FOTO Bili smo u Nami koja se danas zatvara: 'Došao sam se pozdraviti. To je duh Zagreba'

Bit će mi žao, ja sam odrasla s Namom. Imam lijepa sjećanja, kad sam bila mala, dolazila sam s mamom, jedno sam se tu prije 70-ak godina izgubila, kada sam bila curica, ali uvijek sve najljepše o Nami. Tim riječima Vesne najbolje se može opisati dan u kojem se spušta zastor nad jednom od najdugovječnijih zagrebačkih trgovačkih priča.

Nakon čak 140 godina poslovanja, zagrebačka robna kuća Nama danas zauvijek zatvara svoja vrata. Posljednji je dan rada, simbolično, za mnoge i zlokobno, baš na petak 13. Iako na policama još ima ponešto artikala, većina prostora zjapi sablasno prazna, kao kulisa nakon završene predstave.

Posljednjih tjedana organizirana je velika rasprodaja cijelog asortimana, s popustima od 30 posto. Mnogi su to iskoristili kao posljednju priliku za kupnju na mjestu koje je desetljećima bilo dio svakodnevice grada. Tijekom svojih zlatnih desetljeća NAMA je diktirala trendove, širila se diljem Zagreba i Hrvatske, zapošljavala tisuće ljudi i stvarala osjećaj sigurnosti i kontinuiteta. Bila je simbol modernog Zagreba, mjesto na kojem se nije samo kupovalo, nego i susretalo, promatralo i pripadalo.

Priča o NAMI započela je davne 1879. godine, kada su Karl Kastner i Hermann Öhler otvorili malu trgovinu iz koje će izrasti jedna od najvažnijih robnih kuća u ovom dijelu Europe. Zatvaranje robne kuće u Ilici označava kraj važne ere zagrebačke trgovačke povijesti. Ispred zgrade netko je simbolično zapalio lampaš.Emocije su se danas prelijevale i među Zagrepčanima koji su došli posljednji put prošetati poznatim hodnicima. Marijan kaže da je došao pozdraviti se s Namom.

- To je duh Zagreba. Dolazio sam kao dijete, to je bio veliki današnji shopping. Volio bih da tu bude neka slična djelatnost koja bi održavala kulturu starog Zagreba - rekao je. Ksenija priznaje da zatvaranje budi velike emocije.

- Imam velike uspomene na ovu Namu, prve pomične stepenice, baka me vodila ovdje kada sam bila mala, to je bio doživljaj. U Nami nema što nema. Ovo se više nikad neće ponoviti - rekla je.

Slične osjećaje dijeli i Sanja.

- U Namu idem da se odmorim, ona mi je emotivno važna. Sve mogu naći u Nami, poklone roditeljima, za mlade, za stare. Kad mi u gradu puknu čarape, trk u Namu po nove. To će mi nedostajati - kaže nam.

Jedna od sugovornica podsjeća i na praktičnu stranu.

- U zadnje vrijeme su bili jako skupi, ali žao mi je zbog tradicije. Ovdje smo imali od igle do lokomotive. Od djetinjstva sam tu dolazila - govori.

Natalija rezimira osjećaj generacije.

- Emotivno je. Žao mi je što se zatvara, ali tržište je takvo kakvo je. Nama nam je bila najveća robna kuća kad smo bili djeca. Bojim se da ništa slično više neće biti - kaže nam.

Ivica, koji živi u blizini, govori o Nami kao o osobnoj kronici odrastanja.

- Gledao sam Namine kataloge kada su izlazili. To je bila jedina trgovina za širu kupnju koju smo imali. Puno toga sam uzimao tu, to je naš dućan uz koji smo odrasli. Volio bih da tu ostane Nama - kaže.

Iza emotivnih oproštaja stoji i složena pravna i financijska priča. Trgovački sud u Zagrebu donio je rješenje kojim se zgrada Name u Ilici dosuđuje kupcu, tvrtki Izbor šesti, koja mora uplatiti oko 12 milijuna eura razlike do ponuđene cijene veće od 17 milijuna eura. Sudskim rješenjem kupac je obvezan preuzeti i inventar te trgovačku robu, nastaviti poslovanje i u iduće dvije godine zadržati oko 140 zaposlenika, nudeći im ugovore pod istim uvjetima.

Stečajni upravitelj Damir Mikić potvrdio je da ukupna potraživanja vjerovnika iznose između 25 i 30 milijuna eura, pa prodaja robne kuće u Ilici neće biti dovoljna za podmirenje svih dugova. Nakon toga slijedi i prodaja robne kuće na Kvaternikovu trgu. Država i Grad nisu iskoristili pravo prvokupa.

Budući vlasnici zasad šute o planovima. U javnosti se nagađa o dolasku velikih međunarodnih brendova ili čak o mogućoj prenamjeni prostora u boutique-hotel, iako zgradu štiti preventivna zaštita kao pojedinačno kulturno dobro. Riječ je o jednoj od najreprezentativnijih zagrebačkih nekretnina s kraja 19. stoljeća, nekadašnjoj robnoj kući “Kastner i Öhler”, čija su pročelja, gabariti i trgovačka namjena pod zaštitom.