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MANEKENKA OD 13. GODINE

FOTO Bila sam najviša cura i sva pogrbljena, a onda sam shvatila da je to moja najveća prednost

Natalie Roser Bonner australski je model, influencerica i poduzetnica koja se manekenstvom bavi još od 13. godine. Prepoznatljivost je stekla kao zaštitno lice kampanja za kupaće kostime, donje rublje i fitness brendove
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FOTO Bila sam najviša cura i sva pogrbljena, a onda sam shvatila da je to moja najveća prednost
Krasila je naslovnice časopisa poput Maxima, Women's Healtha i Cosmopolitana, a na društvenim mrežama prati je više od milijun ljudi. Pojavila se i u australskoj verziji modnog showa The Face te u izdanju Sports Illustrated Swimsuit. Roser je bila finalistica izbora za Miss Universe Australije. Neko vrijeme je živjela i bavila se manekenstvom u Los Angelesu. | Foto: Instagram
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Krasila je naslovnice časopisa poput Maxima, Women's Healtha i Cosmopolitana, a na društvenim mrežama prati je više od milijun ljudi. Pojavila se i u australskoj verziji modnog showa The Face te u izdanju Sports Illustrated Swimsuit. Roser je bila finalistica izbora za Miss Universe Australije. Neko vrijeme je živjela i bavila se manekenstvom u Los Angelesu. | Foto: Instagram
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