FOTO Bila je vruća fantazija 'geekova', a onda su joj hakeri ukrali gole fotke i objavili ih

Meg Turney je internetska kreatorica i cosplayerica koja je stekla popularnost kroz SourceFed, Rooster Teeth i vlastite kanale. Unatoč curenju privatnih fotografija 2018. godine, otvoreno je govorila o incidentu i nastavila graditi uspješnu karijeru
Meg Turney je poznata među gamerima jer je kao novinarka pisala o igricama. Popularne su i njezine cosplay objave te ostali sadržaj koji objavljuje na YouTubeu. Prvotno je postala prepoznatljiva kao voditeljica na kanalima SourceFed i Rooster Teeth. Kroz godine je izgradila veliku publiku i postala istaknuta figura u geek kulturi.
| Foto: Instagram/megturney
Meg Turney je poznata među gamerima jer je kao novinarka pisala o igricama. Popularne su i njezine cosplay objave te ostali sadržaj koji objavljuje na YouTubeu. Prvotno je postala prepoznatljiva kao voditeljica na kanalima SourceFed i Rooster Teeth. Kroz godine je izgradila veliku publiku i postala istaknuta figura u geek kulturi. |
Foto: Instagram/megturney
Meg Turney je poznata među gamerima jer je kao novinarka pisala o igricama. Popularne su i njezine cosplay objave te ostali sadržaj koji objavljuje na YouTubeu. Prvotno je postala prepoznatljiva kao voditeljica na kanalima SourceFed i Rooster Teeth. Kroz godine je izgradila veliku publiku i postala istaknuta figura u geek kulturi.
| Foto: Instagram/megturney
Meg je započela karijeru kao voditeljica na SourceFedu, sada ugašenom YouTube news kanalu. Kasnije se pridružila Rooster Teethu, gdje je sudjelovala u podcastima i gaming sadržaju. Ovi angažmani pomogli su joj u stjecanju prepoznatljivosti i iskustva u industriji internetskog sadržaja.
| Foto: Instagram/megturney
Osim što radi video sadržaj, Meg je poznata po svojim cosplay kostimima i vloggingu. Aktivno je razvijala svoj osobni brand kroz gaming streamove i prisutnost na društvenim mrežama. Njezina kreativnost i autentičnost privukle su milijune pratitelja diljem svijeta.
| Foto: Instagram/megturney
Meg Turney je u braku s Gavinom Freeom, kolegom internetskim kreatorom poznatim po kanalu The Slow Mo Guys. Njihova veza često je bila u fokusu fanova i medija. Par je poznat po međusobnoj podršci i zajedničkim projektima.
| Foto: Instagram/megturney
Iako je većinu karijere održavala pozitivan imidž, Meg je suočena s online uznemiravanjem i kršenjem privatnosti. Najpoznatiji incident bio je curenje privatnih fotografija 2018. godine, kada su hakeri ciljali nju i druge poznate osobe.
| Foto: Instagram/megturney
Umjesto da se povuče, Meg je otvoreno govorila o emocionalnom utjecaju incidenta. Zagovarala je bolje zakone o internetskoj privatnosti i nastavila stvarati sadržaj. Njezina zrela reakcija dobila je pohvale i postala primjer kako influenceri mogu pomoći tijekom krize.
| Foto: Instagram/megturney
Unatoč osudama i ružnim komentarima nakon incidenta nastavila je graditi svoju karijeru.
| Foto: Instagram/megturney
Foto Instagram/megturney
Foto Instagram/megturney
Foto Instagram/megturney
Foto Instagram/megturney
Foto Instagram/megturney
Foto Instagram/megturney
Foto Instagram/megturney
Foto Instagram/megturney
Foto Instagram/megturney
Foto Instagram/megturney
Foto Instagram/megturney
Foto Instagram/megturney
Foto Instagram/megturney
Foto Instagram/megturney
Foto Instagram/megturney
Foto Instagram/megturney
Foto Instagram/megturney
Foto Instagram/megturney
Foto Instagram/megturney
Foto Instagram/megturney
Foto Instagram/megturney
Foto Instagram/megturney
Foto Instagram/megturney
Foto Instagram/megturney
Foto Instagram/megturney
Foto Instagram/megturney
Foto Instagram/megturney
Foto Instagram/megturney
Foto Instagram/megturney
Foto Instagram/megturney
Foto Instagram/megturney
Foto Instagram/megturney
Foto Instagram/megturney