Dnevni horoskop za utorak 3. veljače: Lav se udaljava od partnera, Ribe očekuju zapreke

Piše Vesna Narat,
Čitanje članka: 3 min
Pročitajte dnevni horoskop za utorak 3. veljače i saznajte koga očekuje uspjeh na poslu ili u financijama, kakva je situacija na ljubavnom planu, ali i tko mora pripaziti na zdravlje

Admiral

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5

Kreativni i umjetnički poslovi koji vam ostavljaju slobodu djelovanja, omogućit će vam da se najbolje izrazite svoje potencijale. Utjecajne osobe podržavat će vas u ispunjenju vaših ambicija. Uživajte u naklonosti koju će vas iskazivati članovi obitelji i prijatelji. Podijelite li svoje misli i osjećaje s njima, bit ćete još bliskiji.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 2
Ljubav: 4
Posao: 2
Zdravlje: 2

Financijske brige usko su povezane s pitanjem nekretnina, stana, gradnje ili smještaja. Razmišljat ćete o zajmu ili većoj posudbi novca od rodbine ili prijatelja. Neke će zahvatiti poslovni problemi. Možda niste zadovoljni odnosom snaga na radnom mjestu, primjećujući da neki manje sposobni pojedinci bolje napreduju od vas.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 3
Posao: 4
Zdravlje: 5

Bit ćete staloženi i ustrajni u izvršavanju zadataka. Riješit ćete probleme koji su vas pratili iz prošlog razdoblja. U privatnim odnosima očekuju vas ugodne promjene. Što se tiče ljubavi, morat ćete riješiti stari problem. Prošlost će se vraćati u snažnim naletima i stavljati vas na kušnju – pazite samo da to partner ne primijeti.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 4
Posao: 5
Zdravlje: 3

Započnite s onim što planirate već neko vrijeme. Od ruke će vam ići i popravci po kući, oko kuće, renoviranje i sve što zahtijeva spretnost i domišljatost. Porast obaveza ne pada vam teško, tim više što uživate u onome što radite. Aktivniji društveni život donosi prilike za romantične susrete pa večeras svakako negdje izađite.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5

Trebate se pripremiti za nove pothvate kako biste ih uspješno svladali. U jednoj situaciji će vas pratiti dobar osjećaj, a pokazat će se da ste bili u pravu. Poslovna preokupacija udaljit će vas od partnera ili ćete kritičkim okom promatrati tijek svoje veze. Nemojte smetnuti s uma da ste oboje odgovorni za svoj odnos.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 3
Ljubav: 3
Posao: 2
Zdravlje: 3

Mogli biste nešto reći u krivo vrijeme ili na krivom mjestu, zato budite oprezni. Isto se odnosi i na partnera - netaktičnošću biste mogli prouzročiti poneku neugodnu situaciju. Imate li nekih obaveza u gradu, pripremite se na prepirke sa šalterskim službenicima ili pored sebe nećete imati potreban dokument.  

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 5
Posao: 3
Zdravlje: 4

Razmišljat ćete o preuređenju stana, kupnji novog namještaja, automobila ili tehničke opreme. Prije nego se upustite u troškove, dobro provjerite možete li si to priuštiti. Mlađi će već od jutra biti u posebnom raspoloženju. Očekuje vas intenzivan društveni život, uz mnogo uzbuđenja i različitih iskustava.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 2
Ljubav: 3
Posao: 2
Zdravlje: 2

Izbjegavajte osobe koje vas živciraju jer će vas umarati njihova sklonost ogovaranju. Godit će vam malo samoće i vrijeme koje ćete posvetiti samo sebi. Večernji izlazak pomoći će vam da se opustite i rasteretite od dnevnih događanja, no pazite da ne budete previše nametljivi. Netko će vas zbog toga otvoreno kritizirati.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5

Sadašnjim poslom niste zadovoljni pa žudite za promjenom. Razmotrite sve mogućnosti i naoružajte se strpljenjem; dobra prilika moguća je vrlo brzo. Planirate li putovanje, provjerite imate li sa sobom svu potrebnu prtljagu jer biste u brzini nešto mogli predvidjeti. Razveselit će vas djetetova dobra školska ocjena.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 3
Ljubav: 5
Posao: 3
Zdravlje: 3

Zahvaljujući intuiciji prepoznajete pravi trenutak, pa s lakoćom rješavate novonastale probleme. Pri donošenju odluka slušajte svoju savjest – nemojte ići sami protiv sebe. Pokušajte ograničiti troškove i ne ulazite u nedopušteni minus. Ako ste sami, Venerin utjecaj naznakom je skorih ljubavnih uspjeha i novih veza.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 2
Ljubav: 2
Posao: 2
Zdravlje: 3

Iznosit ćete svoja mišljenja ili kritizirati rad nekih ljudi. Bez obzira koliko mislili da imate pravo, netaktičnošću ćete pogoršati neke odnose. Nećete biti usmjereni na partnerove želje koliko na vlastita htijenja, pa će vam druga strana zamjerati da nedovoljno mislite na njega. Učinite nešto da to tako ne bude.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 3
Ljubav: 4
Posao: 3
Zdravlje: 3

Bit ćete smeteni pri obavljanju uobičajenih poslova. Nailazit ćete na zapreke, lošu organizaciju i nemar kolega. Ne očajavajte, kriza je prolazna. Više pozornosti posvetit ćete svom izgledu, obnoviti garderobu kakvim komadom odjeće ili novim cipelama, a neki bi mogli pribjeći strožim dijetama i istesati liniju.

