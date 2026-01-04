Obavijesti

LJEPOTA BOLI

FOTO Slikala se gola na snijegu i riskirala zdravlje zbog fanova: 'Završila sam na hitnoj...'

Brazilka Ravena Hanniely, 24‑godišnja bivša Playboy modela i influencerica, mogla bi se opisati kao živa definicija moderne Instagram zvijezde, ljepotica koja zna kako privući poglede, ali i kako od toga napraviti priču koju nitko ne može ignorirati
Poznata po svojim fotografijama u bikiniju i odvažnim izdanjima, Ravena osvaja pratitelje ne samo izgledom, već i stavom i hrabrošću u kreativnim idejama za photoshoote. | Foto: Instagram
