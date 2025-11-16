FOTO Bogata ponuda festivala u Ilici: Q’ART - Connect in Books

Ilica se ponovn pretvorila u otvorenu galeriju i pozornicu susreta - ovog puta u sklopu festivala Projekt Ilica. Program obećava bogat spoj umjetnosti, glazbe, čitanja i radionica.
Cijela Ilica ispunjena je raznolikim sadržajima: od uličnih umjetničkih instalacija i izložbi studentskih radova Akademije likovnih umjetnosti i Tekstilno-tehnološkog fakulteta, preko modnih revija brendova usmjerenih na održivost, do glazbenih nastupa i performansa. Posjetitelji mogu sudjelovati u čitanjima i književnim performansima, radionica keramike i likovne umjetnosti za djecu te interaktivnim razgovorima o knjigama.
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
|
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Važan dio festivala čini PINK inicijativa, kojom posjetitelji svojim sudjelovanjem podržavaju društveno angažirane projekte. Ulaganja iz svake "PINK ulaznice" idu u udruge koje se bave ranjivim skupinama, promiču solidarnost i inkluziju.
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Organizatori kažu da je Connect in Books više od umjetničkog događaja - to je poziv na stvaranje zajednice u kojoj knjige, glasovi i ideje žive na ulici, potičući empatiju i kreativnost. Ilica tog dana postaje prostor u kojem su posjetitelji aktivni sudionici, a ne samo promatrači - zajedno "povezuju se kroz knjige".
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Glazbeni program donosi DJ setove, akustične kvartete i ulične koncerte na ambijentalnim lokacijama Ilice. Na modnoj pisti predstavit će se lokalni ekološki i inkluzivni brendovi, dok umjetnički performans "Diši za mene" istražuje granice tijela, zraka i zajedničkog iskustva.
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Ulaz je besplatan, a festival je otvoren za sve generacije i interese. Poziva se publika da dođe, sudjeluje i doprinese stvaranju jedne čitajuće, kreativne i povezane gradske zajednice.
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
