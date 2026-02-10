KOMBINACIJA KOJA JE ŠOKIRALA FOTO Bad Bunny kao inspiracija: Pronašli smo Zara komade koji su gotovo isti onima koje nosi

Bad Bunny već godinama diktira modne trendove, ali ovog puta inspiraciju smo potražili na njegovim outfitima koje smo pronašli u Zari. Iako su komadi koje je slavni glazbenik nosio najčešće bili izrađeni posebno za njega, u aktualnim kolekcijama španjolskog brenda mogu se pronaći vrlo slični modeli koji prenose isti stil i estetiku