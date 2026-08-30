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FOTO Brođanci ponovno oživjeli stare sportove: Više od 500 natjecatelja na 52. Olimpijadi

Olimpijski plamen zapalio je svjetski prvak u kickboxingu Antonio Krajinović, a natjecanja u tradicionalnim disciplinama trajala su tijekom cijelog dana.
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Brođanci: Otvorenje 52. Olimpijade starih sportova u Brođancima
Brođanci kraj Osijeka ponovno su bili središte očuvanja tradicije i starih sportskih vještina. Na 52. Olimpijadi starih športova, koja se tradicionalno održava posljednje nedjelje u kolovozu, okupilo se više od 500 natjecatelja, dok je s gostima, članovima kulturno-umjetničkih društava i ostalim sudionicima manifestacija privukla oko 800 ljudi. | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
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Brođanci kraj Osijeka ponovno su bili središte očuvanja tradicije i starih sportskih vještina. Na 52. Olimpijadi starih športova, koja se tradicionalno održava posljednje nedjelje u kolovozu, okupilo se više od 500 natjecatelja, dok je s gostima, članovima kulturno-umjetničkih društava i ostalim sudionicima manifestacija privukla oko 800 ljudi. | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
Komentari 0

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