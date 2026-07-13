FOTO Ovo su najljepše frizure u 2026. za buduće mladenke

Kad dođe 'dan D' i trenutak da izgovorite veliko 'Da', milijun detalja obično je već riješeno i ostaju još sitnice u finišu. No, jedna od stvari koje svaka mladenka obavlja na dan vjenčanja je frizura, što nipošto ne možemo nazvati sitnicom. Naprotiv - frizura je onaj završni 'tač' koji doprinosi tome da se 'podigne' savšrena haljina, istakne dotjerana linija zbog koje djevojke nerijetko mjesecima gladuju, okvir za sretan osmijeh i pokoju suzu koja pobjegne baš svakoj mladenki... Kako 2026. donosi značajan odmak od jako stiliziranih frizura kod kojih je svaka dlaka na svom mjestu i donosi puno više slobode, donosimo pregled najtrendi frizura za mladenke ove sezone... | Foto: 123RF