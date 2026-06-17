FOTO 'Čuvam želju svoje kći Marice i svaki cvijet u vrtu zalijevam s ljubavlju'

- Dođu ljudi pa mi ostave sadnice. Žene iz Zrinjevca dale su mi tri grančice hortenzije koje sam posadila, pogledajte kako su lijepo narasle. I tako, svatko ostavi nešto. I figurice. A netko i uzme, evo ove godine je netko iskopao čuvarkuću. Ne znaju oni, uberu i odnesu. Ali ja pamtim što je dobro. Netko je ove godine donio cijelu paletu sadnica s porukom ‘Za susjedu’, još nisam saznala tko je to ostavio. Ima i ljudi koji donesu svijeće, ali i poeziju, koju kad sam pročitala, zaplakala sam. I vjetrenjaču je otkinuo vjetar, a netko je donio novu - govori Kata. Upravo zbog toga vrt danas nije samo mjesto na kojem miriše cvijeće nego i mjesto susreta. | Foto: Neva Zganec/PIXSELL