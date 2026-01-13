Obavijesti

RUČNO RAĐENA!

FOTO Božićna drvca od oraha: Topla priča dolazi iz srca Gruzije

U malom selu Akhuti, na zapadu Gruzije, studeni nosi poseban miris drveta i tišinu u kojoj se njeguje stoljetna tradicija. Mariam Gulordava, lokalna stanovnica i vlasnica obiteljskog obrta, u svom dvorištu i radionici izrađuje chichilaki – tradicionalna gruzijska božićna drvca napravljena od osušenih grana oraha
Georgians set decorative tree aflame to usher in hope for new year
Chichilaki su duboko ukorijenjeni simbol gruzijskog Božića. Za razliku od klasičnih jelki, ova se drvca ručno oblikuju struganjem kore s grana, čime nastaju dugi, svijetli drveni „pramenovi“ koji simboliziraju čistoću, obnovu i novi početak. Nakon blagdana, chichilaki se tradicionalno spaljuju, što označava oproštaj od stare godine i ulazak u novu bez tereta prošlih briga. | Foto: IRAKLI GEDENIDZE/REUTERS
