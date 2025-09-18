Obavijesti

Galerija

Komentari 2
OSJEĆA SE MOĆNO

FOTO Bila je medicinska sestra, a sad radi u industriji za odrasle: 'Svi uzdišu za mnom!'

Brooksie Brooks, napustila je uredski posao i zakoračila u svijet Babestationa. Tamo je pronašla potpunu kontrolu, osjeća se moćno, samouvjereno i seksi. Nova karijera joj je donijela financijsku slobodu
FOTO Bila je medicinska sestra, a sad radi u industriji za odrasle: 'Svi uzdišu za mnom!'
Brooksie Brooks je sa 21 godinu dobila dijagnozu multiple skleroze, bolesti koja napada mozak i leđnu moždinu. Ova dijagnoza ostavila ju je iscrpljenom, utrnulom i ponekad nesposobnom za hodanje. Iako je radila kao recepcionarka s dugim smjenama, njeno tijelo je polako popuštalo. | Foto: Instagram/brooksiebrooks_
Komentari 2

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025