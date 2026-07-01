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POČELA KAO TINEJDŽERICA

FOTO Čuli ste za Pamelu Reif? Mladoj ikoni fitnessa tepaju da ima 'najbolje tijelo Instagrama'

Ova 29-godišnjakinja iz Njemačke svoju popularnost na Instagramu gradi od tinejdžerskih dana, kada je počela objavljivati fotografije treninga i zdravog načina života. Danas njezine savjete prati gotovo 9 milijuna ljudi, a mnoge liste na internetu stavljaju ju na vrh popisa žena s najboljim tijelom na Instagramu
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FOTO Čuli ste za Pamelu Reif? Mladoj ikoni fitnessa tepaju da ima 'najbolje tijelo Instagrama'
Sve je počelo u Njemačkoj – Pamela Reif rođena je u srpnju 1996. godine, a danas je jedno od najpoznatijih lica svjetske fitness scene. | Foto: Instagram
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Sve je počelo u Njemačkoj – Pamela Reif rođena je u srpnju 1996. godine, a danas je jedno od najpoznatijih lica svjetske fitness scene. | Foto: Instagram
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