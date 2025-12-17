FOTO Bila je vruća fantazija 'geekova', a onda su joj hakeri ukrali gole fotke i objavili ih

Meg Turney je poznata među gamerima jer je kao novinarka pisala o igricama. Popularne su i njezine cosplay objave te ostali sadržaj koji objavljuje na YouTubeu. Prvotno je postala prepoznatljiva kao voditeljica na kanalima SourceFed i Rooster Teeth. Kroz godine je izgradila veliku publiku i postala istaknuta figura u geek kulturi. | Foto: Instagram/megturney