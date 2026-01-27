FOTO Čista nostalgija: Evo kako se kupovalo u robnoj kući NAMA davne 1979. i 1984. godine

Zagrebačka robna kuća Ilica (NAMA), koja je generacijama bila nezaobilazno mjesto kupnje u centru grada, zatvara svoja vrata nakon čak 140 godina poslovanja. Pogledajte u galeriji kako se u NAMA-i kupovalo tijekom 1979. i 1984. godine
Kupovina u robnoj kući NAMA u Ilici u rujnu 1984. godine.
| Foto: Josip Bistrovic/HISTORY JB
Foto: Josip Bistrovic/HISTORY JB
| Foto: Josip Bistrovic/HISTORY JB
Zatvaranje robne kuće NAMA u Ilici označava kraj jedne važne ere zagrebačke trgovačke povijesti.
| Foto: Josip Bistrovic/HISTORY JB
Priča o NAMA-i započela je davne 1879. godine, kada su Karl Kastner i Hermann Öhler otvorili malu trgovinu iz koje će kasnije izrasti jedna od najvažnijih robnih kuća u ovom dijelu Europe.
| Foto: Josip Bistrovic/HISTORY JB
Smještena u samom srcu grada, na Ilici, NAMA je desetljećima bila simbol modernog Zagreba, mjesta na kojem se kupovalo, ali i promatralo, susretalo i pripadalo.
| Foto: Josip Bistrovic/HISTORY JB
Tijekom zlatnih desetljeća NAMA je diktirala trendove i širila se diljem Zagreba i Hrvatske, zapošljavajući tisuće ljudi i stvarajući osjećaj sigurnosti i kontinuiteta.
| Foto: Josip Bistrovic/HISTORY JB
| Foto: Josip Bistrovic/HISTORY JB
| Foto: Josip Bistrovic/HISTORY JB
| Foto: Josip Bistrovic/HISTORY JB
| Foto: Josip Bistrovic/HISTORY JB
| Foto: Josip Bistrovic/HISTORY JB
| Foto: Josip Bistrovic/HISTORY JB
| Foto: Josip Bistrovic/HISTORY JB
| Foto: Josip Bistrovic/HISTORY JB
| Foto: Josip Bistrovic/HISTORY JB
| Foto: Josip Bistrovic/HISTORY JB
| Foto: Josip Bistrovic/HISTORY JB
| Foto: Josip Bistrovic/HISTORY JB
| Foto: Josip Bistrovic/HISTORY JB
| Foto: Josip Bistrovic/HISTORY JB
| Foto: Josip Bistrovic/HISTORY JB
| Foto: Josip Bistrovic/HISTORY JB
| Foto: Josip Bistrovic/HISTORY JB
| Foto: Josip Bistrovic/HISTORY JB
| Foto: Josip Bistrovic/HISTORY JB
| Foto: Josip Bistrovic/HISTORY JB
| Foto: Josip Bistrovic/HISTORY JB
| Foto: Josip Bistrovic/HISTORY JB
| Foto: Josip Bistrovic/HISTORY JB
| Foto: Josip Bistrovic/HISTORY JB
Kupovina u robnoj kući NAMA na Kvaternikovom trgu u srpnju 1979. godine.
| Foto: Josip Bistrovic/HISTORY JB
Kupovina u robnoj kući NAMA na Kvaternikovom trgu u srpnju 1979. godine.
| Foto: Josip Bistrovic/HISTORY JB
| Foto: Josip Bistrovic/HISTORY JB
| Foto: Josip Bistrovic/HISTORY JB
| Foto: Josip Bistrovic/HISTORY JB
| Foto: Josip Bistrovic/HISTORY JB