FOTO Deseci šarenih balona na vrući zrak iz cijelog svijeta na nebu iznad Preloga

Od 3. do 6. rujna Prelog će biti središte jednog od najvećih balonaških događaja u ovom dijelu Europe. Posjetitelje očekuju letovi, koncerti i brojni sadržaji
Na peto izdanje Festivala balona na vrući zrak stiže 40 pilota iz 14 zemalja, među kojima su Novi Zeland, Australija, Češka, SAD, Velika Britanija, Nizozemska, Italija, Belgija, Litva, Poljska, Mađarska, Austrija, Slovenija, Sjeverna Makedonija i Hrvatska.
| Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Na peto izdanje Festivala balona na vrući zrak stiže 40 pilota iz 14 zemalja, među kojima su Novi Zeland, Australija, Češka, SAD, Velika Britanija, Nizozemska, Italija, Belgija, Litva, Poljska, Mađarska, Austrija, Slovenija, Sjeverna Makedonija i Hrvatska.
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Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Na peto izdanje Festivala balona na vrući zrak stiže 40 pilota iz 14 zemalja, među kojima su Novi Zeland, Australija, Češka, SAD, Velika Britanija, Nizozemska, Italija, Belgija, Litva, Poljska, Mađarska, Austrija, Slovenija, Sjeverna Makedonija i Hrvatska.
| Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Festival je otvoren u četvrtak, 3. rujna, u sklopu programa Piknik na Dravi.
| Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Uz domaćine festivala iz Balon kluba Zagreb, festival su otvorili predstavnici Grada Preloga, turističkih zajednica grada i županije.
| Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Posjetitelji u letovima balonom mogu uživati svakog dana u 6:30 i 17:30 do 18:30.
| Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Tijekom četiri festivalska dana organiziran je i bogat popratni program za sve generacije.
| Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Posebno atraktivne bit će dvije noćne iluminacije balona, a posjetitelji će moći uživati i u glazbenom programu. Nastupit će DJ Vedran Car, Filip Hozjak, a grupa Dalmatino ima koncert posljednje večeri festivala.
| Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Foto Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Foto Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Foto Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Foto Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Foto Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Foto Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Foto Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Foto Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Foto Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Foto Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Foto Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Foto Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Foto Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Foto Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Foto Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Foto Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Foto Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Foto Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Foto Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Foto Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Foto Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Foto Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Foto Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Foto Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Foto Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Foto Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Foto Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Foto Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Foto Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Foto Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Foto Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Foto Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Foto Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Foto Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Foto Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Foto Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Foto Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Foto Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL