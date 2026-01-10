FOTO Danas je svjetski dan smijeha - Pogledajte kako su osmijesi obilježili dan u Zagrebu

Svjetski dan smijeha ustanovio je 1998. dr. Madan Kataria kako bi smijeh povezivao ljude i širio dobro. Smijeh smanjuje stres, jača imunitet i pomaže srcu. Ovaj dan podsjeća da je smijeh dar koji možemo dijeliti svakodnevno
Svjetski dan smijeha ustanovio je 1998. godine dr. Madan Kataria, indijski liječnik i utemeljitelj joge smijeha. Njegova ideja temeljila se na uvjerenju da je smijeh univerzalni jezik razumljiv svima. Smatrao je da smijeh može premostiti razlike među ljudima i pridonijeti općem blagostanju čovječanstva.
| Foto: Marko Seper/PIXSELL
Foto: Marko Seper/PIXSELL
| Foto: Marko Seper/PIXSELL
Smijeh ima snažan pozitivan učinak na fizičko i psihičko zdravlje. Potiče lučenje endorfina, smanjuje stres i jača imunitet organizma. Također poboljšava cirkulaciju i smanjuje rizik od kardiovaskularnih bolesti. Redovit smijeh pomaže u opuštanju i smanjenju tjeskobe.
| Foto: Marko Seper/PIXSELL
Smijeh povezuje ljude i jača međuljudske odnose. Kroz smijeh se gradi povjerenje, osjećaj zajedništva i bliskosti među obitelji, prijateljima i kolegama. Svjetski dan smijeha obilježava se raznim aktivnostima koje potiču pozitivno raspoloženje. Taj dan podsjeća nas da je smijeh jednostavan, ali vrijedan dar koji možemo dijeliti svaki dan.
| Foto: Marko Seper/PIXSELL
Brojni stanovnici zagrepčana današnji dan su iskoristili su za šetnju gradom, a svojim osmijehom ispoštovali su duh današnjeg dana, bez da su i bili svjesni što se danas obilježava.
| Foto: Marko Seper/PIXSELL
