Stjenice nas opet izluđuju! Evo kako spriječiti da okupiraju dom

Sitne male bube koje su i ove godine preplavile Zagreb, ali i druge dijelove Hrvatske, kod mnogih grickanjem izazivaju iritaciju kože, svrbež i crvenilo, no nisu opasne. One zapravo ne traže ljude i ne grizu nas da bi se nahranile, već kad se nađu na koži lagano sišu da provjere jesu li na staništu na kojem se mogu nahraniti.

To su mrežasta stjenica platane (Corythuca ciliata) i hrastova mrežasta stjenica (Corythuca arcuata), koje se hrane biljnim sokovima, pa zapravo traže listove platane ili hrasta, pojašnjavaju u Hrvatskom šumarskom institutu.

Bubice ne prenose bolesti, nisu opasne za zdravlje ljudi, samo su dosadne. Nema načina da ih se sustavnije riješimo. Još 2016. i 2017. provedeni su pokusi suzbijanja stjenica dopuštenim preparatima, no oba štetnika pokazala su veliku otpornost na gotovo sve preparate, kaže sugovornik.

- Poseban je problem to što se bube zavlače ispod lišća, pa ne bi pomoglo nikakvo zaprašivanje odozgo, već bismo ih trebali tretirati odozdo, a tako je zapravo teško očekivati da bi insekticid bio učinkovit - rekao nam je svojedobno dr. Milan Pernek, znanstveni savjetnik u Šumarskom institutu.

Doduše, imao je priliku vidjeti prezentaciju stručnjaka tvrtke Agrobiotest, koja je testirala jedan insekticid injektiranjem u koru drveća, što se pokazalo uspješnim, što bi, možda, moglo pomoći u rješavanju navala stjenica u gradovima, u naseljima gdje drveće dolazi do prozora. No, to je bila tek eksperimentalna faza i zasad nema informacija da se krenulo dalje, kaže.

- Istina, mi smo proveli jedno testiranje injektiranjem insekticida u deblo i rezultati su bili dobri, no taj insekticid nije registriran u Hrvatskoj i da bi sredstvo moglo u primjenu trebalo bi provesti službene pokuse i pokrenuti postupak registracije. Za to bi moglo trebati i nekoliko godina, no još važnije: Trebali bismo imati partnera koji bi bio zainteresiran za to da se proizvod registrira, a takvog partnera zasad nema - ispričao nam je svojedobno Damir Ivačić, vlasnik tvrtke Agrobiotest.

To bi, dodaje, moglo zanimati proizvođače insekticida, ili gradove koji se bore s najezdom stjenica, no u ovoj situaciji kad imamo puno drugih problema, teško je očekivati da će se nešto pokrenuti.

- Sredstva za financiranje projekta možda i ne bi bila najveći problem, jer se sredstva za istraživanje mogu dobiti kroz europske fondove, no kako nije riječ o opasnim bubama, malo je vjerojatno da će se nešto uskoro pokrenuti - kazao je.

S druge strane, riječ je o insekticidima koji mogu ugroziti ljude, kućne ljubimce, golubove i druge životinje, pa je zaključak da ih je bolje ne tretirati insekticidima. Nećete ih suzbiti, a možete ugroziti ljubimca, ili riskirati alergiju na neki od sastojaka.

Dakle, ako se odlučite tretirati ih treba primijeniti najmanje opasne insekticide.

- Kad je riječ o bubama koje nam ulaze u dom, jedino što možete je zatvarati prozore, odnosno instalirati što gušću mrežicu protiv insekata na onaj prozor koji držite otvorenim radi zračenja te pripaziti kad unosite stvari s balkona ili terase u kuću, kao i s odjećom koju ste nosili u prirodi - tvrdi dr. Milan Pernek. Neke druge vrste zaštite, zapravo, nema.

Dakle, vodite računa da ih ne unesete u dom sa stvarima koje unosite – primjerice rublje koje se sušilo na prozoru, jastučićima koje s terase unosite u kuću, ili stvarima koje su neko vrijeme bile vani. Prije unošenja u kuću prebrišite stvari koje možete vlažnim maramicama za dezinfekciju, dok rublje, jastučiće i slične predmete možete neko vrijeme ostaviti na direktnom suncu.

- Ova vrsta kukca ne voli direktno osunčani prostor i radije se zadržava u sjeni - pojašnjava sugovornik.

Ako imate dio terase koji pred večer zatvarate zavjesom, paravanom, ili roletama, tijekom dana ostavite taj prostor izložen suncu, pa bi i to moglo otjerati bube.

Sve stvari koje unosite u kuću prvo istresite, po mogućnosti što dalje od otvorenih prozora.

Ako ste bili u šetnji prirodom, ili dulje sjedili u vrtu, skinite odjeću i operite ju odmah u mašini, ili ostavite neko vrijeme na direktnom suncu. Dobro je otuširati se i oprati kosu, jer se bube lako mogu zavući u kosu.

Ako se unatoč mjerama predostrožnosti ipak zavuku u kuću, pomoći će usisavanje, s naglaskom na tepihe i tkaninu trosjeda, te brisanje parketa i pločica vlažnom krpom namočenom u vodu, ili uobičajeno sredstvo za čišćenje. Ako vas pojačano grizu u kući, moguće je da su se zavukle u posteljinu, pa je dobro izvući jastuke i posteljinu na sunce i usisati madrace.

Inače, bube će se početi povlačiti s prvim kišama, a zimi se njihova populacija doslovno prepolovi, jer se zavlače pod koru hrasta ili platane, gdje ih pauci - pojedu.

