FOTO Bila sam najviša cura i sva pogrbljena, a onda sam shvatila da je to moja najveća prednost

Zanimljivo je da je upravo ono što je u djetinjstvu smatrala svojom najvećom manom danas postalo njezin zaštitni znak. Visoka čak 180 centimetara, Natalie je kao djevojčica zbog svoje visine često bila meta zadirkivanja u školi jer je nadvisivala gotovo sve vršnjake, uključujući i dječake. Zbog toga je, priznaje, godinama imala loše držanje jer je pokušavala izgledati niže. Tek kada je zakoračila u svijet mode shvatila je da je upravo njezina visina velika prednost. | Foto: Instagram