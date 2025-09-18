OSJEĆA SE MOĆNO
FOTO Bila je medicinska sestra, a sad radi u industriji za odrasle: 'Svi uzdišu za mnom!'
Brooksie Brooks, napustila je uredski posao i zakoračila u svijet Babestationa. Tamo je pronašla potpunu kontrolu, osjeća se moćno, samouvjereno i seksi. Nova karijera joj je donijela financijsku slobodu
Brooksie Brooks je sa 21 godinu dobila dijagnozu multiple skleroze, bolesti koja napada mozak i leđnu moždinu. Ova dijagnoza ostavila ju je iscrpljenom, utrnulom i ponekad nesposobnom za hodanje. Iako je radila kao recepcionarka s dugim smjenama, njeno tijelo je polako popuštalo.
| Foto: Instagram/brooksiebrooks_
Nakon godina rada u tradicionalnom uredu, Brooksie je shvatila da joj je potrebna fleksibilnost i kontrola nad vlastitim životom. Dugotrajne smjene i mala plaća natjerale su je da preispita svoju budućnost. Upravo tada odlučuje napraviti značajnu promjenu u karijeri.
| Foto: Instagram/brooksiebrooks_
Brooksie je prihvatila posao u Babestationu, što joj je omogućilo da upravlja vlastitim vremenom i financijama. Rad u studiju dao joj je osjećaj moći i samostalnosti koji nije imala godinama. Osjećala se ponovno kontrolirajući svoj život i karijeru.
| Foto: Instagram/brooksiebrooks_
Posao u Babestationu omogućava joj da prilagodi rad svom zdravlju i simptomima MS-a. Može raditi kada želi i uzeti slobodno vrijeme tijekom pogoršanja bolesti. Ta fleksibilnost značajno smanjuje njezin stres i olakšava svakodnevni život.
| Foto: Instagram/brooksiebrooks_
Brooksie je kroz ovu promjenu karijere povećala svoje samopouzdanje i osjećaj moći. Osjeća se seksi, snažno i samouvjereno, vraćajući se autentičnoj verziji sebe. Njezina obitelj, iako skeptična na početku, sada je potpuno podržava.
| Foto: Instagram/brooksiebrooks_
Financijska neovisnost i mogućnost izgradnje ušteđevine za vrijeme bolesti pružila joj je osjećaj sigurnosti. Više ne mora brinuti o pozivanju na bolovanje zbog MS-a. Njezina nova karijera omogućuje joj život kakav je oduvijek željela, bez ograničenja tradicionalnog posla.
| Foto: Instagram/brooksiebrooks_
