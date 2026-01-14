Obavijesti

KREATIVNOST NA DJELU

FOTO Čak 25 godina milenijskih fotografija: Pogledajte ova remek-djela Šime Strikomana

Šime Strikoman je obilježio 25 godina stvaranja fotografija koje su obilježile generaciju milenijalaca. Njegov objektiv bilježi emocije i trenutke koji odražavaju duh vremena, stvarajući umjetnička djela koja žive vječno
Šibenik: Šime Strikoman 724 milenijsku fotografiju posvetio Špiri Guberini
Šime je dosad spojio više od 550.000 ljudi u 330 gradova na 966 fotografija. | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
