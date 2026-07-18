FOTO Delicije ispod kišobrana: Mastili su prste na tradicionalnom Danu zlevanke

Unatoč promjenjivom vremenu, brojni su se posjetitelji sklonili pod kišobrane i šatore, gdje su uz zalogaj zlevanke, razgovor i smijeh nastavili uživati u manifestaciji. Dobra volja pokazala se jačom od oblaka, a mnogi su se, kako kažu, "častili i doslovno mastili prste" kušajući jednu slasticu za drugom. | Foto: Damir Spehar/PIXSELL