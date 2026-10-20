FOTO Baka i unuk iz Hrvatske proputovali više od 20 zemalja: Pogledajte sve njihove avanture

- Bili smo u francuskim Alpama. Iako ne zna skijati, naravno da je i to morala komentirati. Rekla je kako bi, da je došla prije pet godina, dakle sa 73, sigurno probala stati na skije. Sa 78 joj je, kaže, ipak malo previše. Ali bez obzira na to što nije skijala, cijelo je iskustvo za nju bilo vrlo emotivno. Bila je neizmjerno zahvalna što je u svojim godinama dobila priliku doživjeti francuske Alpe, snijeg i cijelu atmosferu pravog zimovanja. I putovanje na Maltu darovao sam joj za 78. rođendan. Na otoku Gozo bez problema je sjela u džip i krenula u avanturu. Ona je jednostavno takva: ako postoji nešto što može isprobati, vrlo je vjerojatno da će pristati - opisuje ju Nikola. | Foto: Privatna arhiva