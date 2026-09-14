FOTO Christie je milijune osvojila oblinama, ali njezina priča krije puno više

Christie kaže da danas živi život o kojem je nekada mogla samo sanjati, a uspjeh joj je donio luksuzna putovanja i letove prvom klasom. Njezina priča tako je svojevrsni potpuni zaokret – od bebe ostavljene ispred policijske postaje do žene koja je izgradila golemu publiku i unosnu karijeru na internetu. | Foto: Facebook/Cristiemcfit