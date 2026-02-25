Obavijesti

Galerija

Komentari 0
RUTINA KOJA PRKOSI GODINAMA

FOTO Disciplina, snaga i ples - tajna top izgleda Jennifer Lopez

Jennifer Lopez održava impresivnu razinu kondicije koja i dalje oduševljava obožavatelje diljem svijeta. Njezina rutina treninga kombinira disciplinu, snagu i kreativnost kako bi održala tijelo snažnim, a um fokusiranim. U ovoj galeriji pobliže donosimo kako ostaje u formi
FOTO Disciplina, snaga i ples - tajna top izgleda Jennifer Lopez
J.Lo u teretani kombinira trening snage i kardio kroz visokointenzivne kružne treninge koji uključuju skokove, burpeeje i eksplozivne pokrete, osmišljene da odgovore na fizičke zahtjeve njezinih nastupa uživo. | Foto: Instagram
1/69
J.Lo u teretani kombinira trening snage i kardio kroz visokointenzivne kružne treninge koji uključuju skokove, burpeeje i eksplozivne pokrete, osmišljene da odgovore na fizičke zahtjeve njezinih nastupa uživo. | Foto: Instagram
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026