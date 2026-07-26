FOTO Bez filtera i skrivanja: Ona pokazuje stvarno žensko tijelo - ne srami se strija ni celulita

Dok su društvene mreže prepune savršeno namještenih poza, zaglađene kože i fotografija obrađenih do neprepoznatljivosti, Sarah Nicole Landry odabrala je potpuno drukčiji pristup. Kanađanka poznata pod imenom The Birds Papaya otvoreno pokazuje strije, celulit, nabore i opuštenu kožu te milijunima pratitelja poručuje da se stvarna tijela ne trebaju skrivati
Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
Sarah Nicole Landry majka je četvero djece, autorica, voditeljica podcasta i zagovornica prihvaćanja tijela. Na Instagramu je prati više od dva i pol milijuna ljudi, a popularnost je stekla upravo iskrenim razgovorima o izgledu, majčinstvu, samopouzdanju i pritisku koji žene osjećaju zbog nerealnih standarda ljepote.
| Foto: Instagram/thebirdspapaya
Sarah Nicole Landry majka je četvero djece, autorica, voditeljica podcasta i zagovornica prihvaćanja tijela. Na Instagramu je prati više od dva i pol milijuna ljudi, a popularnost je stekla upravo iskrenim razgovorima o izgledu, majčinstvu, samopouzdanju i pritisku koji žene osjećaju zbog nerealnih standarda ljepote.
|
Foto: Instagram/thebirdspapaya
Sarah Nicole Landry majka je četvero djece, autorica, voditeljica podcasta i zagovornica prihvaćanja tijela. Na Instagramu je prati više od dva i pol milijuna ljudi, a popularnost je stekla upravo iskrenim razgovorima o izgledu, majčinstvu, samopouzdanju i pritisku koji žene osjećaju zbog nerealnih standarda ljepote.
| Foto: Instagram/thebirdspapaya
Nekada je na internetu dijelila svoju veliku transformaciju i gubitak oko 45 kilograma. Ipak, poslije je priznala da joj ni znatno mršavije tijelo nije donijelo zadovoljstvo kojem se nadala. Borila se s tjeskobom, nezadovoljstvom izgledom i poremećenim odnosom prema hrani, zbog čega je odlučila promijeniti sadržaj koji objavljuje.
| Foto: Instagram/thebirdspapaya
Danas se ne fotografira samo iz kutova u kojima tijelo izgleda najvitkije. Pokazuje kako trbuh izgleda dok sjedi, kako se koža nabire pri saginjanju te koliko poza, rasvjeta i držanje mogu promijeniti jednu fotografiju.
| Foto: Instagram/thebirdspapaya
Ističe da cilj nije svakoga dana obožavati svaki dio svojeg tijela, nego naučiti odnositi se prema njemu s poštovanjem i ne odgađati život dok ne dosegnemo zamišljeni ideal. Upravo je zbog takvih poruka postala jedno od najpoznatijih lica pokreta koji zagovara realističniji prikaz ženskog tijela.
| Foto: Instagram/thebirdspapaya
Kanađanka poznata kao The Birds Papaya majka je četvero djece, autorica, govornica i voditeljica tjednog podcasta The Papaya Podcast.
| Foto: Instagram/thebirdspapaya
Na društvenim mrežama otvoreno pokazuje strije, celulit, nabore i opuštenu kožu te dijelove tijela koje mnoge žene pokušavaju sakriti.
| Foto: Instagram/thebirdspapaya
Sarah često pokazuje koliko različito tijelo može izgledati ovisno o pozi, osvjetljenju, odjeći i kutu iz kojeg je fotografija snimljena.
| Foto: Instagram/thebirdspapaya
Umjesto uvlačenja trbuha i traženja savršenog položaja, fotografira se dok sjedi, saginje se ili opušteno stoji pred kamerom.
| Foto: Instagram/thebirdspapaya
Promjene nakon poroda dugo su joj izazivale osjećaj srama, no danas ih pokazuje kako bi se i druge majke osjećale manje usamljeno.
| Foto: Instagram/thebirdspapaya
Nekada je postala poznata zahvaljujući velikom gubitku kilograma, ali je poslije priznala da joj mršavije tijelo nije automatski donijelo sreću ni samopouzdanje.
| Foto: Instagram/thebirdspapaya
Umjesto novih dijeta i savjeta za skrivanje nesavršenosti, počela je govoriti o prihvaćanju promjena i stvaranju zdravijeg odnosa prema vlastitom tijelu.
| Foto: Instagram/thebirdspapaya
Iskrenim fotografijama i osobnim pričama okupila je više od dva i pol milijuna pratitelja, koji svakodnevno prate njezine objave.
| Foto: Instagram/thebirdspapaya
Sarah priznaje da i dalje ima dane tijekom kojih nije zadovoljna svojim izgledom, ali ističe da zbog toga više ne želi odustajati od odjeće, fotografiranja ili važnih životnih trenutaka.
| Foto: Instagram/thebirdspapaya
Trudnoće, starenje, promjene težine i hormoni prirodan su dio života, a Sarah svojim sadržajem podsjeća da se tijelo ne mora zauvijek zadržati u jednom obliku.
| Foto: Instagram/thebirdspapaya
Njezina je poruka da žene ne trebaju čekati mršavije, čvršće ili drukčije tijelo kako bi nosile kupaći kostim, fotografirale se ili uživale u životu.
| Foto: Instagram/thebirdspapaya
Fotografijama bez skrivanja suprotstavlja se sadržaju koji ženama svakodnevno sugerira da su bore, strije i opuštena koža nešto što treba ukloniti.
| Foto: Instagram/thebirdspapaya
Ne tvrdi da žene moraju voljeti svaki centimetar svojeg tijela u svakom trenutku, nego da ga trebaju poštovati i dopustiti si živjeti bez stalnog samokritiziranja.
| Foto: Instagram/thebirdspapaya
Upravo su joj pratiteljice često zahvalne jer na njezinim fotografijama napokon vide trbuh, kožu i obline koje nalikuju njihovim vlastitima.
| Foto: Instagram/thebirdspapaya
Sarah kroz svoje objave i podcast govori i o majčinstvu, razvodu, novom braku, obiteljskom životu, samopouzdanju te pritisku koji stvaraju društvene mreže.
| Foto: Instagram/thebirdspapaya
U svijetu pažljivo uređivanih fotografija njezina je najveća posebnost to što pokazuje tijelo kao tijelo – promjenjivo, nesavršeno i stvarno.
| Foto: Instagram/thebirdspapaya
Foto Instagram/thebirdspapaya
Foto Instagram/thebirdspapaya
Foto Instagram/thebirdspapaya
Foto Instagram/thebirdspapaya
Foto Instagram/thebirdspapaya
Foto Instagram/thebirdspapaya
Foto Instagram/thebirdspapaya
Foto Instagram/thebirdspapaya
Foto Instagram/thebirdspapaya
Foto Instagram/thebirdspapaya
Foto Instagram/thebirdspapaya
Foto Instagram/thebirdspapaya
Foto Instagram/thebirdspapaya
Foto Instagram/thebirdspapaya
Foto Instagram/thebirdspapaya
Foto Instagram/thebirdspapaya
Foto Instagram/thebirdspapaya
Foto Instagram/thebirdspapaya
Foto Instagram/thebirdspapaya
Foto Instagram/thebirdspapaya
Foto Instagram/thebirdspapaya
Foto Instagram/thebirdspapaya
Foto Instagram/thebirdspapaya
Foto Instagram/thebirdspapaya
Foto Instagram/thebirdspapaya
Foto Instagram/thebirdspapaya
Foto Instagram/thebirdspapaya
Foto Instagram/thebirdspapaya
Foto Instagram/thebirdspapaya