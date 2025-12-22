FOTO Čarobna božićna bajka: Je li ovo najljepše uređeni zimski vrt u Zagrebu?

Botanistova zimska karta oslonjena je na ono najbolje iz domaće tradicije, jela kakva se pamte iz kuhinja naših baka, ali pripremljena uz suvremeni chefovski touch. Svinjski buncek dolazi sočan i mekan, s hrskavom koricom koja puca pod vilicom, uz obilje okusa koji se postižu dugim pečenjem. Uz njega se poslužuje dinstani kupus koji mirisom podsjeća na stare zimske nedjelje i restani krumpir koji veže sve elemente na tanjuru u savršenu cjelinu. Krvavice su ovdje kruna tradicionalne zimske ponude, nježne, aromatične, poslužene s kupusom koji ih savršeno oplemenjuje i podsjeća na prave seoske zimske obroke. Tu su i češnjovke, mirisne, snažne i prave zimske. Dinstani kupus i restani krumpir uz njih bude onaj osjećaj topline i doma, čak i kada sjedite usred bajkovite šume.