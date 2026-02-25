Dnevni horoskop za srijedu 25. veljače: Lavovi, ignorirajte provokacije, Vaga je oslonac...

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Jasno dajete do znanja okolini da vas nije lako zbuniti i da ste čvrsto odlučili dobiti ono što vam pripada. Njegujte rodbinske odnose i posjetite rođaka koji se osjeća zanemareno; mali znak pažnje značit će mu mnogo. Večer protječe u veselom znaku izlazaka i druženja. Ako ste na pragu nove romantične priče, ne dopustite da vas opterećuju duhovi prošlosti.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Raspolažete golemom energijom, ali vam kronično nedostaje strpljenja pa bi komunikacija sa strankama i opipljivi poslovi mogli teći otežano. Srećom, predstoje vam pozitivna financijska rješenja i nove prilike. Budite spremni na prihvaćanje honorarnog rada, češća putovanja i zahtjevnu poslovnu komunikaciju jer će se upravo kroz te kanale otvoriti put ka uspjehu.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

S lakoćom izlazite na kraj sa svim obavezama, a vaša spremnost da pomognete drugima u rješavanju njihovih problema, bit će nagrađena iskrenom zahvalnošću. Kvaliteta ljubavnog života vidno se poboljšava, a vi konačno pronalazite dragocjeno vrijeme za sebe. Ipak, česte promjene raspoloženja bit će neizbježne zbog prelaska Mjeseca vašim znakom, pa ostanite pribrani.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 4

Maštate o nekome s kim je ljubavna priča u ovom trenutku neostvariva, što vam donosi dozu sjete. Mogli biste se naći na meti ogovaranja osobe koju površno poznajete, no ne dopustite da vam to pokvari raspoloženje. Uzmite si dovoljno vremena za dovršavanje planiranih zadataka, a kontakte s okolinom svedite na minimum jer će vam najviše odgovarati mir i tišina.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 4

Ne sputavajte svoje unutarnje porive jer imate dovoljno životnog entuzijazma da hrabro krenete naprijed i ostavite prošlost iza sebe. Okrećete se budućnosti i novim počecima, bilo na poslovnom ili ljubavnom planu. Ne dopustite da vam samopouzdanje poljulja netko tko vam nije naklonjen. Najpametnije je ignorirati provokacije i potpuno izbjegavati nepotrebne rasprave.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Pritisnuti ste obavezama koje svakim satom postaju sve veći teret. Bit ćete prisiljeni nekome uskratiti svoje usluge, ma koliko vas zbog toga grizla savjest. Na poslu stoički podnesite kritike, jer u njima možda leži zrno istine koje vam može pomoći u napretku. Ne zaboravite na vlastito tijelo; održavajte formu i pod svaku cijenu nađite vremena za rekreaciju i odmor.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Naglašena potreba za druženjem i raznovrsnijim životnim stilom vodi vas u središte zbivanja. Kontakti s rođacima i prijateljima su u usponu, baš kao i vaši ambiciozni ljubavni planovi. Bližnji će u vama vidjeti oslonac i tražiti pomoć. Istodobno, ne krijete interes za duhovnu nadogradnju i zdravu prehranu – idealan je trenutak da isprobate neki novi, zdraviji jelovnik.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 4

Posebnu pozornost posvetite poslovnim knjigama, kreditima i poreznim obvezama kako biste izbjegli neugodne opomene ili prekoračenja troškova. Odnos s partnerom je stabilan; njegova podrška i korisni savjeti bit će vam od velike pomoći u ostvarenju planova. Čak i ako očekivana poruka ili poziv simpatije izostane, ne živcirajte se – pustite da se stvari odvijaju prirodno.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Trenutačno nemate mnogo smisla za timski rad, pa se radije posvetite zadacima koji ovise isključivo o vama. Odnosi s nadređenima iziskuju oprez jer se teško snalazite u ulozi onoga tko samo izvršava naredbe. Vrijeme je za veliko pospremanje u privatnom životu – prebolite stare ljubavi, prekinite loša prijateljstva i uvedite reda u odnose koji vas više ne ispunjavaju.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 5

Preispitujete stare životne navike i odlučno uvodite više reda u svakodnevicu. Aktivno tražite informacije o zdravom načinu života, vitaminima i tjelovježbi, a posjet stručnjaku mogao bi vam donijeti olakšanje. Uz neočekivanu pomoć bliskog kolege, uspjet ćete riješiti ljubavni problem koji vas muči već neko vrijeme, vraćajući tako sklad u svoj privatni život.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Slobodno vrijeme usmjerit ćete na proširenje posla i stvaranje korisnih kontakata. Iako ćete nailaziti na povremene zapreke, vaša vizija ostaje jasna i ništa vas neće udaljiti od cilja. Pozivi na putovanja i druženja ispunjavaju vas oduševljenjem, stoga ih prihvatite. Posvetite se najmlađima i pomozite im u svladavanju novih vještina; taj će vas rad posebno ispuniti.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Obiteljski odnosi postaju izvor frustracija, no pokušajte ne gubiti živce čak i ako se osjećate nepravedno zakinuto. U bračnim vodama moguća je pojava neutemeljenog nepovjerenja i ljubomore. Nešto vas uporno koči da se potpuno opustite i uživate u ljubavi. Partnerova taština mogla bi vas ostaviti zbunjenima, pa je najbolje pričekati da se prije razgovora oluja smiri.

