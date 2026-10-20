FOTO Baka i unuk iz Hrvatske proputovali više od 20 zemalja: Pogledajte sve njihove avanture

Dok mnogi u mirovini sanjaju o mirnom odmoru, baka Klara sa 78 godina i dalje je spremna za nove avanture. S unukom Nikolom Brzakom proputovala je od Italije i Malte do francuskih Alpa
Putovanja su im zajednička gotovo cijeli život. Od prvih izleta po Hrvatskoj, Mađarskoj i Srbiji, preko Pariza, Londona i mnogih putovanja Italijom, pa sve do Krfa, Malte, Cipra i francuskih Alpa. Nikola Brzak i njegova baka Klara zajedno su proputovali više od 20 zemalja. Danas je on travel bloger iza projekta "Brzi putopis", a baka mu je jedna od najčešćih suputnica. U njihovoj priči ima svega, od spontanih putovanja, izgubljenih ruksaka, kazni u vlakovima, avantura, smijeha, ali i mnogo emocija.
| Foto: Privatna arhiva
Putovanja su im zajednička gotovo cijeli život. Od prvih izleta po Hrvatskoj, Mađarskoj i Srbiji, preko Pariza, Londona i mnogih putovanja Italijom, pa sve do Krfa, Malte, Cipra i francuskih Alpa. Nikola Brzak i njegova baka Klara zajedno su proputovali više od 20 zemalja. Danas je on travel bloger iza projekta "Brzi putopis", a baka mu je jedna od najčešćih suputnica. U njihovoj priči ima svega, od spontanih putovanja, izgubljenih ruksaka, kazni u vlakovima, avantura, smijeha, ali i mnogo emocija.
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Foto: Privatna arhiva
Putovanja su im zajednička gotovo cijeli život. Od prvih izleta po Hrvatskoj, Mađarskoj i Srbiji, preko Pariza, Londona i mnogih putovanja Italijom, pa sve do Krfa, Malte, Cipra i francuskih Alpa. Nikola Brzak i njegova baka Klara zajedno su proputovali više od 20 zemalja. Danas je on travel bloger iza projekta "Brzi putopis", a baka mu je jedna od najčešćih suputnica. U njihovoj priči ima svega, od spontanih putovanja, izgubljenih ruksaka, kazni u vlakovima, avantura, smijeha, ali i mnogo emocija.
| Foto: Privatna arhiva
- Moja baka i ja putujemo praktički cijeli moj život. Još kad sam bio dijete, ona me vodila sa sobom na putovanja po Hrvatskoj, Mađarskoj i Srbiji, a posebno smo mnogo vremena provodili u Mađarskoj. Gotovo svaki vikend odlazili bismo nekamo, a među našim omiljenim mjestima bili su Hévíz i Balaton. Kada danas razmišljam o našim putovanjima, često se vratim upravo na Balaton. Tamo sam kao dijete naučio klizati kad bi se jezero tijekom hladnih zima dovoljno zaledilo. Godinama kasnije ponovno smo zajedno stali na klizaljke, ovaj put u Budimpešti. Tad sam ja držao baku za ruku i pomagao joj da ponovno stane na led - prisjeća se naš mladi sugovornik.
| Foto: Privatna arhiva
Upravo ta scena najbolje opisuje njihova putovanja kroz sve ove godine. Baka je puno utjecala na to da ona Nikoli budu toliko važan dio života.
| Foto: Privatna arhiva
- Baka je često putovala i zbog svojeg posla, pa sam od malih nogu uz nju zavolio putovanja. Ona je zapravo jedan od glavnih 'krivaca' za to što sam danas travel bloger i što mi je putovanje postalo toliko važan dio života. Često se šalim da je upravo ona kriva za 'Brzi putopis' i moju opsesiju putovanjima - kaže Nikola.
| Foto: Privatna arhiva
Prvo veliko putovanje koje posebno pamti bio je Pariz 2015. godine. Bilo je posebno jer mu je baka tad prvi put prepustila da sam isplanira cijelo putovanje.
| Foto: Privatna arhiva
- Nakon Pariza vlakom smo prošli ispod La Manchea i stigli u London. To nam je putovanje oboma ostalo u posebnom sjećanju, a baka će i danas reći da joj je prolazak vlakom ispod La Manchea jedan od najboljih doživljaja. Meni je to putovanje bilo važno i zato što sam tad shvatio koliko uživam u planiranju putovanja, istraživanju destinacija i u procesu otkrivanja nekog novog mjesta - govori Nikola.
| Foto: Privatna arhiva
Putovati tad nije bilo isto kao danas. Morali su se mnogo snalaziti, nije bilo društvenih mreža, na kojima u nekoliko sekundi možeš pronaći sve što trebaš znati o nekoj destinaciji, a nije bilo ni roaminga, a ni internet i navigacija nisu im bili stalno na dlanu.
| Foto: Privatna arhiva
- U Parizu smo mnogo više sami istraživali i snalazili se. I danas neke pariške ulice pamtim upravo zahvaljujući tom putovanju. Slično je bilo i kad bismo nekamo išli automobilom. Baka bi vozila, a ja bih sjedio uz nju s kartom i bio njezin 'glas navigacije'. Ona bi mi pokazala rutu, a ja bih joj govorio: 'Za 500 metara skrenite desno, na kružnom toku izađite na trećem izlazu…' Tako sam još kao dijete na neki način sudjelovao u našim putovanjima i učio kako se snalaziti. Danas je situacija potpuno drukčija. Nekad je baka vodila mene, a danas ja vodim nju. I to je možda najljepši dio naše putničke priče - kaže.
| Foto: Privatna arhiva
Najdraža destinacija im je Italija, a jedno od najdražih putovanja bilo je vlakom od Trsta, preko Rima, do Napulja, s izletima na Capri i u Sorrento.
| Foto: Privatna arhiva
Ne slažu se uvijek o tome što im se na nekome mjestu sviđa. Napulj je dobar primjer.
| Foto: Privatna arhiva
- Baki se grad nije posebno svidio jer joj je bio previše kaotičan i prljav, a mene je upravo ta njegova autentičnost oduševila. Danas mi se čini da mnogi gradovi postaju sve sličniji. Svugdje ćemo pronaći jednak brunch, jednak viralni restoran ili jednako mjesto koje je popularno na društvenim mrežama. Napulj još ima svoj karakter i energiju - prisjeća se.
| Foto: Privatna arhiva
No jednu će situaciju iz Italije pamtiti zauvijek.
- Na Cinque Terre otišli smo vlakom i obilazili jedno mjesto za drugim. Za gotovo svaku relaciju imali smo kartu, ali za posljednju nismo jer smo sve planirali veoma spontano. Na kraju smo shvatili da moramo uhvatiti baš određeni vlak kako bismo stigli vidjeti posljednje mjesto prije povratka prema Firenci. U svoj toj žurbi jednostavno smo uskočili u vlak, a tek smo poslije shvatili da nemamo kartu za tu relaciju. Na izlasku nas je dočekala kontrola i dobili smo kaznu od oko 100 eura. Naravno, u tom trenutku nije nam bilo svejedno, ali danas se tome smijemo. Ni tad nismo dopustili da nam jedna takva situacija pokvari cijelo putovanje - prepričava nam Nikola.
| Foto: Privatna arhiva
Bilo je još takvih "situacija", kad je u vlaku ostavio ruksak i laptop, no uspio ih je spasiti još na kolodvoru.
Ove godine napokon je ostvario i bakinu dugogodišnju želju - odveo ju je na Krf.
| Foto: Privatna arhiva
- Baka je velika obožavateljica carice Sisi i godinama mi je govorila: 'Nikola, ajde molim te, idemo na Krf'. Ulovio sam jeftine avionske karte, nazvao sam je i rekao joj da idemo. Baka je za to putovanje čak posebno pripremila outfit. Na svoje stare hlače sama je isheklala cvjetne motive i napravila ih upravo za posjet Achilleionu, palači koju je dala sagraditi carica Sisi. Kad smo ondje snimali sadržaj za moj blog, imala je veliku tremu. U pokušaju da je opustim rekao sam joj: 'Zamisli kao da ovo sad pokazuješ Sisi'. Mislio sam da će joj to pomoći, ali dogodilo se upravo suprotno - govori nam ovaj mladi putoholičar.
Posebno mu je draga bila još jedna avantura. Naime, baka Klara sa 77 godina prvi je put išla na pravo zimovanje.
| Foto: Privatna arhiva
- Bili smo u francuskim Alpama. Iako ne zna skijati, naravno da je i to morala komentirati. Rekla je kako bi, da je došla prije pet godina, dakle sa 73, sigurno probala stati na skije. Sa 78 joj je, kaže, ipak malo previše. Ali bez obzira na to što nije skijala, cijelo je iskustvo za nju bilo vrlo emotivno. Bila je neizmjerno zahvalna što je u svojim godinama dobila priliku doživjeti francuske Alpe, snijeg i cijelu atmosferu pravog zimovanja. I putovanje na Maltu darovao sam joj za 78. rođendan. Na otoku Gozo bez problema je sjela u džip i krenula u avanturu. Ona je jednostavno takva: ako postoji nešto što može isprobati, vrlo je vjerojatno da će pristati - opisuje ju Nikola.
| Foto: Privatna arhiva
Dodaje i da ga ljudi često pitaju kako uspije baku nagovoriti na sve te avanture, a zapravo je često obrnuto - ona je nevjerojatno aktivna i avanturistički nastrojena.
Na jednom od putovanja po Cipru prvi put je vozio lijevom stranom ceste, a nakon više od sto kilometara shvatio je da nema torbicu ni novčanik s vozačkom dozvolom, osobnom iskaznicom i ostalim dokumentima.
- Počeo sam paničariti i razmišljati trebamo li se vratiti, a baka je samo rekla: 'Ništa ti ne brini, bit će sve u redu. Samo pozitivno'. Na kraju smo nastavili i cijeli dan proveli na cesti bez mojih dokumenata. Jedino nismo mogli prijeći u turski dio Nikozije jer bez osobne to nije bilo moguće - prisjeća se.
| Foto: Privatna arhiva
Cipar je baki ostao u lijepom sjećanju zbog mora, sporijeg načina života i grčke kuhinje. No njihovim putovanjima ne nedostaje ni neočekivanih situacija. Na alpaka ranču u Sloveniji jedna je alpaka prišla baki i poprilično ju je odgurnula, što je danas jedna od njihovih omiljenih anegdota.
Baka je, kaže, jedan od njegovih najčešćih suputnika jer rijetko odbija putovanje.
| Foto: Privatna arhiva
- Kad nazovem prijatelje i predložim im da nekamo idemo, često uslijede ona pitanja: 'Mogu li tad?', 'Ajmo ipak drugi vikend', 'Ne mogu ovaj put…' Na kraju se putovanje često ni ne dogodi. A kad pitam baku Klaru: 'Jesi za putovanje?', odgovor je gotovo uvijek: 'Da!'. Jedino pravilo je da joj ne kažem danas za sutra. Baka je pravi avanturist. Vozila se džipom na Malti, biciklirala uz Balaton, penjala se po tisućama stepenica i gotovo nikad nije rekla da nešto ne može.
| Foto: Privatna arhiva
Danas njihova putovanja dijeli na blogu "Brzi putopis" i društvenim mrežama, a baka pritom strpljivo sudjeluje. Ima i vlastiti Instagram profil, prati objave, lajka ih i komentira, premda joj je još neobično kad im ljudi prilaze jer ih prepoznaju.
Slažu se da im je najdraža zajednička destinacija Italija, a uskoro ih čeka Varšava. Baka uskoro puni i 80 godina, pa već razmišljaju o posebnom putovanju, možda čak i izvan Europe.
| Foto: Privatna arhiva
- Ljudi često kažu da je baka bogata jer ima unuka koji je vodi na putovanja, a ja mislim da sam zapravo ja taj koji je bogatiji. Nekad je ona meni pokazivala koliko je lijepo upoznati drugu kulturu i vratiti se kući s pričom. A sad joj ja imam priliku to vratiti. Zapravo se naše putovanje nije promijenilo, samo smo zamijenili uloge - zaključuje bloger.
| Foto: Privatna arhiva
Foto Privatna arhiva
Foto Privatna arhiva
Foto Privatna arhiva
Foto Privatna arhiva
Foto Privatna arhiva