MNOGI SU JE OSUĐIVALI

FOTO Bila je vruća fantazija 'geekova', a onda su joj hakeri ukrali gole fotke i objavili ih

Meg Turney je internetska kreatorica i cosplayerica koja je stekla popularnost kroz SourceFed, Rooster Teeth i vlastite kanale. Unatoč curenju privatnih fotografija 2018. godine, otvoreno je govorila o incidentu i nastavila graditi uspješnu karijeru
Meg Turney je poznata među gamerima jer je kao novinarka pisala o igricama. Popularne su i njezine cosplay objave te ostali sadržaj koji objavljuje na YouTubeu. Prvotno je postala prepoznatljiva kao voditeljica na kanalima SourceFed i Rooster Teeth. Kroz godine je izgradila veliku publiku i postala istaknuta figura u geek kulturi. | Foto: Instagram/megturney
