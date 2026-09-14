FOTO Christie je milijune osvojila oblinama, ali njezina priča krije puno više

Christie McFit danas je uspješna influencerica i OnlyFans kreatorica koju prati golema publika, a pažnju privlači izgledom i samouvjerenim nastupom. Iza njezina uspjeha krije se neobična životna priča
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Christie McFit, pravim imenom Christie McCarthy, danas privlači pažnju svojim atraktivnim izgledom, samouvjerenim nastupom i sadržajem koji objavljuje na društvenim mrežama. Na Instagramu je prati više od 2,5 milijuna ljudi
| Foto: Facebook/Cristiemcfit
Christie McFit, pravim imenom Christie McCarthy, danas privlači pažnju svojim atraktivnim izgledom, samouvjerenim nastupom i sadržajem koji objavljuje na društvenim mrežama. Na Instagramu je prati više od 2,5 milijuna ljudi |
Foto: Facebook/Cristiemcfit
Christie McFit, pravim imenom Christie McCarthy, danas privlači pažnju svojim atraktivnim izgledom, samouvjerenim nastupom i sadržajem koji objavljuje na društvenim mrežama. Na Instagramu je prati više od 2,5 milijuna ljudi
| Foto: Facebook/Cristiemcfit
Njezina životna priča počela je vrlo neobično. Rođena je u Kini tijekom politike jednog djeteta, a kao beba roditelji su je ostavili nakon čega je posvojena i odrasla uz samohranu majku u New Jerseyju.
| Foto: Facebook/Cristiemcfit
Iako danas svoj izgled pretvara u uspješnu karijeru, odrastanje joj nije uvijek bilo lako. Govorila je o nesigurnostima zbog svog izgleda i azijskog podrijetla, a posebno ju je pogodilo zadirkivanje zbog stražnjice, koja joj je tada bila jedna od najvećih nesigurnosti.
| Foto: Instagram/christiemcfit
Danas je situacija potpuno drugačija: njezin izgled i samopouzdanje postali su važan dio javnog imidža, a tisuće obožavatelja svakodnevno prate njezine objave. Svojim sadržajem izgradila je izrazito vjernu publiku i pretvorila ono što je nekada doživljavala kao izvor nesigurnosti u dio vlastitog uspjeha.
| Foto: Facebook/Cristiemcfit
Christie kaže da danas živi život o kojem je nekada mogla samo sanjati, a uspjeh joj je donio luksuzna putovanja i letove prvom klasom. Njezina priča tako je svojevrsni potpuni zaokret – od bebe ostavljene ispred policijske postaje do žene koja je izgradila golemu publiku i unosnu karijeru na internetu.
| Foto: Facebook/Cristiemcfit
Foto Facebook/Cristiemcfit
Foto Facebook/Cristiemcfit
Foto Facebook/Cristiemcfit
Foto Facebook/Cristiemcfit
Foto Facebook/Cristiemcfit
Foto Facebook/Cristiemcfit
Foto Facebook/Cristiemcfit
Foto Facebook/Cristiemcfit
Foto Facebook/Cristiemcfit
Foto Facebook/Cristiemcfit
Foto Facebook/Cristiemcfit
Foto Facebook/Cristiemcfit
Foto Facebook/Cristiemcfit
Foto Facebook/Cristiemcfit
Foto Facebook/Cristiemcfit
Foto Facebook/Cristiemcfit
Foto Facebook/Cristiemcfit
Foto Facebook/Cristiemcfit
Foto Facebook/Cristiemcfit
Foto Facebook/Cristiemcfit
Foto Facebook/Cristiemcfit
Foto Facebook/Cristiemcfit
Foto Facebook/Cristiemcfit
Foto Facebook/Cristiemcfit
Foto Facebook/Cristiemcfit
Foto Facebook/Cristiemcfit
Foto Facebook/Cristiemcfit
Foto Facebook/Cristiemcfit
Foto Facebook/Cristiemcfit
Foto Facebook/Cristiemcfit
Foto Facebook/Cristiemcfit
Foto Facebook/Cristiemcfit
Foto Facebook/Cristiemcfit
Foto Facebook/Cristiemcfit
Foto Facebook/Cristiemcfit
Foto Facebook/Cristiemcfit
Foto Facebook/Cristiemcfit
Foto Facebook/Cristiemcfit
Foto Facebook/Cristiemcfit
Foto Facebook/Cristiemcfit
Foto Facebook/Cristiemcfit
Foto Instagram/christiemcfit
Foto Instagram/christiemcfit
Foto Instagram/christiemcfit
Foto Instagram/christiemcfit
Foto Instagram/christiemcfit
Foto Instagram/christiemcfit
Foto Instagram/christiemcfit
Foto Instagram/christiemcfit
Foto Instagram/christiemcfit
Foto Instagram/christiemcfit
Foto Instagram/christiemcfit
Foto Instagram/christiemcfit
Foto Instagram/christiemcfit
Foto Instagram/christiemcfit
Foto Instagram/christiemcfit