Obavijesti

Galerija

Komentari 0
VRT USPOMENA NA VOLOVČICI

FOTO 'Čuvam želju svoje kći Marice i svaki cvijet u vrtu zalijevam s ljubavlju'

Unatoč tome što je zbog teške bolesti izgubila i drugu kćer, 74-godišnja Kata Ćaćić nastavila je uređivati vrt koji je njezina mlađa kći Marica počela saditi tri godine prije smrti
24sata: Kata Ćaćić posadila je mini vrt u čast preminulim kćerima
Postoje vrtovi koji uljepšavaju kvart, oni koji mame poglede prolaznika i oni u kojima cvijeće cvate samo zato što ga netko brižno zalijeva. A postoji i jedan mali vrt na zagrebačkoj Volovčici koji raste iz ljubavi, boli i obećanja koje majka nikada nije prekršila. | Foto: Neva Zganec/PIXSELL
1/44
Postoje vrtovi koji uljepšavaju kvart, oni koji mame poglede prolaznika i oni u kojima cvijeće cvate samo zato što ga netko brižno zalijeva. A postoji i jedan mali vrt na zagrebačkoj Volovčici koji raste iz ljubavi, boli i obećanja koje majka nikada nije prekršila. | Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026