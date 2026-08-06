FOTO Bujna Ashley obožava premalene bikinije, ali njezinim fanovima to uopće ne smeta

Na društvenim mrežama redovito objavljuje fotografije u kupaćim kostimima, modnim kombinacijama i izazovnim izdanjima, zbog čega je mnogi smatraju jednom od najseksi influencerica svoje generacije. Istodobno ističe da želi biti prepoznata i po osobnosti te kreativnom sadržaju, a ne samo po izgledu. | Foto: Instagram/smashedely