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FOTO Christie je milijune osvojila oblinama, ali njezina priča krije puno više

Christie McFit danas je uspješna influencerica i OnlyFans kreatorica koju prati golema publika, a pažnju privlači izgledom i samouvjerenim nastupom. Iza njezina uspjeha krije se neobična životna priča
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FOTO Christie je milijune osvojila oblinama, ali njezina priča krije puno više
Christie McFit, pravim imenom Christie McCarthy, danas privlači pažnju svojim atraktivnim izgledom, samouvjerenim nastupom i sadržajem koji objavljuje na društvenim mrežama. Na Instagramu je prati više od 2,5 milijuna ljudi | Foto: Facebook/Cristiemcfit
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Christie McFit, pravim imenom Christie McCarthy, danas privlači pažnju svojim atraktivnim izgledom, samouvjerenim nastupom i sadržajem koji objavljuje na društvenim mrežama. Na Instagramu je prati više od 2,5 milijuna ljudi | Foto: Facebook/Cristiemcfit
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