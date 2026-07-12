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FOTO Muškarci zbog nje gube glavu: Ova čokoladna ljepotica figuru održava trbušnim plesom

Australska ljepotica Amelia Marni plijeni pažnju gdje god se pojavi. Njezina vitka figura, egzotična ljepota i zarazan stil osvojili su brojne obožavatelje, a iza njezinog izgleda krije se i posebna ljubav prema trbušnom plesu
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FOTO Muškarci zbog nje gube glavu: Ova čokoladna ljepotica figuru održava trbušnim plesom
Amelia Marni australska je influencerica, model i bivša kandidatkinja prve sezone Love Island Australia, u kojoj se proslavila 2018. godine. | Foto: Instagram/ameliamarni
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Amelia Marni australska je influencerica, model i bivša kandidatkinja prve sezone Love Island Australia, u kojoj se proslavila 2018. godine. | Foto: Instagram/ameliamarni
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