuje bujne obline, ali zbog jedne stvari na tijelu je požalila
Anastasia “Stassie” Karanikolaou influencerica je, model i poduzetnica, a javnosti je najpoznatija i kao dugogodišnja najbolja prijateljica Kylie Jenner. Njih dvije upoznale su se još kao tinejdžerice i od tada su vrlo bliske. | Foto: Instagram/staskaranikolaou
1/59
Anastasia “Stassie” Karanikolaou influencerica je, model i poduzetnica, a javnosti je najpoznatija i kao dugogodišnja najbolja prijateljica Kylie Jenner. Njih dvije upoznale su se još kao tinejdžerice i od tada su vrlo bliske. | Foto: Instagram/staskaranikolaou
Komentari 2

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026