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FOTO Ovo su najljepše frizure u 2026. za buduće mladenke

Kad je riječ o frizurama za mladenke, opet su u modi decentna elegancija i vintage romantika, dakle frizure s podignutom kosom, ali i one kod kojih kosa slobodno pada preko leđa, bez puno stiliziranja
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FOTO Ovo su najljepše frizure u 2026. za buduće mladenke
Kad dođe 'dan D' i trenutak da izgovorite veliko 'Da', milijun detalja obično je već riješeno i ostaju još sitnice u finišu. No, jedna od stvari koje svaka mladenka obavlja na dan vjenčanja je frizura, što nipošto ne možemo nazvati sitnicom. Naprotiv - frizura je onaj završni 'tač' koji doprinosi tome da se 'podigne' savšrena haljina, istakne dotjerana linija zbog koje djevojke nerijetko mjesecima gladuju, okvir za sretan osmijeh i pokoju suzu koja pobjegne baš svakoj mladenki... Kako 2026. donosi značajan odmak od jako stiliziranih frizura kod kojih je svaka dlaka na svom mjestu i donosi puno više slobode, donosimo pregled najtrendi frizura za mladenke ove sezone... | Foto: 123RF
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Kad dođe 'dan D' i trenutak da izgovorite veliko 'Da', milijun detalja obično je već riješeno i ostaju još sitnice u finišu. No, jedna od stvari koje svaka mladenka obavlja na dan vjenčanja je frizura, što nipošto ne možemo nazvati sitnicom. Naprotiv - frizura je onaj završni 'tač' koji doprinosi tome da se 'podigne' savšrena haljina, istakne dotjerana linija zbog koje djevojke nerijetko mjesecima gladuju, okvir za sretan osmijeh i pokoju suzu koja pobjegne baš svakoj mladenki... Kako 2026. donosi značajan odmak od jako stiliziranih frizura kod kojih je svaka dlaka na svom mjestu i donosi puno više slobode, donosimo pregled najtrendi frizura za mladenke ove sezone... | Foto: 123RF
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