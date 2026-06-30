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Daje ljubavne savjete

FOTO Becca Moore izazvala kaos na internetu: Iako vodi podcast, svi lude zbog njezinih fotki

Becca Moore jedna je od najpoznatijih američkih digitalnih kreatorica sadržaja mlađe generacije. Popularnost je stekla na društvenim mrežama zahvaljujući duhovitim videima u kojima na iskren i opušten način govori o spojevima, ljubavnim vezama, prijateljstvu i svakodnevnim situacijama s kojima se susreću mladi
FOTO Becca Moore izazvala kaos na internetu: Iako vodi podcast, svi lude zbog njezinih fotki
Osim kratkih viralnih videa, Becca vodi i podcast "For The Girls with Becca Moore", u kojem sa svojim gostima razgovara o međuljudskim odnosima, ljubavi, spojevima, samopouzdanju i brojnim temama koje zanimaju mlađu publiku. Podcast je stekao veliku popularnost upravo zbog otvorenih razgovora i njezina prepoznatljivog smisla za humor. | Foto: Instagram/becccamooore
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Osim kratkih viralnih videa, Becca vodi i podcast "For The Girls with Becca Moore", u kojem sa svojim gostima razgovara o međuljudskim odnosima, ljubavi, spojevima, samopouzdanju i brojnim temama koje zanimaju mlađu publiku. Podcast je stekao veliku popularnost upravo zbog otvorenih razgovora i njezina prepoznatljivog smisla za humor. | Foto: Instagram/becccamooore
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