FOTO Bogata ponuda festivala u Ilici: Q’ART - Connect in Books

Ilica se ponovn pretvorila u otvorenu galeriju i pozornicu susreta - ovog puta u sklopu festivala Projekt Ilica. Program obećava bogat spoj umjetnosti, glazbe, čitanja i radionica.
Zagreb: Festival Ilica Qart
Cijela Ilica ispunjena je raznolikim sadržajima: od uličnih umjetničkih instalacija i izložbi studentskih radova Akademije likovnih umjetnosti i Tekstilno-tehnološkog fakulteta, preko modnih revija brendova usmjerenih na održivost, do glazbenih nastupa i performansa. Posjetitelji mogu sudjelovati u čitanjima i književnim performansima, radionica keramike i likovne umjetnosti za djecu te interaktivnim razgovorima o knjigama. | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
