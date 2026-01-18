Obavijesti

TEŽAK ŽIVOT...

FOTO Zgodna, plavokosa i domaćica: 'Svi misle da mi je super, ali ja sam iscrpljena'

U svijetu društvenih mreža i influencer kulture često se stvara idealizirana slika spoja luksuza, slobodnog vremena i 'bezbrižnog' života. No 23-godišnja influencerica Diana Sidva odlučila je javno podijeliti svoju stranu priče - i upozoriti kako sličan način življenja, odnosno u njenom slučaju 'stay at home girlfriend 'koji se ponekad prikazuje kao glamurozan, u stvarnosti može biti emocionalno iscrpljujući i nezdrav
Diana Sidva, koja na Instagramu bilježi više od 12 000 pratitelja, proslavila se dijeljenjem sadržaja o lifestyleu i luksuznim trenucima provedenim uz partnera koji joj je pružao mjesečnu financijsku potporu 'stay-at-home girlfriend' (djevojka bez posla koja se brine o domu) modelom života. U svojim objavama često je prikazivala putovanja, wellness i društvene izlaske u okruženju koje mnogi na prvi pogled povezuju s bezbrižnim stilom života. | Foto: Instagram/dianasidva
