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Zajedno stvaraju uspomene

FOTO Baka i unuk iz Hrvatske proputovali više od 20 zemalja: Pogledajte sve njihove avanture

Dok mnogi u mirovini sanjaju o mirnom odmoru, baka Klara sa 78 godina i dalje je spremna za nove avanture. S unukom Nikolom Brzakom proputovala je od Italije i Malte do francuskih Alpa
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FOTO Baka i unuk iz Hrvatske proputovali više od 20 zemalja: Pogledajte sve njihove avanture
Putovanja su im zajednička gotovo cijeli život. Od prvih izleta po Hrvatskoj, Mađarskoj i Srbiji, preko Pariza, Londona i mnogih putovanja Italijom, pa sve do Krfa, Malte, Cipra i francuskih Alpa. Nikola Brzak i njegova baka Klara zajedno su proputovali više od 20 zemalja. Danas je on travel bloger iza projekta "Brzi putopis", a baka mu je jedna od najčešćih suputnica. U njihovoj priči ima svega, od spontanih putovanja, izgubljenih ruksaka, kazni u vlakovima, avantura, smijeha, ali i mnogo emocija. | Foto: Privatna arhiva
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Putovanja su im zajednička gotovo cijeli život. Od prvih izleta po Hrvatskoj, Mađarskoj i Srbiji, preko Pariza, Londona i mnogih putovanja Italijom, pa sve do Krfa, Malte, Cipra i francuskih Alpa. Nikola Brzak i njegova baka Klara zajedno su proputovali više od 20 zemalja. Danas je on travel bloger iza projekta "Brzi putopis", a baka mu je jedna od najčešćih suputnica. U njihovoj priči ima svega, od spontanih putovanja, izgubljenih ruksaka, kazni u vlakovima, avantura, smijeha, ali i mnogo emocija. | Foto: Privatna arhiva
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