FOTO Zgodna, plavokosa i domaćica: 'Svi misle da mi je super, ali ja sam iscrpljena'

U svijetu društvenih mreža i influencer kulture često se stvara idealizirana slika spoja luksuza, slobodnog vremena i 'bezbrižnog' života. No 23-godišnja influencerica Diana Sidva odlučila je javno podijeliti svoju stranu priče - i upozoriti kako sličan način življenja, odnosno u njenom slučaju 'stay at home girlfriend 'koji se ponekad prikazuje kao glamurozan, u stvarnosti može biti emocionalno iscrpljujući i nezdrav
Diana Sidva, koja na Instagramu bilježi više od 12 000 pratitelja, proslavila se dijeljenjem sadržaja o lifestyleu i luksuznim trenucima provedenim uz partnera koji joj je pružao mjesečnu financijsku potporu 'stay-at-home girlfriend' (djevojka bez posla koja se brine o domu) modelom života. U svojim objavama često je prikazivala putovanja, wellness i društvene izlaske u okruženju koje mnogi na prvi pogled povezuju s bezbrižnim stilom života.
| Foto: Instagram/dianasidva
Foto: Instagram/dianasidva
| Foto: Instagram/dianasidva
Međutim, u nedavnom intervjuu za britanske medije Diana je objasnila kako iza kulisa nije sve onako idilično kako je izgledalo na društvenim mrežama. Nakon što je počela izlaziti s 'financijski uspješnim' partnerom, potaknuta je da napusti posao kreatorice sadržaja kako bi mu se pridružila na putovanjima i koristila mjesečnu naknadu koju joj je davao. U početku joj je to pružalo osjećaj slobode, no s vremenom se dinamika u vezi promijenila i postala emocionalno zahtjevna.
| Foto: Instagram/dianasidva
-Udobnost bez rasta na kraju se pretvorila u stagnaciju - rekla je Sidva, opisujući kako je partner počeo nadzirati njezine aktivnosti, uključujući i privatne trenutke s obitelji, te koristio financijsku potporu kao 'emocionalni uteg' u sukobima. U trenucima kada bi zakasnila ili se susrela s drugima, situacije bi eskalirale, a ona se sve više ograničavala kako bi izbjegla sukobe.
| Foto: Instagram/dianasidva
Kritični trenutak dogodio se kada je financijska podrška postala sredstvo kontrole: - Ako bih učinila nešto što mu se nije svidjelo, podrška bi mogla biti odjednom povučena - ispričala je Sidva, dodajući da je upravo ta neravnoteža doprinijela njenoj odluci da prekine vezu.
| Foto: Instagram/dianasidva
Nakon prekida, Diana je predano radila na obnovi svoje online karijere, izgrađujući sadržaj i angažman 'od nule'. U roku od nekoliko mjeseci prikupila je više od 12 000 novih pratitelja i ponovno ušla u svijet suradnji i brend-poslova. Danas koristi svoju platformu kako bi drugima skrenula pažnju na važnost financijske neovisnosti, vlastitog identiteta i profesionalnog razvoja - čak i unutar intimnih veza.
| Foto: Instagram/dianasidva
Sidvina priča otvara širu debatu o trendovima na društvenim mrežama - od glamurozno stiliziranog sadržaja do stvarnih iskustava iza scene - te poziva na kritičko promišljanje o tome što se krije iza popularnih online narativa o 'životu iz snova'.
| Foto: Instagram/dianasidva
