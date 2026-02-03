FOTO 'Dečki me u školi nikad nisu primjećivali, a danas ne mogu skinuti pogled s mene'

Često se kaže da neki ljudi 'procvjetaju' još u srednjoj školi, a da im popularnost nakon toga brzo splasne. No za druge, najbolji dani dolaze tek nakon što zatvore školska vrata i zakorače u 'stvarni' svijet. Upravo to dogodilo se Poppy Olive
Poppy je na TikToku podijelila svoju osobnu priču o transformaciji, otkrivši da je tijekom školskih dana bila gotovo neprimijećena među dečkima.
| Foto: Instagram
Poppy je na TikToku podijelila svoju osobnu priču o transformaciji, otkrivši da je tijekom školskih dana bila gotovo neprimijećena među dečkima.
Foto: Instagram
Poppy je na TikToku podijelila svoju osobnu priču o transformaciji, otkrivši da je tijekom školskih dana bila gotovo neprimijećena među dečkima.
| Foto: Instagram
Danas, nakon što je završila obvezno školovanje, 20-godišnjakinja kaže kako napokon dobiva pažnju koju tada nikad nije imala, ponajviše zato što se s godinama promijenio i njezin izgled.
| Foto: Instagram
U viralnom TikTok videu koji je skupio više od 85.000 pregleda, Poppy je objavila fotografiju sa svog zadnjeg dana škole, na kojoj pozira nasmijana u bijeloj košulji ispisanoj oproštajnim porukama.
| Foto: Instagram
Kao tinejdžerica nosila je minimalno šminke, a uz fotografiju je napisala: „Dečki me u školi nikad nisu gledali.“
| Foto: Instagram
Godinu dana kasnije, situacija je potpuno drugačija. Poppy kaže kako je s odrastanjem doživjela pravu „glow up“ transformaciju, a reakcije na društvenim mrežama nisu izostale.
| Foto: Instagram
Mnogi su joj u komentarima uputili komplimente i podršku, ističući da je bila lijepa i prije i poslije promjene.
| Foto: Instagram
Mnogi su se i poistovjetili s njezinim iskustvom. - Nikad se nisam više pronašla u nečijoj priči. Kad sam ‘procvala’, dečki su me počeli ozbiljno pozivati van i mislila sam da se šale… kao da sam propustila toliko toga - priznala je jedna djevojka.
| Foto: Instagram
Poppyina priča još je jedan podsjetnik da se samopouzdanje i privlačnost ne mjere školskim hodnicima i da za mnoge pravi sjaj dolazi tek kasnije.
| Foto: Instagram
