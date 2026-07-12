FOTO Muškarci zbog nje gube glavu: Ova čokoladna ljepotica figuru održava trbušnim plesom

Australska ljepotica Amelia Marni plijeni pažnju gdje god se pojavi. Njezina vitka figura, egzotična ljepota i zarazan stil osvojili su brojne obožavatelje, a iza njezinog izgleda krije se i posebna ljubav prema trbušnom plesu
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Amelia Marni australska je influencerica, model i bivša kandidatkinja prve sezone Love Island Australia, u kojoj se proslavila 2018. godine.
| Foto: Instagram/ameliamarni
Amelia Marni australska je influencerica, model i bivša kandidatkinja prve sezone Love Island Australia, u kojoj se proslavila 2018. godine. |
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Amelia Marni australska je influencerica, model i bivša kandidatkinja prve sezone Love Island Australia, u kojoj se proslavila 2018. godine.
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Rođena je 26. veljače 1996. godine u Australiji, a odrasla je u Sydneyju. Po zanimanju je studentica nutricionizma, govori francuski jezik te ima francusko i burmansko podrijetlo.
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Bavila se modelingom, a poznata je i po ljubavi prema jogi, kuhanju i trbušnom plesu.
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Nakon Love Islanda izgradila je uspješnu karijeru na društvenim mrežama. Redovito objavljuje sadržaj o modi, putovanjima, ljepoti i zdravom načinu života, a pokrenula je i vlastiti YouTube kanal te podcast.
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