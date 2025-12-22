Obavijesti

FOTO Čarobna božićna bajka: Je li ovo najljepše uređeni zimski vrt u Zagrebu?

U Savskom gaju se krije lijepo mjesto koje je ovih dana zasjalo u posebnom izdanju. Pogledajte kako divno izgleda Botanist, restoran s predivnim vrtom
Dobro nam poznato, prirodno dvorište u Remetinečkoj pretvoreno je u snježnu zimsku šumu, s brezinim granama, desetak okićenih božićnih borova, sanjkama i rustikalnom kočijom te brojnim božićnim dekoracijama, prizor koji izgleda kao kadar iz božićnog filma.
