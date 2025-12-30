FOTO Hit frizure i boje kose koje će dominirati u 2026. godini

Godina 2026. donosi povratak prirodne ljepote, ali uz dozu sofisticiranog luksuza. U fokusu su frizure koje naglašavaju teksturu, volumen i osobnost, dok se boje kose okreću bogatim, sjajnim tonovima i nježnim prijelazima
Od modernih varijacija boba i retro inspiracija do raskošnih feniranja i zdravog, njegovanog izgleda, trendovi za 2026. slave kosu koja izgleda moćno, ali nenametljivo. U nastavku pogledajte koje će frizure biti najpopularnije.
1. Razdjeljak na stranu. Bočni razdjeljak vraća se kao trend koji daje strukturu i retro eleganciju.
| Foto: 123RF
2. Moderni bob. Mekši i prirodniji bob koji pristaje većini tipova kose.
| Foto: 123RF
3. Bixie. Spoj između boba i pixie kroja, moderan, teksturiran i nosiv svaki dan.
| Foto: 123RF
4. Boho bedhead. Duža, raspuštena i prirodna kosa s laganim volumenom.
| Foto: 123RF
5. Ultra-kratki bob. Vrlo kratki bob s mekanom teksturom i čistim linijama.
| Foto: 123RF
6. Retro se vraća. Retro inspiracije iz ’70-ih, ’80-ih i ’90-ih prilagođene modernoj estetici.
| Foto: 123RF
7. Bombshell blowout. Raskošno feniranje s volumenom i sjajnim valovima.
| Foto: 123RF
8. Prirodne teksture. Kosa koja izgleda zdravo, s valovima i pokretom, bez pretjeranog stiliziranja.
| Foto: 123RF
9. Podignuta kosa. Modernije verzije punđa i podignutih frizura s volumenom.
| Foto: 123RF
10. “Rachel” frizura. Nadahnuta klasičnom Rachel frizurom, ali s elegantnijim slojevima.
| Foto: 123RF
11. Bardot Blonde. Kremasta, svjetlucava plava s toplim, prirodnim pramenovima inspirirana francuskim ikonama ljepote.
| Foto: 123RF
12. Chocolate Glaze. Sjajna, topla smeđa poput rastopljene čokolade s glossy efektom.
| Foto: 123RF
13. Double Espresso smeđa. Duboka, bogata smeđa koja daje sofisticiran i luksuzan izgled.
| Foto: 123RF
14. Mushroom Blonde. Prirodna plava s pepeljasto-neutralnim tonovima za suptilan, chic look.
| Foto: 123RF
15. Cherry Velvet. Tamnija smeđa s crvenkastim, trešnjastim odsjajem koji se otkriva u pokretu.
| Foto: 123RF
16. Suede Brineta. Topla, mekana smeđa s karamel-naglasima za prirodan luksuz.
| Foto: 123RF
17. Jewel Tones. Tonovi nadahnuti dragim kamenjem poput rubin-crvene, ametist i bakrenih nijansi za izraženiji efekt.
| Foto: 123RF
18. Natural Prijelazi/Brondes. Mješavina smeđe i plave s prirodnim, nježnim prelazima (neutralni tonovi).
| Foto: 123RF
19. Ash Grey / Slate Brunette i sadržane hladne boje. Pepeljasti ili hladniji tonovi koji u 2026. dodaju modernu sofisticiranost (posebno kod blonde i brinete).
| Foto: 123RF
20. Zdravi, glossy neutralni tonovi. Trend “Cloud Dancer” donosi prigušene, nježne nijanse koje naglašavaju teksturu i sjaj kose bez oštrih kontrasta.
| Foto: 123RF