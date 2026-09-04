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FESTIVAL BALONA NA VRUĆI ZRAK

FOTO Deseci šarenih balona na vrući zrak iz cijelog svijeta na nebu iznad Preloga

Od 3. do 6. rujna Prelog će biti središte jednog od najvećih balonaških događaja u ovom dijelu Europe. Posjetitelje očekuju letovi, koncerti i brojni sadržaji
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Prelog: Festival balona na vrući zrak
Na peto izdanje Festivala balona na vrući zrak stiže 40 pilota iz 14 zemalja, među kojima su Novi Zeland, Australija, Češka, SAD, Velika Britanija, Nizozemska, Italija, Belgija, Litva, Poljska, Mađarska, Austrija, Slovenija, Sjeverna Makedonija i Hrvatska. | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
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Na peto izdanje Festivala balona na vrući zrak stiže 40 pilota iz 14 zemalja, među kojima su Novi Zeland, Australija, Češka, SAD, Velika Britanija, Nizozemska, Italija, Belgija, Litva, Poljska, Mađarska, Austrija, Slovenija, Sjeverna Makedonija i Hrvatska. | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Komentari 0

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