FOTO Hit frizure i boje kose koje će dominirati u 2026. godini

Godina 2026. donosi povratak prirodne ljepote, ali uz dozu sofisticiranog luksuza. U fokusu su frizure koje naglašavaju teksturu, volumen i osobnost, dok se boje kose okreću bogatim, sjajnim tonovima i nježnim prijelazima
Od modernih varijacija boba i retro inspiracija do raskošnih feniranja i zdravog, njegovanog izgleda, trendovi za 2026. slave kosu koja izgleda moćno, ali nenametljivo. U nastavku pogledajte koje će frizure biti najpopularnije. | Foto: Canva
