FOTO Borila se s anoreksijom, a sada je fitness zvijezda: 'Ovo je moj trening za savršenu guzu'

Stacey Naito danas je inspiracija mnogima koji žele postići formu, ali njezin put prema fitnessu nije započeo na klasičan način. Naime, u mladosti se borila s anoreksijom, a upravo ju je želja za zdravijim životom dovela do svijeta treninga i bodybuildinga
Sa samo 19 godina suočila se s ozbiljnim zdravstvenim izazovima, no odlučila je napraviti preokret. Upisala je studij kineziologije i okružila se sportašima koji su je potaknuli na redovito treniranje s utezima. Taj korak, kako sama kaže, potpuno joj je promijenio život.
Sa samo 19 godina suočila se s ozbiljnim zdravstvenim izazovima, no odlučila je napraviti preokret. Upisala je studij kineziologije i okružila se sportašima koji su je potaknuli na redovito treniranje s utezima. Taj korak, kako sama kaže, potpuno joj je promijenio život. |
Sa samo 19 godina suočila se s ozbiljnim zdravstvenim izazovima, no odlučila je napraviti preokret. Upisala je studij kineziologije i okružila se sportašima koji su je potaknuli na redovito treniranje s utezima. Taj korak, kako sama kaže, potpuno joj je promijenio život.
Stacey ne vjeruje u monotoniju. Njezini treninzi uključuju kombinaciju različitih metoda, od pliometrije i pilatesa do superserija, rada s gumama i kabelima.
Najviše voli kružne treninge jer joj omogućuju konstantno kretanje i visok intenzitet.
Trenira čak 5 do 6 puta tjedno, ali uvijek s jednim pravilom, nijedan trening ne smije biti isti. Upravo joj je takav pristup, kaže, najviše pomogao u oblikovanju gluteusa.
Posebno zanimljiv dio njezine rutine je prehrana. Stacey nastoji jesti “čisto” čak 90% vremena, kako bi tijekom cijele godine ostala u formi.
Njezin pre-workout obrok gotovo je uvijek isti: palačinka od bjelanjaka i zobenih pahuljica
Kada želi smanjiti masno tkivo, Stacey ne komplicira. Umjesto intenzivnog HIIT-a, preferira klasični kardio, samo produži trajanje treninga, a ponekad ubaci i dvostruki kardio u danu.
HIIT koristi rijetko jer ima problema s bolovima u potkoljenici, što pokazuje da čak i vrhunski fitness modeli moraju slušati svoje tijelo.
Priča Stacey Naito dokaz je da fitness nije samo estetika, već i proces oporavka, discipline i brige o vlastitom zdravlju.
