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LOV NA REKORD

FOTO Preko 300 ljudi u Tinjanu istodobno rezalo pršut u lovu na Guinnessov rekord!

U istarskom Tinjanu u petak je održan nesvakidašnji pothvat koji bi mogao završiti upisom u Guinnessovu knjigu rekorda. Čak 304 sudionika istodobno su rezala pršut, pokušavajući nadmašiti rekord koji od 2018. godine drže Španjolci. Sve se odvijalo u sklopu 18. Internacionalnog sajma pršuta
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Tinjan: U Tinjanu "napad" na Guinnessov rekord rezanjem pršuta
Točno u 10 sati započeo je pokušaj obaranja Guinnessova svjetskog rekorda u kategoriji najvećeg broja ljudi koji istodobno režu meso. | Foto: Sasa Miljevic
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Točno u 10 sati započeo je pokušaj obaranja Guinnessova svjetskog rekorda u kategoriji najvećeg broja ljudi koji istodobno režu meso. | Foto: Sasa Miljevic
Komentari 1

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