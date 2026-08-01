FOTO Bila sam najviša cura i sva pogrbljena, a onda sam shvatila da je to moja najveća prednost

Natalie Roser Bonner australski je model, influencerica i poduzetnica koja se manekenstvom bavi još od 13. godine. Prepoznatljivost je stekla kao zaštitno lice kampanja za kupaće kostime, donje rublje i fitness brendove
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Krasila je naslovnice časopisa poput Maxima, Women's Healtha i Cosmopolitana, a na društvenim mrežama prati je više od milijun ljudi. Pojavila se i u australskoj verziji modnog showa The Face te u izdanju Sports Illustrated Swimsuit. Roser je bila finalistica izbora za Miss Universe Australije. Neko vrijeme je živjela i bavila se manekenstvom u Los Angelesu.
| Foto: Instagram
Krasila je naslovnice časopisa poput Maxima, Women's Healtha i Cosmopolitana, a na društvenim mrežama prati je više od milijun ljudi. Pojavila se i u australskoj verziji modnog showa The Face te u izdanju Sports Illustrated Swimsuit. Roser je bila finalistica izbora za Miss Universe Australije. Neko vrijeme je živjela i bavila se manekenstvom u Los Angelesu. |
Foto: Instagram
Krasila je naslovnice časopisa poput Maxima, Women's Healtha i Cosmopolitana, a na društvenim mrežama prati je više od milijun ljudi. Pojavila se i u australskoj verziji modnog showa The Face te u izdanju Sports Illustrated Swimsuit. Roser je bila finalistica izbora za Miss Universe Australije. Neko vrijeme je živjela i bavila se manekenstvom u Los Angelesu.
| Foto: Instagram
Osim uspješne manekenske karijere, Roser je i poduzetnica. Pokrenula je vlastiti brend donjeg rublja Rose & Bare, a često surađuje s vodećim modnim i beauty kućama te promiče pozitivnu sliku o tijelu i zdrav način života. Navršila je 36 godina.
| Foto: Instagram
Zanimljivo je da je upravo ono što je u djetinjstvu smatrala svojom najvećom manom danas postalo njezin zaštitni znak. Visoka čak 180 centimetara, Natalie je kao djevojčica zbog svoje visine često bila meta zadirkivanja u školi jer je nadvisivala gotovo sve vršnjake, uključujući i dječake. Zbog toga je, priznaje, godinama imala loše držanje jer je pokušavala izgledati niže. Tek kada je zakoračila u svijet mode shvatila je da je upravo njezina visina velika prednost.
| Foto: Instagram
"Nikad svoju visinu nisam doživljavala kao nešto pozitivno dok nisam počela raditi i primijetila da sam viša od većine drugih modela, a klijentima se to svidjelo. Shvatila sam da ne bih trebala biti toliko stroga prema sebi jer svoju visinu ne mogu promijeniti", rekla je u jednom intervjuu.
| Foto: Instagram
Privatno je od 2022. godine u braku s australskim glumcem Harleyjem Bonnerom, a zajedno imaju kćer Aureliu Mae Rose. Na društvenim mrežama redovito dijeli obiteljske trenutke, modne kampanje, putovanja i sadržaj posvećen majčinstvu, pokazujući kako uspješno usklađuje obiteljski život i uspješnu karijeru.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram