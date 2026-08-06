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VIRALNA INFLUENCERICA

FOTO Bujna Ashley obožava premalene bikinije, ali njezinim fanovima to uopće ne smeta

Ashley Matheson kanadska je influencerica, model i TikTok zvijezda poznata po atraktivnom izgledu i viralnim objavama. Popularnost na društvenim mrežama donijela joj je uspješnu karijeru
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FOTO Bujna Ashley obožava premalene bikinije, ali njezinim fanovima to uopće ne smeta
Ashley Matheson kanadska je influencerica, TikTok zvijezda i model koja je popularnost stekla objavljujući plesne, lip-sync i humoristične videe. Karijeru je započela 2019. godine, a danas je prati više od šest milijuna ljudi na TikToku. | Foto: Instagram/smashedely
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Ashley Matheson kanadska je influencerica, TikTok zvijezda i model koja je popularnost stekla objavljujući plesne, lip-sync i humoristične videe. Karijeru je započela 2019. godine, a danas je prati više od šest milijuna ljudi na TikToku. | Foto: Instagram/smashedely
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