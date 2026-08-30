FOTO Brođanci ponovno oživjeli stare sportove: Više od 500 natjecatelja na 52. Olimpijadi

Olimpijski plamen zapalio je svjetski prvak u kickboxingu Antonio Krajinović, a natjecanja u tradicionalnim disciplinama trajala su tijekom cijelog dana.
Brođanci kraj Osijeka ponovno su bili središte očuvanja tradicije i starih sportskih vještina. Na 52. Olimpijadi starih športova, koja se tradicionalno održava posljednje nedjelje u kolovozu, okupilo se više od 500 natjecatelja, dok je s gostima, članovima kulturno-umjetničkih društava i ostalim sudionicima manifestacija privukla oko 800 ljudi.
| Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
Brođanci kraj Osijeka ponovno su bili središte očuvanja tradicije i starih sportskih vještina. Na 52. Olimpijadi starih športova, koja se tradicionalno održava posljednje nedjelje u kolovozu, okupilo se više od 500 natjecatelja, dok je s gostima, članovima kulturno-umjetničkih društava i ostalim sudionicima manifestacija privukla oko 800 ljudi. |
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
Brođanci kraj Osijeka ponovno su bili središte očuvanja tradicije i starih sportskih vještina. Na 52. Olimpijadi starih športova, koja se tradicionalno održava posljednje nedjelje u kolovozu, okupilo se više od 500 natjecatelja, dok je s gostima, članovima kulturno-umjetničkih društava i ostalim sudionicima manifestacija privukla oko 800 ljudi.
| Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
Svečanost je započela mimohodom sudionika brođanačkim ulicama prema Olimpijskom igralištu, a uslijedilo je otvorenje uz počasnu stražu Hrvatskog sokola i pucanje iz kubura Udruge "Složna kubura" iz Pregrade.
| Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
Posebnu čast da zapali olimpijski plamen ove je godine imao osječki kickboksač Antonio Krajinović, svjetski prvak u disciplini K-1 iz 2023. godine.
| Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
Natjecanja su se tijekom cijelog dana odvijala u tradicionalnim sportovima. Prijepodne su svoje vještine pokazali najmlađi, dok su poslijepodne na borilišta izašli seniori i seniorke. Nakon završetka natjecanja i proglašenja najboljih, slavlje je nastavljeno uz nastup La Ruelle Banda.
| Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
Olimpijada starih športova, koja se u Brođancima održava još od 1972. godine, tako je i svojim 52. izdanjem nastavila tradiciju okupljanja i čuvanja starih sportskih običaja Slavonije.
| Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL