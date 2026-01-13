FOTO Božićna drvca od oraha: Topla priča dolazi iz srca Gruzije

Chichilaki se ne pravi od cijelog stabla, već od mladih, tankih i osušenih orahovih grana koje se oblikuju u središnji trup. Zatim se struganjem kore i drvenih vlakana stvaraju dugi, tanki „pramenovi“ koji podsjećaju na iglice, dajući drvcu karakterističan, gotovo bijeli izgled. Svako drvce oblikuje se ručno, što zahtijeva preciznost i strpljenje, a izrada jednog može trajati i nekoliko sati. | Foto: IRAKLI GEDENIDZE/REUTERS