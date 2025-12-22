FOTO Čarobna božićna bajka: Je li ovo najljepše uređeni zimski vrt u Zagrebu?

U Savskom gaju se krije lijepo mjesto koje je ovih dana zasjalo u posebnom izdanju. Pogledajte kako divno izgleda Botanist, restoran s predivnim vrtom
Dobro nam poznato, prirodno dvorište u Remetinečkoj pretvoreno je u snježnu zimsku šumu, s brezinim granama, desetak okićenih božićnih borova, sanjkama i rustikalnom kočijom te brojnim božićnim dekoracijama, prizor koji izgleda kao kadar iz božićnog filma.
Foto:
Srce zimske priče su upravo iglui. Prekriveni umjetnim snijegom, ugrijani i osvijetljeni prekrasnim božićnim lampicama, uređeni božićnom dekoracijom koju je zajedno osmislio cijeli kolektiv Botanista, ovi mali domovi u zimskom krajoliku nude doživljaj kakav se rijetko viđa, privatnu božićnu bajku samo za vas i vaše najbliže.
Botanistova zimska karta oslonjena je na ono najbolje iz domaće tradicije, jela kakva se pamte iz kuhinja naših baka, ali pripremljena uz suvremeni chefovski touch. Svinjski buncek dolazi sočan i mekan, s hrskavom koricom koja puca pod vilicom, uz obilje okusa koji se postižu dugim pečenjem. Uz njega se poslužuje dinstani kupus koji mirisom podsjeća na stare zimske nedjelje i restani krumpir koji veže sve elemente na tanjuru u savršenu cjelinu. Krvavice su ovdje kruna tradicionalne zimske ponude, nježne, aromatične, poslužene s kupusom koji ih savršeno oplemenjuje i podsjeća na prave seoske zimske obroke. Tu su i češnjovke, mirisne, snažne i prave zimske. Dinstani kupus i restani krumpir uz njih bude onaj osjećaj topline i doma, čak i kada sjedite usred bajkovite šume.