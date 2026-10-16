FOTO Preko 300 ljudi u Tinjanu istodobno rezalo pršut u lovu na Guinnessov rekord!

U istarskom Tinjanu u petak je održan nesvakidašnji pothvat koji bi mogao završiti upisom u Guinnessovu knjigu rekorda. Čak 304 sudionika istodobno su rezala pršut, pokušavajući nadmašiti rekord koji od 2018. godine drže Španjolci. Sve se odvijalo u sklopu 18. Internacionalnog sajma pršuta
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Točno u 10 sati započeo je pokušaj obaranja Guinnessova svjetskog rekorda u kategoriji najvećeg broja ljudi koji istodobno režu meso.
| Foto: Sasa Miljevic
Točno u 10 sati započeo je pokušaj obaranja Guinnessova svjetskog rekorda u kategoriji najvećeg broja ljudi koji istodobno režu meso. |
Foto: Sasa Miljevic
Točno u 10 sati započeo je pokušaj obaranja Guinnessova svjetskog rekorda u kategoriji najvećeg broja ljudi koji istodobno režu meso.
| Foto: Sasa Miljevic
Pred sudionicima bio je zahtjevan zadatak – u samo dvije minute svaki je morao narezati najmanje pet feta pršuta, i to debljine između 0,5 i 1,5 milimetara.
| Foto: Sasa Miljevic
Prema pravilima natjecanja, sudionici koji ne ispune zadane uvjete bivaju diskvalificirani, a ispravnost narezanih feta provjeravaju suci.
| Foto: Sasa Miljevic
Dosadašnji svjetski rekord postavljen je 7. listopada 2018. godine u španjolskom gradu Torrijosu, gdje je pršut istodobno rezalo 205 ljudi. Organizatori u Tinjanu prvotno su planirali okupiti 300 rezača, no na kraju su u pokušaju sudjelovale 304 osobe.
| Foto: Sasa Miljevic
Službena potvrda o tome je li oboren Guinnessov rekord još se čeka.
| Foto: Sasa Miljevic
Pokušaj obaranja rekorda ujedno je označio početak 18. Internacionalnog sajma pršuta, koji se u Tinjanu održava od 16. do 18. listopada.
| Foto: Sasa Miljevic
Na sajmu sudjeluje 35 izlagača iz Hrvatske, Slovenije, Italije i Španjolske, a pod šatorom površine oko 2000 četvornih metara predstavljeno je gotovo tisuću pršuta.
| Foto: Sasa Miljevic
Posjetitelje tijekom tri dana očekuju degustacije, prezentacije pršuta, gastronomska ponuda i bogat zabavni program. U petak navečer nastupa Severina, dok su za subotu najavljeni Neda Ukraden i Mejaši.
| Foto: Sasa Miljevic
U galeriji pogledajte kako je protekao pokušaj obaranja Guinnessova rekorda i ostatak događanja u Tinjanu.
| Foto: Sasa Miljevic
Foto Sasa Miljevic
Foto Sasa Miljevic
Foto Sasa Miljevic
Foto Sasa Miljevic
Foto Sasa Miljevic
Foto Sasa Miljevic
Foto Sasa Miljevic
Foto Sasa Miljevic
Foto Sasa Miljevic
Foto Sasa Miljevic
Foto Sasa Miljevic
Foto Sasa Miljevic
Foto Sasa Miljevic
Foto Sasa Miljevic
Foto Sasa Miljevic
Foto Sasa Miljevic
Foto Sasa Miljevic
Foto Sasa Miljevic
Foto Sasa Miljevic
Foto Sasa Miljevic
Foto Sasa Miljevic
Foto Sasa Miljevic
Foto Sasa Miljevic
Foto Sasa Miljevic
Foto Sasa Miljevic
Foto Sasa Miljevic
Foto Sasa Miljevic
Foto Sasa Miljevic
Foto Sasa Miljevic
Foto Sasa Miljevic
Foto Sasa Miljevic
Foto Sasa Miljevic
Foto Sasa Miljevic
Foto Sasa Miljevic
Foto Sasa Miljevic
Foto Sasa Miljevic
Foto Sasa Miljevic
Foto Sasa Miljevic
Foto Sasa Miljevic
Foto Sasa Miljevic
Foto Sasa Miljevic
Foto Sasa Miljevic