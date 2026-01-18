FOTO Zgodna, plavokosa i domaćica: 'Svi misle da mi je super, ali ja sam iscrpljena'

Međutim, u nedavnom intervjuu za britanske medije Diana je objasnila kako iza kulisa nije sve onako idilično kako je izgledalo na društvenim mrežama. Nakon što je počela izlaziti s 'financijski uspješnim' partnerom, potaknuta je da napusti posao kreatorice sadržaja kako bi mu se pridružila na putovanjima i koristila mjesečnu naknadu koju joj je davao. U početku joj je to pružalo osjećaj slobode, no s vremenom se dinamika u vezi promijenila i postala emocionalno zahtjevna. | Foto: Instagram/dianasidva