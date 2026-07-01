FOTO Čuli ste za Pamelu Reif? Mladoj ikoni fitnessa tepaju da ima 'najbolje tijelo Instagrama'

Ova 29-godišnjakinja iz Njemačke svoju popularnost na Instagramu gradi od tinejdžerskih dana, kada je počela objavljivati fotografije treninga i zdravog načina života. Danas njezine savjete prati gotovo 9 milijuna ljudi, a mnoge liste na internetu stavljaju ju na vrh popisa žena s najboljim tijelom na Instagramu
Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
Sve je počelo u Njemačkoj – Pamela Reif rođena je u srpnju 1996. godine, a danas je jedno od najpoznatijih lica svjetske fitness scene.
| Foto: Instagram
Sve je počelo u Njemačkoj – Pamela Reif rođena je u srpnju 1996. godine, a danas je jedno od najpoznatijih lica svjetske fitness scene. |
Foto: Instagram
Sve je počelo u Njemačkoj – Pamela Reif rođena je u srpnju 1996. godine, a danas je jedno od najpoznatijih lica svjetske fitness scene.
| Foto: Instagram
Prve pratitelje stekla je objavljujući fotografije treninga i zdravog načina života još kao tinejdžerica.
| Foto: Instagram
Danas je prate milijuni ljudi diljem svijeta, a njezini treninzi redovito su među najgledanijima na YouTubeu.
| Foto: Instagram
Njezina filozofija je jednostavna – učinkoviti treninzi bez komplicirane opreme koje svatko može odraditi kod kuće.
| Foto: Instagram
Videozapisi traju od nekoliko minuta do intenzivnih polusatnih treninga, zbog čega su postali hit među početnicima i rekreativcima.
| Foto: Instagram
Osim vježbanja, Pamela je poznata i po receptima te promicanju uravnotežene prehrane bez strogih zabrana.
| Foto: Instagram
Objavila je nekoliko knjiga s receptima i savjetima za zdraviji način života koje su postale bestseleri.
| Foto: Instagram
Surađivala je s brojnim svjetskim sportskim i modnim brendovima, ali je pritom zadržala prepoznatljiv, prirodan stil.
| Foto: Instagram
Putovanja, snimanja i poslovni projekti redoviti su dio njezina života, no trening gotovo nikad ne preskače.
| Foto: Instagram
Na društvenim mrežama često pokazuje da zdrav život ne znači odricanje, već ravnotežu između aktivnosti, prehrane i odmora.
| Foto: Instagram
Mnogi obožavatelji ističu da ih upravo njezin pozitivan pristup motivira da počnu redovito vježbati.
| Foto: Instagram
Od influencerice do uspješne poduzetnice – Pamela Reif danas je izgradila globalni brend koji inspirira milijune ljudi da se više kreću i brinu o svom zdravlju.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram