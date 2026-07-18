FOTO Delicije ispod kišobrana: Mastili su prste na tradicionalnom Danu zlevanke
Ni povremena kiša nije uspjela pokvariti raspoloženje na tradicionalnoj manifestaciji Dan zlevanke, koja je i ove godine u Svetoj Ani okupila brojne posjetitelje željne domaćih okusa, dobre atmosfere i druženja. Uz miris svježe pečenih kolača, osmijehe vrijednih domaćica i bogat popratni program, ova je manifestacija još jednom pokazala koliko su tradicija i zajedništvo važan dio kulturne i gastronomske baštine ovog kraja
Zlevanka, jednostavan, ali mnogima omiljen kolač pripremljen od sastojaka koji se gotovo uvijek mogu pronaći u svakoj kuhinji, bila je glavna zvijezda događanja. Posjetitelji su imali priliku kušati brojne varijante ove tradicionalne slastice – od onih pripremljenih prema starim obiteljskim receptima do nešto modernijih verzija koje spajaju tradiciju i suvremene okuse.
| Foto: Damir Spehar/PIXSELL