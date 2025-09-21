FOTO Cvjetna čarolija: Zavirite u Denisov vrt u Splitu koji skriva najljepše bugenvilije u Europi

- Nisu sve biljke niti sve vrste bugenvilija iste otpornosti, kao ni ljudi. Nekome možeš što god, podnosi sve. Tako ja sad s njima znam otprilike što je podobno a što nije za staviti vani na otvoreno. Ljeti sve ide, a zime… Naše zime, izgleda, više nisu onako jake kakve su bile nekada. Očito da globalno zatopljenje ide, pa se sve više bugenvilija može naći i u krajevima u kojima ih nikad nije bilo. Ja sam takav da ću svakome do u detalje dati upute što i kako. Na društvenim mrežama redovito dijelim sve ono što radim i pokazujem postupak. Nisam od onih koji će sakriti neki sastojak, kao što to kuhari vole ‘sakriti’. Ja volim reći. Zašto bi netko radio grešku koju sam ja napravio? U 52 godine napravio sam milijun grešaka. Sve što znam naučio sam na svojim greškama. Ali vrlo rado podijelim da netko drugi ne mora čekati 50 godina. To iskustvo, to sadašnje znanje, e to ne može nitko platiti - kaže dalmatinski kolekcionar i uzgajivač. | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL - ilustrativna fotografija