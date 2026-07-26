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Žene joj se zahvaljuju

FOTO Bez filtera i skrivanja: Ona pokazuje stvarno žensko tijelo - ne srami se strija ni celulita

Dok su društvene mreže prepune savršeno namještenih poza, zaglađene kože i fotografija obrađenih do neprepoznatljivosti, Sarah Nicole Landry odabrala je potpuno drukčiji pristup. Kanađanka poznata pod imenom The Birds Papaya otvoreno pokazuje strije, celulit, nabore i opuštenu kožu te milijunima pratitelja poručuje da se stvarna tijela ne trebaju skrivati
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FOTO Bez filtera i skrivanja: Ona pokazuje stvarno žensko tijelo - ne srami se strija ni celulita
Sarah Nicole Landry majka je četvero djece, autorica, voditeljica podcasta i zagovornica prihvaćanja tijela. Na Instagramu je prati više od dva i pol milijuna ljudi, a popularnost je stekla upravo iskrenim razgovorima o izgledu, majčinstvu, samopouzdanju i pritisku koji žene osjećaju zbog nerealnih standarda ljepote. | Foto: Instagram/thebirdspapaya
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Sarah Nicole Landry majka je četvero djece, autorica, voditeljica podcasta i zagovornica prihvaćanja tijela. Na Instagramu je prati više od dva i pol milijuna ljudi, a popularnost je stekla upravo iskrenim razgovorima o izgledu, majčinstvu, samopouzdanju i pritisku koji žene osjećaju zbog nerealnih standarda ljepote. | Foto: Instagram/thebirdspapaya
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