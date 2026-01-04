FOTO Slikala se gola na snijegu i riskirala zdravlje zbog fanova: 'Završila sam na hitnoj...'

Brazilka Ravena Hanniely, 24‑godišnja bivša Playboy modela i influencerica, mogla bi se opisati kao živa definicija moderne Instagram zvijezde, ljepotica koja zna kako privući poglede, ali i kako od toga napraviti priču koju nitko ne može ignorirati
Poznata po svojim fotografijama u bikiniju i odvažnim izdanjima, Ravena osvaja pratitelje ne samo izgledom, već i stavom i hrabrošću u kreativnim idejama za photoshoote.
Poznata po svojim fotografijama u bikiniju i odvažnim izdanjima, Ravena osvaja pratitelje ne samo izgledom, već i stavom i hrabrošću u kreativnim idejama za photoshoote.
Poznata po svojim fotografijama u bikiniju i odvažnim izdanjima, Ravena osvaja pratitelje ne samo izgledom, već i stavom i hrabrošću u kreativnim idejama za photoshoote.
Njena posljednja avantura gotovo je završila u hitnoj pomoći. Dok su drugi uživali u zimskom odmoru u Španjolskoj, Ravena je odlučila napraviti ekstremni photoshoot u snijegu, u gotovo minimalnom bikiniju.
- Htjela sam nešto drugačije i nezaboravno… savršeno za feed - rekla je.
Hladnoća ju je iznenadila, stražnjica joj je potpuno izgubila osjećaj i nije mogla ni sjesti. Brza reakcija i odlazak u hitnu spriječili su ozbiljnije posljedice, a priča je postala viralna.
No Ravena nije samo influencerica koja voli rizik. Živjela je pred kamerama još od vremena kada je radila za Playboy, a potom je uložila više od 51.000 dolara u estetske zahvate kako bi dovela svoj izgled do savršenstva i postala prava WAG influencerica.
Njena transformacija, od prepoznatljivih kontura lica do savršeno stiliziranih izdanja, omogućila joj je privilegije koje mnogi mogu samo sanjati: besplatne nadogradnje u hotelima i pristup VIP zonama bez čekanja u redu.
Unatoč kritikama i komentarima koji često fokus stavljaju na njezin izgled, Ravena ostaje neustrašiva. Svaki njezin potez, bilo da je riječ o ekstremnom photoshootu ili luksuznim lifestyle pogodnostima, odražava samopouzdanje i kontrolu nad vlastitim životom.
Ona jasno pokazuje da je ljepota moć, ali i da hrabrost, kreativnost i samopouzdanje čine razliku između prosječnog feeda i života koji osvaja pažnju cijelog svijeta.
