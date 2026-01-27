Obavijesti

Galerija

Komentari 1
TISUĆE USPOMENA

FOTO Čista nostalgija: Evo kako se kupovalo u robnoj kući NAMA davne 1979. i 1984. godine

Zagrebačka robna kuća Ilica (NAMA), koja je generacijama bila nezaobilazno mjesto kupnje u centru grada, zatvara svoja vrata nakon čak 140 godina poslovanja. Pogledajte u galeriji kako se u NAMA-i kupovalo tijekom 1979. i 1984. godine
Zagreb: Kupovina u robnoj kući Nama u Ilici u rujnu 1984. godine
Kupovina u robnoj kući NAMA u Ilici u rujnu 1984. godine. | Foto: Josip Bistrovic/HISTORY JB
1/36
Kupovina u robnoj kući NAMA u Ilici u rujnu 1984. godine. | Foto: Josip Bistrovic/HISTORY JB
Komentari 1

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026