FOTO Bujna Ashley obožava premalene bikinije, ali njezinim fanovima to uopće ne smeta

Ashley Matheson kanadska je influencerica, model i TikTok zvijezda poznata po atraktivnom izgledu i viralnim objavama. Popularnost na društvenim mrežama donijela joj je uspješnu karijeru
Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
Ashley Matheson kanadska je influencerica, TikTok zvijezda i model koja je popularnost stekla objavljujući plesne, lip-sync i humoristične videe. Karijeru je započela 2019. godine, a danas je prati više od šest milijuna ljudi na TikToku.
| Foto: Instagram/smashedely
Ashley Matheson kanadska je influencerica, TikTok zvijezda i model koja je popularnost stekla objavljujući plesne, lip-sync i humoristične videe. Karijeru je započela 2019. godine, a danas je prati više od šest milijuna ljudi na TikToku. |
Foto: Instagram/smashedely
Ashley Matheson kanadska je influencerica, TikTok zvijezda i model koja je popularnost stekla objavljujući plesne, lip-sync i humoristične videe. Karijeru je započela 2019. godine, a danas je prati više od šest milijuna ljudi na TikToku.
| Foto: Instagram/smashedely
U svijetu modelinga surađivala je s više modnih agencija, dok joj je uspjeh na društvenim mrežama otvorio vrata brojnim kampanjama i suradnjama. Osim sadržaja za TikTok, okušala se i u glazbi te pokrenula vlastite projekte.
| Foto: Instagram/smashedely
Ashley privlači pozornost atraktivnim izgledom, dugom tamnom kosom i vitkom figurom koju često ističe u modnim i lifestyle objavama. Upravo su njezin prepoznatljiv stil i fotogeničnost pridonijeli rastu popularnosti na društvenim mrežama.
| Foto: Instagram/smashedely
Na društvenim mrežama redovito objavljuje fotografije u kupaćim kostimima, modnim kombinacijama i izazovnim izdanjima, zbog čega je mnogi smatraju jednom od najseksi influencerica svoje generacije. Istodobno ističe da želi biti prepoznata i po osobnosti te kreativnom sadržaju, a ne samo po izgledu.
| Foto: Instagram/smashedely
Njezini viralni videozapisi prikupili su stotine milijuna lajkova, a publiku osvaja kombinacijom humora, samopouzdanja i zavodljivog imidža. Zahvaljujući tome izgradila je uspješnu karijeru influencerice i modela te ostala među zapaženijim kreatoricama sadržaja.
| Foto: Instagram/smashedely
Foto Instagram/smashedely
Foto Instagram/smashedely
Foto Instagram/smashedely
Foto Instagram/smashedely
Foto Instagram/smashedely
Foto Instagram/smashedely
Foto Instagram/smashedely
Foto Instagram/smashedely
Foto Instagram/smashedely
Foto Instagram/smashedely
Foto Instagram/smashedely
Foto Instagram/smashedely
Foto Instagram/smashedely
Foto Instagram/smashedely
Foto Instagram/smashedely
Foto Instagram/smashedely
Foto Instagram/smashedely
Foto Instagram/smashedely
Foto Instagram/smashedely
Foto Instagram/smashedely
Foto Instagram/smashedely
Foto Instagram/smashedely
Foto Instagram/smashedely
Foto Instagram/smashedely
Foto Instagram/smashedely
Foto Instagram/smashedely
Foto Instagram/smashedely
Foto Instagram/smashedely
Foto Instagram/smashedely
Foto Instagram/smashedely
Foto Instagram/smashedely
Foto Instagram/smashedely
Foto Instagram/smashedely
Foto Instagram/smashedely
Foto Instagram/smashedely
Foto Instagram/smashedely
Foto Instagram/smashedely
Foto Instagram/smashedely
Foto Instagram/smashedely
Foto Instagram/smashedely
Foto Instagram/smashedely
Foto Instagram/smashedely
Foto Instagram/smashedely
Foto Instagram/smashedely
Foto Instagram/smashedely