FOTO Božićna drvca od oraha: Topla priča dolazi iz srca Gruzije
U malom selu Akhuti, na zapadu Gruzije, studeni nosi poseban miris drveta i tišinu u kojoj se njeguje stoljetna tradicija. Mariam Gulordava, lokalna stanovnica i vlasnica obiteljskog obrta, u svom dvorištu i radionici izrađuje chichilaki – tradicionalna gruzijska božićna drvca napravljena od osušenih grana oraha
Chichilaki su duboko ukorijenjeni simbol gruzijskog Božića. Za razliku od klasičnih jelki, ova se drvca ručno oblikuju struganjem kore s grana, čime nastaju dugi, svijetli drveni „pramenovi“ koji simboliziraju čistoću, obnovu i novi početak. Nakon blagdana, chichilaki se tradicionalno spaljuju, što označava oproštaj od stare godine i ulazak u novu bez tereta prošlih briga. | Foto: IRAKLI GEDENIDZE/REUTERS