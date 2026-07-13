FOTO Ovo su najljepše frizure u 2026. za buduće mladenke

Kad je riječ o frizurama za mladenke, opet su u modi decentna elegancija i vintage romantika, dakle frizure s podignutom kosom, ali i one kod kojih kosa slobodno pada preko leđa, bez puno stiliziranja
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Kad dođe 'dan D' i trenutak da izgovorite veliko 'Da', milijun detalja obično je već riješeno i ostaju još sitnice u finišu. No, jedna od stvari koje svaka mladenka obavlja na dan vjenčanja je frizura, što nipošto ne možemo nazvati sitnicom. Naprotiv - frizura je onaj završni 'tač' koji doprinosi tome da se 'podigne' savšrena haljina, istakne dotjerana linija zbog koje djevojke nerijetko mjesecima gladuju, okvir za sretan osmijeh i pokoju suzu koja pobjegne baš svakoj mladenki... Kako 2026. donosi značajan odmak od jako stiliziranih frizura kod kojih je svaka dlaka na svom mjestu i donosi puno više slobode, donosimo pregled najtrendi frizura za mladenke ove sezone...
| Foto: 123RF
Kad dođe 'dan D' i trenutak da izgovorite veliko 'Da', milijun detalja obično je već riješeno i ostaju još sitnice u finišu. No, jedna od stvari koje svaka mladenka obavlja na dan vjenčanja je frizura, što nipošto ne možemo nazvati sitnicom. Naprotiv - frizura je onaj završni 'tač' koji doprinosi tome da se 'podigne' savšrena haljina, istakne dotjerana linija zbog koje djevojke nerijetko mjesecima gladuju, okvir za sretan osmijeh i pokoju suzu koja pobjegne baš svakoj mladenki... Kako 2026. donosi značajan odmak od jako stiliziranih frizura kod kojih je svaka dlaka na svom mjestu i donosi puno više slobode, donosimo pregled najtrendi frizura za mladenke ove sezone... |
Foto: 123RF
Kad dođe 'dan D' i trenutak da izgovorite veliko 'Da', milijun detalja obično je već riješeno i ostaju još sitnice u finišu. No, jedna od stvari koje svaka mladenka obavlja na dan vjenčanja je frizura, što nipošto ne možemo nazvati sitnicom. Naprotiv - frizura je onaj završni 'tač' koji doprinosi tome da se 'podigne' savšrena haljina, istakne dotjerana linija zbog koje djevojke nerijetko mjesecima gladuju, okvir za sretan osmijeh i pokoju suzu koja pobjegne baš svakoj mladenki... Kako 2026. donosi značajan odmak od jako stiliziranih frizura kod kojih je svaka dlaka na svom mjestu i donosi puno više slobode, donosimo pregled najtrendi frizura za mladenke ove sezone...
| Foto: 123RF
1. LAGANI VALOVI NA DUGOJ KOSI - Duga i njegovana kosa koja u valovima pada na leđa i ramena hit je ove sezone. U modi su hollywoodski valovi: Voluminozni, strukturirani i sjajni valovi koji daju pomalo glamurozni dojam. Pramenovi koji slobodno padaju niz lice daju, pak, dozu nježnosti izgledu mladenke.
| Foto: Pinterest
2. STILIZIRANI REP - Kad je jako duga kosa u pitanju, stilizirani rep odlično je rješenje za to da frizura izdrži tijekom vjenčanja i zabave nakon njega, a da se ne pokvari. Tako vam kosa neće smetati dok plešete ili uživate u svadbenoj torti.
| Foto: Pinterest
3. FRIZURA S CVJETNIM UKRASIMA - Kao što smo spomenuli, u modu se vraća i vintage romantika, pa su cvjetni ukrasi u kosi i više nego dobrodošli. Preporuka je da to budu decentni detalji, a ne prevelike kopče.
| Foto: Pinterest
4. STILIZIRANE PUNĐE - Za jako dugu kosu jedno od praktičnih rješenja su i punđe, koje mogu biti stilizirane - primjerice tako da kosu prije podizanja ispletete u labavu pletenicu, a u ovom slučaju posebno su in romantični ukrasi. Kad je riječ o punđi, ne moraju uvijek biti jako decentni - neka se vide!
| Foto: Pinterest
5. RAZBARUŠENA PUNĐA - Kako god isprepleli punđu, imajte na umu da ne smije biti prečvrsta i da je moderna mrvica razbarušenosti, tako da dio pramenova oko lica izvučete iz kose i pustite da pada pored lica.
| Foto: Pinterest
6. STROGA PUNĐA S UKRASIMA - Klasika nije baš potpuno out, ako znate kako joj dodati dozu romantike i učiniti nježnijom. Stroža punđa s odgovarajućim ukrasom može biti također dobar izbor.
| Foto: 123RF
I stroga punđa, uz šiške koje pomalo mangupski uokviruju lice može bti vrlo efektna za dan vjenčanja.
| Foto: 123RF
7. PLETENA KOSA NA JEDNU STRANU - Ako imate kosu koja rado 'padne' tijekom večeri, pogotovo dok oznojeni plešete, možda nije naodmet izabrati frizuru koja je ipak malo zauzdana, uz nešto više pjene i laka, a da opet izgleda - raspojasano. Ovako pletena kosa može biti odlično rješenje.
| Foto: 123RF
Još jedna verzija opuštene romantične frizure - s dugom kosom, moramo priznati, ipak je jednostavnije postići takav look uz relativno malo truda.
| Foto: 123RF
8. VELIKE KRUPNE KOVRČE - Volite li prirodan izgled, možete ostati dosljedni sebi. Dovoljno je na večer uviti kosu na krupnije uvijače, ili ju posušiti na deblju okruglu četku, bez puno cifranja.
| Foto: 123RF
9. OPUŠTENA FRIZURA S TIJAROM - Opuštena frizura do ramena, gotovo svakodnevno verzija, a opet - uz dozu elegancije i ženstvenosti kakva se traži za vjenčnje.
| Foto: 123RF
10. LABAVI REP S VALOVIMA - Labavi rep i valovi u kosi traže se i kad je u pitanju kosa dužine do ramena, ili malo preko ramena. Opet je važno da ostavite nekoliko nestašnih pramenova koji uokviruju lice.
| Foto: pinterest
11. UKOSNICE SU UVIJEK POŽELJNE - Kosu do ramena također možete ukrotiti ukosnicama sa cvjetnim motivima, koji daju dozu romantike cjelokupnom izgledu.
| Foto: pinterest
12. FRIZURA SA STROGIM UVOJCIMA - Uz razbarušenu verziju romantike, možete se odluiti i za malo strožiju varijantu, sa strogo ukroćenim uvojcima.
| Foto: pinterest
I kombinacija ravne kose i valova može izgledati iznimno elegantno i izazovno, kao spoj dva stila koji kao da poriču, a zapravo nadopunjavaju jedan drugog.
| Foto: pinterest
13. HOLLYWOODSKI LOOK - Hollywoodski look baš nikad ne izlazi iz mode i imate li kosu koja je podatna i može dugo ostati postojana, bez obzira na to što ćete plesati, frizura kakv su nosile filmske dive može biti odličan izbor.
| Foto: pinterest
I još malo Hollywooda - frizure koje kopiraju stil filmskih glumica iz 30-ih ili 40-ih godina prošlog stoljeća pravi su hit ove sezone.
| Foto: 123RF
14. UREDNA BOB FRIZURA - Jedan klasični i uredni bob, kao primjer kako se ukrasima može postići i romantičan efekt.
| Foto: 123RF
Popularni bob ne zahtijeva puno truda - samo dobro feniranje, uz malo pjene i laka i odgovarajuću decentnu kopću.
| Foto: 123RF
Kratku kosu nije uvijek lako stilizirati tako da izgleda romantično i posebno, no ako je kosa dobro ošišana, nećete s tim imati problema. Uz par poteza dobit ćete baš romaničan friz.
| Foto: 123RF
15. I KRATKE FRIZURE SU POŽELJNE - Kratko i strogo - zašto ne? Ženama koje znaju dobro istaknuti ono lijepo na svome licu (ili se odluče za usluge vizažista) odlično će pristajati i strožija kratka frizura.
| Foto: 123RF
16. RAZBARUŠENI PRAMENOVI NA KRATKOJ KOSI - Kratko šišana kosa idealna je za 'petarda style' - simpatično razbarušene pramenove koji će cijelom izgledu dati dozu razigranosti, a mladenki sikunti koju godinu.
| Foto: 123RF
Još jedna verzija razbarušene kratke frizure, no ovog puta - tako precizno razbarušene da je svaka dlaka na svom mjestu. Ovu frizuru često biraju buntovnice koje dobro znaju što žele.
| Foto: 123RF
I kratki bob 'voli' valove i uvojke, nema razloga da ih se odreknete na svom vjenčanju. Još jedna verzija frIzure koja djeluje pomalo damski i pomalo podsjeća na frizure iz 30-ih godina prošlog stoljeća.
| Foto: 123RF
Još malo snene romantike...
| Foto: 123RF
I pomalo dječačkog stila...
| Foto: 123RF
I jako kratko može bit romantično razbarušeno...
| Foto: 123RF
Uz malo truda i klasičan bob može imati 'valove'
| Foto: 123RF
Ponekad je dovoljno i uskladiti ukrase u kosi s vjenčanim buketom.
| Foto: 123RF