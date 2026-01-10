Obavijesti

Galerija

Komentari 1
SMIJEH NA SVE STRANE

FOTO Danas je svjetski dan smijeha - Pogledajte kako su osmijesi obilježili dan u Zagrebu

Svjetski dan smijeha ustanovio je 1998. dr. Madan Kataria kako bi smijeh povezivao ljude i širio dobro. Smijeh smanjuje stres, jača imunitet i pomaže srcu. Ovaj dan podsjeća da je smijeh dar koji možemo dijeliti svakodnevno
Zagreb: Na današnji datum od 1998. godine obilježava se svjetski dan smijeha
Svjetski dan smijeha ustanovio je 1998. godine dr. Madan Kataria, indijski liječnik i utemeljitelj joge smijeha. Njegova ideja temeljila se na uvjerenju da je smijeh univerzalni jezik razumljiv svima. Smatrao je da smijeh može premostiti razlike među ljudima i pridonijeti općem blagostanju čovječanstva. | Foto: Marko Seper/PIXSELL
1/30
Svjetski dan smijeha ustanovio je 1998. godine dr. Madan Kataria, indijski liječnik i utemeljitelj joge smijeha. Njegova ideja temeljila se na uvjerenju da je smijeh univerzalni jezik razumljiv svima. Smatrao je da smijeh može premostiti razlike među ljudima i pridonijeti općem blagostanju čovječanstva. | Foto: Marko Seper/PIXSELL
Komentari 1

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026