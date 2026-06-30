FOTO Becca Moore izazvala kaos na internetu: Iako vodi podcast, svi lude zbog njezinih fotki

Svoj sadržaj gradi na svakodnevnim iskustvima, često koristeći humor kako bi progovorila o neugodnim ili izazovnim situacijama. Zbog takvog pristupa mnogi je smatraju jednom od najautentičnijih kreatorica sadržaja svoje generacije, a njezini videozapisi redovito ostvaruju milijunske preglede na društvenim mrežama. | Foto: Instagram/becccamooore