IMA PREKO 250 VRSTA

FOTO Cvjetna čarolija: Zavirite u Denisov vrt u Splitu koji skriva najljepše bugenvilije u Europi

Denis Bojčić s ponosom se naziva najvećim kolekcionarom bugenvilija u regiji. Njegova kolekcija premašila je dvjestotinjak vrsta, a u usporedbi s Nizozemcima, koji imaju tek tridesetak vrsta, može se reći da je riječ o raritetnoj zbirci
Split: Denis Bojčić, kolekcionar bugenvila
Pred kućom splitskoga kolekcionara Denis Bojčić zastajkuju turisti ne bi li se fotografirali pred raskošnom okućnicom ispunjenom najljepšim bojama cvata. Jedna bugenvilija mu je stara 51 godinu i premašila je dimnjak... | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
